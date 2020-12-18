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Краснодарский край
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Губернатор Краснодарского края оценил принятые в кризис меры
Губернатор Краснодарского края оценил принятые в кризис меры
Принятые в период кризиса меры позволили в последние три месяца достичь стабильного роста доходов краевой казны Кубани, заявил журналистам губернатор... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:00
2020-12-18T13:00
краснодарский край
фонд развития промышленности
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 18 дек - РИА Новости. Принятые в период кризиса меры позволили в последние три месяца достичь стабильного роста доходов краевой казны Кубани, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Он напомнил, что одной из главных тем прошедшей пресс-конференции президента России Владимира Путина стали пандемия и меры поддержки жителей и экономики в этот сложный период."Регион получал огромную помощь федерального центра – субсидии мы направляли на решение первоочередных социальных задач, поддержку муниципальных образований. Отдельно были разработаны меры поддержки бизнеса. Федеральными воспользовались около 100 тысяч кубанских предпринимателей. Региональными – почти 50 тысяч предпринимателей. Деньги пошли на пополнение оборотных средств, выплаты заработной платы работникам, на оплату арендных платежей и коммунальных услуг", - пояснил глава края.По его словам, "мощной поддержкой" предпринимателей региона стали Фонды микрофинансирования и развития промышленности. "Именно в этот кризисный год мы смогли убедиться, что та база поддержки бизнеса, которую мы создавали последние несколько лет, действительно эффективна. В этом году Фонд микрофинансирования мы докапитализировали на 1,2 миллиарда рублей, развития промышленности – до 2 миллиардов рублей", - добавил губернатор.Он также отметил, что регион оперативно разработал новые займы – на производство товаров первой необходимости, поддержку приоритетных отраслей промышленности. По данным губернатора, с начала пандемии предприниматели получили в фонде микрофинансирования более 650 миллионов рублей. Фонд развития промышленности по программам "Первая необходимость" и "Приоритет" выдал льготные займы на сумму около 340 миллионов рублей."В результате наши предприятия смогли быстро перестроиться. Наладить производство средств индивидуальной защиты, санитайзеров в достаточных для всего края объемах", - заключил Кондратьев.
https://ria.ru/20201129/krasnodar-1586874065.html
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фонд развития промышленности, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Губернатор Краснодарского края оценил принятые в кризис меры

13:00 18.12.2020
 
© Фото : пресс-служба губернатора Краснодарского краяГлава Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : пресс-служба губернатора Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 18 дек - РИА Новости. Принятые в период кризиса меры позволили в последние три месяца достичь стабильного роста доходов краевой казны Кубани, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В результате всех принятых мер последние три месяца мы отмечаем стабильный рост собственных доходов краевой казны. И собственные доходы консолидированного бюджета региона по прогнозам составят более 285 миллиардов рублей, а выпадающие – в два раза меньше тех, что прогнозировали в начале пандемии – около 15 миллиардов рублей", - сказал губернатор.

Он напомнил, что одной из главных тем прошедшей пресс-конференции президента России Владимира Путина стали пандемия и меры поддержки жителей и экономики в этот сложный период.
"Регион получал огромную помощь федерального центра – субсидии мы направляли на решение первоочередных социальных задач, поддержку муниципальных образований. Отдельно были разработаны меры поддержки бизнеса. Федеральными воспользовались около 100 тысяч кубанских предпринимателей. Региональными – почти 50 тысяч предпринимателей. Деньги пошли на пополнение оборотных средств, выплаты заработной платы работникам, на оплату арендных платежей и коммунальных услуг", - пояснил глава края.
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По его словам, "мощной поддержкой" предпринимателей региона стали Фонды микрофинансирования и развития промышленности. "Именно в этот кризисный год мы смогли убедиться, что та база поддержки бизнеса, которую мы создавали последние несколько лет, действительно эффективна. В этом году Фонд микрофинансирования мы докапитализировали на 1,2 миллиарда рублей, развития промышленности – до 2 миллиардов рублей", - добавил губернатор.
Он также отметил, что регион оперативно разработал новые займы – на производство товаров первой необходимости, поддержку приоритетных отраслей промышленности. По данным губернатора, с начала пандемии предприниматели получили в фонде микрофинансирования более 650 миллионов рублей. Фонд развития промышленности по программам "Первая необходимость" и "Приоритет" выдал льготные займы на сумму около 340 миллионов рублей.
"В результате наши предприятия смогли быстро перестроиться. Наладить производство средств индивидуальной защиты, санитайзеров в достаточных для всего края объемах", - заключил Кондратьев.
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Краснодарский крайФонд развития промышленностиВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
 
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