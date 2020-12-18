https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589887175.html

Россия передала странам СНГ около 1,3 миллиона тестов на коронавирус

Россия передала странам СНГ около 1,3 миллиона тестов на коронавирус

Россия передала в страны СНГ около 1,3 миллиона тест-систем для выявления коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:28

2020-12-18T13:28

2020-12-18T13:28

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

снг

владимир путин

молдавия

азербайджан

армения

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия передала в страны СНГ около 1,3 миллиона тест-систем для выявления коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин."Государствам Содружества нами переданы тест-системы и реагенты для проведения в общей сложности порядка 1 миллиона 300 тысяч исследований на COVID-19. Это, хочу отметить, более 52% всего содействия, предоставленного Россией за рубежом", - сказал Путин на заседании совета глав государств СНГ, которое состоялось в пятницу по видеосвязи.Он подчеркнул, что РФ "оказывала и будет оказывать всемерную помощь по противодействию коронавирусу и преодолению его последствий всем партнерам по СНГ, которые в этом заинтересованы".Президент страны напомнил, что во многие государства СНГ, в том числе в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Молдавию и Узбекистан, направлялись российские миссии врачей и эпидемиологов для оказания практической помощи в профилактике, диагностике и лечении коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

молдавия

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, снг, владимир путин, молдавия, азербайджан, армения