https://ria.ru/20201218/kursk-1589944217.html

Курскую больницу оштрафовали за сокрытие данных о заболевших COVID-19

Курскую больницу оштрафовали за сокрытие данных о заболевших COVID-19

Курская областная клиническая больница, не предоставившая в Роспотребнадзор информацию о заболевших коронавирусной инфекцией сотрудниках и пациентах, будет... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T17:25

2020-12-18T17:25

2020-12-18T17:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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БРЯНСК, 18 дек – РИА Новости. Курская областная клиническая больница, не предоставившая в Роспотребнадзор информацию о заболевших коронавирусной инфекцией сотрудниках и пациентах, будет оштрафована на 100 тысяч рублей, сообщает Промышленный районный суд Курска.Как следует из материалов дела, Курская областная клиническая больница была обязана предоставить в управление Роспотребнадзора по Курской области список сотрудников и пациентов, контактировавших с лицом, чье заболевание коронавирусом было подтверждено лабораторно. Однако, как отмечается в материалах суда, предписание главного государственного санитарного врача Курской области "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" было нарушено.Отсутствие в Управлении Роспотребнадзора по Курской области вышеуказанной информации не позволило своевременно принять меры в виде изоляции контактных лиц, что могло привести к угрозе жизни и здоровью граждан, говорится в сообщении.Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Курском областном суде.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), курская область, курск, происшествия