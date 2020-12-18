https://ria.ru/20201218/malysheva-1589862205.html

Малышева объяснила появление синяков у пациентов с COVID-19

Малышева объяснила появление синяков у пациентов с COVID-19

Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире Первого канала объяснила появление синяков на теле у пациентов с COVID-19. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:47

2020-12-18T11:47

2020-12-18T13:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

елена малышева

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире Первого канала объяснила появление синяков на теле у пациентов с COVID-19.По словам специалиста, таким больным часто назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь и предотвращающие образование микротромбов."При назначении этих препаратов, к сожалению, у пожилых людей могут образовываться синяки", — отметила Малышева.Врач добавила, что у людей старшего возраста, принимающих антикоагулянты, синяки могут возникать даже от того, что их взяли за руку.Ее коллега, врач-кардиолог профессор Дмитрий Дупляков при этом уточнил, что серьезные и требующие отмены препарата кровотечения встречаются менее чем у одного процента пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589843244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье - общество