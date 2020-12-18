https://ria.ru/20201218/maldivy-1589887057.html
Названо число россиян, отдохнувших в этом году на Мальдивах
Названо число россиян, отдохнувших в этом году на Мальдивах
Число российских туристов, посетивших Мальдивы после открытия границ, приближается к 50 тысячам, сообщает Турпром. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:49
2020-12-18T14:49
2020-12-18T14:49
туризм
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Мальдивы после открытия границ, приближается к 50 тысячам, сообщает Турпром. После введения ограничений из-за коронавируса, Мальдивы вновь начали принимать иностранных гостей в июле. С тех пор островное тропическое государство в Индийском океане посетили 110 506 путешественников, а за весь год их число достигло 492 903 человек.Россия — один из крупнейших рынков для индустрии гостеприимства Мальдивской республики. Согласно статистике, опубликованной министерством туризма, с момента открытия архипелага по 13 декабря в стране побывали 46 065 россиян. Это эквивалентно десяти процентам от общего числа прибывших в 2020 году и 20,7 процентам — приехавших после открытия границы.В настоящее время на Мальдивы летают 19 авиакомпаний. Там ежедневно регистрируются более четырех тысяч иностранных туристов.
https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туристы, индийский океан, новости - туризм, мальдивы, отдых