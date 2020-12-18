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СМИ: объектом кибератаки в США стала секретная лаборатория в Лос-Аламосе
СМИ: объектом кибератаки в США стала секретная лаборатория в Лос-Аламосе
Министерство энергетики и национальное управление США по ядерной безопасности (NNSA) оказались в числе ведомств, взломанных хакерами, сообщает издание Politico... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T00:37
2020-12-18T00:37
россия
кибератаки
дмитрий песков
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министерство энергетики и национальное управление США по ядерной безопасности (NNSA) оказались в числе ведомств, взломанных хакерами, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.Как сообщается, подозрительная активность была обнаружена в компьютерных сетях ряда подразделений минэнерго и NNSA, в том числе Лос-Аламосской национальной лаборатории, ведущей секретные работы по ядерному оружию.Для оценки масштаба ущерба, нанесенного хакерами, понадобится не менее нескольких недель расследования, сообщили в министерстве.Ранее американские СМИ сообщали о том, что целый ряд министерств и ведомств США подверглись хакерской атаке. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.
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россия, кибератаки, дмитрий песков, москва, сша, в мире

СМИ: объектом кибератаки в США стала секретная лаборатория в Лос-Аламосе

00:37 18.12.2020
 
© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министерство энергетики и национальное управление США по ядерной безопасности (NNSA) оказались в числе ведомств, взломанных хакерами, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.
Как сообщается, подозрительная активность была обнаружена в компьютерных сетях ряда подразделений минэнерго и NNSA, в том числе Лос-Аламосской национальной лаборатории, ведущей секретные работы по ядерному оружию.
Для оценки масштаба ущерба, нанесенного хакерами, понадобится не менее нескольких недель расследования, сообщили в министерстве.
Ранее американские СМИ сообщали о том, что целый ряд министерств и ведомств США подверглись хакерской атаке. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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