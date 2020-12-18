https://ria.ru/20201218/laboratoriya-1589820332.html

СМИ: объектом кибератаки в США стала секретная лаборатория в Лос-Аламосе

СМИ: объектом кибератаки в США стала секретная лаборатория в Лос-Аламосе

Министерство энергетики и национальное управление США по ядерной безопасности (NNSA) оказались в числе ведомств, взломанных хакерами, сообщает издание Politico... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T00:37

2020-12-18T00:37

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россия

кибератаки

дмитрий песков

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министерство энергетики и национальное управление США по ядерной безопасности (NNSA) оказались в числе ведомств, взломанных хакерами, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.Как сообщается, подозрительная активность была обнаружена в компьютерных сетях ряда подразделений минэнерго и NNSA, в том числе Лос-Аламосской национальной лаборатории, ведущей секретные работы по ядерному оружию.Для оценки масштаба ущерба, нанесенного хакерами, понадобится не менее нескольких недель расследования, сообщили в министерстве.Ранее американские СМИ сообщали о том, что целый ряд министерств и ведомств США подверглись хакерской атаке. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.

https://ria.ru/20201216/kiberataki-1589417270.html

россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кибератаки, дмитрий песков, москва, сша, в мире