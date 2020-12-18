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Мишустин оценил важность совершенствования механизма соцконтракта
Мишустин оценил важность совершенствования механизма соцконтракта
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил министерству труда в пятницу внести в кабмин проект постановления, направленный на совершенствование механизма... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:38
2020-12-18T12:39
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил министерству труда в пятницу внести в кабмин проект постановления, направленный на совершенствование механизма социального контракта, чтобы дать возможность заключить такой контракт в первую очередь малоимущим семьям с детьми.На совещании с вице-премьерами он отметил, что соцконтракт, как показывает практика, позволяет улучшить материальное положение и помочь человеку "встать на ноги"."Вместе с тем, мы будем совершенствовать сам механизм социальных контрактов, повышать его эффективность. В первую очередь возможность заключить контракт должна быть обеспечена для малоимущих семей с детьми. Прошу министерство труда внести сегодня соответствующий проект постановления в правительство", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, общество

Мишустин оценил важность совершенствования механизма соцконтракта

12:38 18.12.2020 (обновлено: 12:39 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил министерству труда в пятницу внести в кабмин проект постановления, направленный на совершенствование механизма социального контракта, чтобы дать возможность заключить такой контракт в первую очередь малоимущим семьям с детьми.
На совещании с вице-премьерами он отметил, что соцконтракт, как показывает практика, позволяет улучшить материальное положение и помочь человеку "встать на ноги".
"Вместе с тем, мы будем совершенствовать сам механизм социальных контрактов, повышать его эффективность. В первую очередь возможность заключить контракт должна быть обеспечена для малоимущих семей с детьми. Прошу министерство труда внести сегодня соответствующий проект постановления в правительство", - сказал Мишустин.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 10:57
Минтруд: число соцконтрактов в этом году превысило план на 25%
 
Михаил МишустинОбщество
 
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