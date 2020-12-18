https://ria.ru/20201218/korruptsiya-1589875022.html
ГП рассказала, как коррупционеры уходят от уголовной ответственности
ГП рассказала, как коррупционеры уходят от уголовной ответственности
Судебный штраф в России повсеместно используется для ухода коррупционеров от уголовной ответственности, с каждым годом нарушений все больше, сообщает... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:43
2020-12-18T12:43
2020-12-18T12:43
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Судебный штраф в России повсеместно используется для ухода коррупционеров от уголовной ответственности, с каждым годом нарушений все больше, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.В пятницу под председательством генпрокурора РФ Игоря Краснова прошла коллегия, посвященная состоянию законности при освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Наказание в виде судебного штрафа (вместо уголовной ответственности) было введено в 2016 году. Отмечается, что в 2017-м назначено более 7 тысяч таких штрафов, а за шесть месяцев 2020 года – почти 20 тысяч.Генпрокуратурой России установлены многочисленные факты использования института судебного штрафа без соблюдения необходимых нормативных требований. Речь идет о неполноте расследования, заниженной квалификации деяний, непризнании подозреваемыми и обвиняемыми своей вины, частичном возмещении причиненного ущерба, пояснили в ведомстве."Генпрокурор России сообщил о повсеместном распространении случаев освобождения от уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совершении должностных преступлений, в том числе коррупционной направленности", - отмечает надзорное ведомство.Краснов полагает, что "выявленные недостатки приводят к ущемлению прав потерпевших, нарушению принципа неотвратимости наказания, создают коррупционные риски". "Все это требует принятия неотложных мер, а также внесения законодательных изменений", - добавил он."Что касается практики передачи уголовных дел из дознания в органы следствия с последующим их направлением, минуя прокурора, в суд с ходатайствами о применении судебного штрафа, поручаю в кратчайший срок разобраться с каждым подобным фактом, виновных привлечь к ответственности", – цитирует ведомство слова Краснова.Генпрокурор России потребовал при согласовании ходатайств о назначении судебного штрафа проверять достаточность доказательств, подтверждающих виновность, правильность квалификации содеянного, полное возмещение ущерба и другие необходимые условия освобождения от уголовной ответственности.Судебный штраф предполагает денежное взыскание при одновременном освобождении от уголовной ответственности и может применяться к людям, впервые преступившим закон и совершившим преступление небольшой или средней тяжести. Условие - человек должен возместить ущерб или "иным образом загладить вред".
https://ria.ru/20201209/korruptsiya-1588207057.html
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игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости.
Судебный штраф в России повсеместно используется для ухода коррупционеров от уголовной ответственности, с каждым годом нарушений все больше, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры
РФ.
В пятницу под председательством генпрокурора РФ Игоря Краснова
прошла коллегия, посвященная состоянию законности при освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Наказание в виде судебного штрафа (вместо уголовной ответственности) было введено в 2016 году. Отмечается, что в 2017-м назначено более 7 тысяч таких штрафов, а за шесть месяцев 2020 года – почти 20 тысяч.
Генпрокуратурой России установлены многочисленные факты использования института судебного штрафа без соблюдения необходимых нормативных требований. Речь идет о неполноте расследования, заниженной квалификации деяний, непризнании подозреваемыми и обвиняемыми своей вины, частичном возмещении причиненного ущерба, пояснили в ведомстве.
"Генпрокурор России сообщил о повсеместном распространении случаев освобождения от уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совершении должностных преступлений, в том числе коррупционной направленности", - отмечает надзорное ведомство.
Краснов полагает, что "выявленные недостатки приводят к ущемлению прав потерпевших, нарушению принципа неотвратимости наказания, создают коррупционные риски". "Все это требует принятия неотложных мер, а также внесения законодательных изменений", - добавил он.
"Что касается практики передачи уголовных дел из дознания в органы следствия с последующим их направлением, минуя прокурора, в суд с ходатайствами о применении судебного штрафа, поручаю в кратчайший срок разобраться с каждым подобным фактом, виновных привлечь к ответственности", – цитирует ведомство слова Краснова.
Генпрокурор России потребовал при согласовании ходатайств о назначении судебного штрафа проверять достаточность доказательств, подтверждающих виновность, правильность квалификации содеянного, полное возмещение ущерба и другие необходимые условия освобождения от уголовной ответственности.
Судебный штраф предполагает денежное взыскание при одновременном освобождении от уголовной ответственности и может применяться к людям, впервые преступившим закон и совершившим преступление небольшой или средней тяжести. Условие - человек должен возместить ущерб или "иным образом загладить вред".