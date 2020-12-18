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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589983384.html
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве как сложную
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве как сложную
Ситуация с коронавирусом в столице остаётся сложной, количество пациентов в больницах приближается к 13 тысячам, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T21:36
2020-12-18T21:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в столице остаётся сложной, количество пациентов в больницах приближается к 13 тысячам, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин."Ситуация остаётся сложной, и количество больных, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тысячам, многие из них болеют тяжело, поэтому надо беречь себя", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве как сложную

21:36 18.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи доставили пациента к приемному отделению клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудники скорой медицинской помощи доставили пациента к приемному отделению клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в столице остаётся сложной, количество пациентов в больницах приближается к 13 тысячам, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.
"Ситуация остаётся сложной, и количество больных, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тысячам, многие из них болеют тяжело, поэтому надо беречь себя", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
Вчера, 21:31Распространение нового коронавируса
Собянин заявил о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
 
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