https://ria.ru/20201218/kredit-1589894886.html

"Лукойл" привлек 13,1 млрд рублей на модернизацию Краснодарской ТЭЦ

"Лукойл" привлек 13,1 млрд рублей на модернизацию Краснодарской ТЭЦ

"Лукойл" привлек кредит в размере 13,1 миллиарда рублей сроком на 15 лет для финансирования модернизации Краснодарской ТЭЦ в рамках всероссийской программы... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:58

2020-12-18T13:58

2020-12-18T13:58

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости/Прайм. "Лукойл" привлек кредит в размере 13,1 миллиарда рублей сроком на 15 лет для финансирования модернизации Краснодарской ТЭЦ в рамках всероссийской программы модернизации ТЭС, сообщается на сайте компании.Кредит предоставлен консорциумом коммерческих банков, в состав которых входят Газпромбанк и Альфа-банк. Заемщиком по кредиту является "ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго"."Модернизация Краснодарской ТЭЦ предусматривает комплексную замену паровых турбин и котельного оборудования, что позволит значительно улучшить эксплуатационные характеристики и продлить срок службы электростанции. В проекте будет использовано паросиловое оборудование российского производства, обладающее улучшенными технико-экономическими показателями и экологическими характеристиками", - говорится в сообщении.В результате модернизации электростанции удельный расход топлива при производстве электроэнергии снизится более чем на 30 г/кВтч, что в том числе позволит сократить выбросы СО2 на 155 тысяч тонн в год.

https://ria.ru/20201106/lukoyl-1583370547.html

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новости компаний - экономика