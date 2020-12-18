https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589983384.html

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве как сложную

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве как сложную

Ситуация с коронавирусом в столице остаётся сложной, количество пациентов в больницах приближается к 13 тысячам, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T21:36

2020-12-18T21:36

2020-12-18T21:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в столице остаётся сложной, количество пациентов в больницах приближается к 13 тысячам, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин."Ситуация остаётся сложной, и количество больных, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тысячам, многие из них болеют тяжело, поэтому надо беречь себя", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589982582.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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