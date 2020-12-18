https://ria.ru/20201218/mery-1589879438.html

Губернатор Краснодарского края оценил принятые в кризис меры

Губернатор Краснодарского края оценил принятые в кризис меры

Принятые в период кризиса меры позволили в последние три месяца достичь стабильного роста доходов краевой казны Кубани, заявил журналистам губернатор... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:00

2020-12-18T13:00

2020-12-18T13:00

краснодарский край

фонд развития промышленности

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 18 дек - РИА Новости. Принятые в период кризиса меры позволили в последние три месяца достичь стабильного роста доходов краевой казны Кубани, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Он напомнил, что одной из главных тем прошедшей пресс-конференции президента России Владимира Путина стали пандемия и меры поддержки жителей и экономики в этот сложный период."Регион получал огромную помощь федерального центра – субсидии мы направляли на решение первоочередных социальных задач, поддержку муниципальных образований. Отдельно были разработаны меры поддержки бизнеса. Федеральными воспользовались около 100 тысяч кубанских предпринимателей. Региональными – почти 50 тысяч предпринимателей. Деньги пошли на пополнение оборотных средств, выплаты заработной платы работникам, на оплату арендных платежей и коммунальных услуг", - пояснил глава края.По его словам, "мощной поддержкой" предпринимателей региона стали Фонды микрофинансирования и развития промышленности. "Именно в этот кризисный год мы смогли убедиться, что та база поддержки бизнеса, которую мы создавали последние несколько лет, действительно эффективна. В этом году Фонд микрофинансирования мы докапитализировали на 1,2 миллиарда рублей, развития промышленности – до 2 миллиардов рублей", - добавил губернатор.Он также отметил, что регион оперативно разработал новые займы – на производство товаров первой необходимости, поддержку приоритетных отраслей промышленности. По данным губернатора, с начала пандемии предприниматели получили в фонде микрофинансирования более 650 миллионов рублей. Фонд развития промышленности по программам "Первая необходимость" и "Приоритет" выдал льготные займы на сумму около 340 миллионов рублей."В результате наши предприятия смогли быстро перестроиться. Наладить производство средств индивидуальной защиты, санитайзеров в достаточных для всего края объемах", - заключил Кондратьев.

https://ria.ru/20201129/krasnodar-1586874065.html

https://ria.ru/20201215/kuban-1589355608.html

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фонд развития промышленности, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика