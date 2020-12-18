https://ria.ru/20201218/malysheva-1589862205.html
Малышева объяснила появление синяков у пациентов с COVID-19
Малышева объяснила появление синяков у пациентов с COVID-19
Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире Первого канала объяснила появление синяков на теле у пациентов с COVID-19. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:47
2020-12-18T11:47
2020-12-18T13:08
распространение нового коронавируса
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елена малышева
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире Первого канала объяснила появление синяков на теле у пациентов с COVID-19.По словам специалиста, таким больным часто назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь и предотвращающие образование микротромбов."При назначении этих препаратов, к сожалению, у пожилых людей могут образовываться синяки", — отметила Малышева.Врач добавила, что у людей старшего возраста, принимающих антикоагулянты, синяки могут возникать даже от того, что их взяли за руку.Ее коллега, врач-кардиолог профессор Дмитрий Дупляков при этом уточнил, что серьезные и требующие отмены препарата кровотечения встречаются менее чем у одного процента пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589843244.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье - общество
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Телеведущая и врач Елена Малышева
в эфире Первого канала
объяснила появление синяков на теле у пациентов с COVID-19.
По словам специалиста, таким больным часто назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь и предотвращающие образование микротромбов.
"При назначении этих препаратов, к сожалению, у пожилых людей могут образовываться синяки", — отметила Малышева.
Врач добавила, что у людей старшего возраста, принимающих антикоагулянты, синяки могут возникать даже от того, что их взяли за руку.
Ее коллега, врач-кардиолог профессор Дмитрий Дупляков при этом уточнил, что серьезные и требующие отмены препарата кровотечения встречаются менее чем у одного процента пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.