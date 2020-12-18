https://ria.ru/20201218/mgppu-1589882563.html

Онлайн-конференция МГППУ об исследованиях в соцсфере

Онлайн-конференция МГППУ об исследованиях в соцсфере

23 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Доказательный подход в исследованиях образования и социальной сферы".

2020-12-18T13:10

2020-12-18T13:10

2020-12-18T13:10

анонсы

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Задать вопросУчастники:- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;- президент МГППУ Виталий РУБЦОВ;- профессор факультета психологии образования МГППУ Галина СЕМЬЯ;- руководитель сектора "Центр доказательного социального проектирования" МГППУ Татьяна ПОДУШКИНА.Какие новые возможности открывает доказательный подход для социальной сферы и социальной политики? Каким образом он может быть интегрирован в подготовку кадров для социальной сферы и образования? Может ли доказательный подход оказать существенное влияние на профессионализацию некоммерческого сектора? В чем его принципиальное отличие от уже существующих подходов к отбору лучших практик в социальной сфере?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы