Онлайн-конференция МГППУ об исследованиях в соцсфере
23 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Доказательный подход в исследованиях образования и социальной сферы".
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Участники:
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;
- президент МГППУ Виталий РУБЦОВ;
- профессор факультета психологии образования МГППУ Галина СЕМЬЯ;
- руководитель сектора "Центр доказательного социального проектирования" МГППУ Татьяна ПОДУШКИНА.
Какие новые возможности открывает доказательный подход для социальной сферы и социальной политики? Каким образом он может быть интегрирован в подготовку кадров для социальной сферы и образования? Может ли доказательный подход оказать существенное влияние на профессионализацию некоммерческого сектора? В чем его принципиальное отличие от уже существующих подходов к отбору лучших практик в социальной сфере?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;
- президент МГППУ Виталий РУБЦОВ;
- профессор факультета психологии образования МГППУ Галина СЕМЬЯ;
- руководитель сектора "Центр доказательного социального проектирования" МГППУ Татьяна ПОДУШКИНА.
Какие новые возможности открывает доказательный подход для социальной сферы и социальной политики? Каким образом он может быть интегрирован в подготовку кадров для социальной сферы и образования? Может ли доказательный подход оказать существенное влияние на профессионализацию некоммерческого сектора? В чем его принципиальное отличие от уже существующих подходов к отбору лучших практик в социальной сфере?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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