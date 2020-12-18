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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве как сложную
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве как сложную
Ситуация с коронавирусом в столице остаётся сложной, количество пациентов в больницах приближается к 13 тысячам, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T21:36
2020-12-18T21:36
2020-12-18T21:36
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в столице остаётся сложной, количество пациентов в больницах приближается к 13 тысячам, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин."Ситуация остаётся сложной, и количество больных, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тысячам, многие из них болеют тяжело, поэтому надо беречь себя", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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