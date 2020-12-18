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Курскую больницу оштрафовали за сокрытие данных о заболевших COVID-19
Курскую больницу оштрафовали за сокрытие данных о заболевших COVID-19
Курская областная клиническая больница, не предоставившая в Роспотребнадзор информацию о заболевших коронавирусной инфекцией сотрудниках и пациентах, будет... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:25
2020-12-18T17:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
курская область
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БРЯНСК, 18 дек – РИА Новости. Курская областная клиническая больница, не предоставившая в Роспотребнадзор информацию о заболевших коронавирусной инфекцией сотрудниках и пациентах, будет оштрафована на 100 тысяч рублей, сообщает Промышленный районный суд Курска.Как следует из материалов дела, Курская областная клиническая больница была обязана предоставить в управление Роспотребнадзора по Курской области список сотрудников и пациентов, контактировавших с лицом, чье заболевание коронавирусом было подтверждено лабораторно. Однако, как отмечается в материалах суда, предписание главного государственного санитарного врача Курской области "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" было нарушено.Отсутствие в Управлении Роспотребнадзора по Курской области вышеуказанной информации не позволило своевременно принять меры в виде изоляции контактных лиц, что могло привести к угрозе жизни и здоровью граждан, говорится в сообщении.Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Курском областном суде.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), курская область, курск, происшествия

Курскую больницу оштрафовали за сокрытие данных о заболевших COVID-19

17:25 18.12.2020
 
© Фото : Комитет информации и печати Курской областиПалата для пациентов с коронавирусом в Курском городском клиническом родильном доме
Палата для пациентов с коронавирусом в Курском городском клиническом родильном доме - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Комитет информации и печати Курской области
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БРЯНСК, 18 дек – РИА Новости. Курская областная клиническая больница, не предоставившая в Роспотребнадзор информацию о заболевших коронавирусной инфекцией сотрудниках и пациентах, будет оштрафована на 100 тысяч рублей, сообщает Промышленный районный суд Курска.

"Постановлением суда БМУ "Курская областная клиническая больница" признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, Курская областная клиническая больница была обязана предоставить в управление Роспотребнадзора по Курской области список сотрудников и пациентов, контактировавших с лицом, чье заболевание коронавирусом было подтверждено лабораторно. Однако, как отмечается в материалах суда, предписание главного государственного санитарного врача Курской области "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" было нарушено.
Отсутствие в Управлении Роспотребнадзора по Курской области вышеуказанной информации не позволило своевременно принять меры в виде изоляции контактных лиц, что могло привести к угрозе жизни и здоровью граждан, говорится в сообщении.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Курском областном суде.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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