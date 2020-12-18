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Онлайн-конференция МГППУ об исследованиях в соцсфере
Онлайн-конференция МГППУ об исследованиях в соцсфере
23 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Доказательный подход в исследованиях образования и социальной сферы".
2020-12-18T13:10
2020-12-18T13:10
анонсы
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Задать вопросУчастники:- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;- президент МГППУ Виталий РУБЦОВ;- профессор факультета психологии образования МГППУ Галина СЕМЬЯ;- руководитель сектора "Центр доказательного социального проектирования" МГППУ Татьяна ПОДУШКИНА.Какие новые возможности открывает доказательный подход для социальной сферы и социальной политики? Каким образом он может быть интегрирован в подготовку кадров для социальной сферы и образования? Может ли доказательный подход оказать существенное влияние на профессионализацию некоммерческого сектора? В чем его принципиальное отличие от уже существующих подходов к отбору лучших практик в социальной сфере?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция МГППУ об исследованиях в соцсфере

13:10 18.12.2020
 
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23 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Доказательный подход в исследованиях образования и социальной сферы".
Задать вопрос

Участники:
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;
- президент МГППУ Виталий РУБЦОВ;
- профессор факультета психологии образования МГППУ Галина СЕМЬЯ;
- руководитель сектора "Центр доказательного социального проектирования" МГППУ Татьяна ПОДУШКИНА.

Какие новые возможности открывает доказательный подход для социальной сферы и социальной политики? Каким образом он может быть интегрирован в подготовку кадров для социальной сферы и образования? Может ли доказательный подход оказать существенное влияние на профессионализацию некоммерческого сектора? В чем его принципиальное отличие от уже существующих подходов к отбору лучших практик в социальной сфере?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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