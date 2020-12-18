https://ria.ru/20201218/mishustin-1589873766.html

Мишустин оценил важность совершенствования механизма соцконтракта

Мишустин оценил важность совершенствования механизма соцконтракта

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил министерству труда в пятницу внести в кабмин проект постановления, направленный на совершенствование механизма... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:38

2020-12-18T12:38

2020-12-18T12:39

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил министерству труда в пятницу внести в кабмин проект постановления, направленный на совершенствование механизма социального контракта, чтобы дать возможность заключить такой контракт в первую очередь малоимущим семьям с детьми.На совещании с вице-премьерами он отметил, что соцконтракт, как показывает практика, позволяет улучшить материальное положение и помочь человеку "встать на ноги"."Вместе с тем, мы будем совершенствовать сам механизм социальных контрактов, повышать его эффективность. В первую очередь возможность заключить контракт должна быть обеспечена для малоимущих семей с детьми. Прошу министерство труда внести сегодня соответствующий проект постановления в правительство", - сказал Мишустин.

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/mintrud-1584433640.html

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михаил мишустин, общество