https://ria.ru/20201218/kursk-1589858579.html
Росздравнадзор отреагировал на смерть 14 пациентов с COVID-19 в Курске
Росздравнадзор отреагировал на смерть 14 пациентов с COVID-19 в Курске
Управление Росздравнадзора по Курской области готово подключиться к выяснению обстоятельств смерти 14 пациентов ковидного госпиталя, где произошел сбой в работе РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:29
2020-12-18T11:29
2020-12-18T11:29
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ВОРОНЕЖ, 18 дек - РИА Новости. Управление Росздравнадзора по Курской области готово подключиться к выяснению обстоятельств смерти 14 пациентов ковидного госпиталя, где произошел сбой в работе кислородного газификатора, сообщила РИА Новости представитель управления.Информация о смерти 14 пациентов перепрофилированного в ковидный госпиталь роддома в Курске появилась в среду в Telegram-каналах. Согласно их данным, 5 ноября в медучреждении произошел сбой подачи кислорода. Представитель прокуратуры региона подтвердил РИА Новости, что пациенты скончались, но не в тот день, когда отключился газификатор, а в течение нескольких суток. По словам собеседника агентства, произошел сбой в работе газификатора, но кислород пациентам подавался из баллонов."В настоящее время проводится проверка Следственным комитетом. Росздравнадзор на сегодняшний день не задействован. Идут следственные действия. Мы готовы подключиться, если будет в этом необходимость", - сказала собеседница агентства.СК возбудил по факту случившегося дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201216/smert-1589577088.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), происшествия