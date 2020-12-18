Курскую больницу оштрафовали за сокрытие данных о заболевших COVID-19
© Фото : Комитет информации и печати Курской областиПалата для пациентов с коронавирусом в Курском городском клиническом родильном доме
БРЯНСК, 18 дек – РИА Новости. Курская областная клиническая больница, не предоставившая в Роспотребнадзор информацию о заболевших коронавирусной инфекцией сотрудниках и пациентах, будет оштрафована на 100 тысяч рублей, сообщает Промышленный районный суд Курска.
"Постановлением суда БМУ "Курская областная клиническая больница" признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как следует из материалов дела, Курская областная клиническая больница была обязана предоставить в управление Роспотребнадзора по Курской области список сотрудников и пациентов, контактировавших с лицом, чье заболевание коронавирусом было подтверждено лабораторно. Однако, как отмечается в материалах суда, предписание главного государственного санитарного врача Курской области "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" было нарушено.
Отсутствие в Управлении Роспотребнадзора по Курской области вышеуказанной информации не позволило своевременно принять меры в виде изоляции контактных лиц, что могло привести к угрозе жизни и здоровью граждан, говорится в сообщении.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Курском областном суде.
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