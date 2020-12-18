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Зампостпреда России при ООН назвал причины сохранения колониализма
Зампостпреда России при ООН назвал причины сохранения колониализма
Россия продолжит делать все возможное для борьбы с колониализмом, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в рамках мероприятия, приуроченного к... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T02:07
2020-12-18T02:07
россия
дмитрий полянский
земля
латинская америка
москва
оон
политика
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ООН, 18 дек – РИА Новости. Россия продолжит делать все возможное для борьбы с колониализмом, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в рамках мероприятия, приуроченного к 60-летию Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.Деколонизация освободила более 750 миллионов человек в Азии, Африке, Латинской Америке и Океании, предоставив им гарантированное Уставом ООН право на самоопределение. В результате этого процесса появилось более 80 новых государств. Проект Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам был внесен в сентябре 1960 года на рассмотрение сессии ГА ООН именно советской делегацией.По словам Полянского, Москва надеется, что государства-члены ООН удвоят свои усилия для скорейшего завершения процесса деколонизации на Земле.Как указал дипломат, несмотря на то, что большинство колониальных территорий стали независимыми, процесс деколонизации далек от завершения. "Существует не менее 17 не самоуправляемых территорий с населением около 1,6 миллиона человек, которые еще не реализовали свое неотъемлемое право на самоопределение", - отметил первый зампостпреда.По его словам, процесс деколонизации давно бы завершился, если бы не сохранившаяся имперская логика бывших метрополий, которые, вероятно, с трудом расстаются с верой в собственную исключительность."Именно по этой причине многие из наших западных партнеров… продолжают искаженно истолковывать фундаментальные нормы и принципы международного права и Устава ООН, пытаясь оправдать свои амбиции", - заявил Полянский."Именно из-за этого стремления к господству мы стали свидетелями многочисленных попыток заменить систему международного права, основанную на Уставе ООН, такими концепциями, как международный порядок, основанный на правилах, или альянсы за мультилатерализм", - добавил он.Он указал, что давнее желание обладать большими правами, чем другие, подарило миру различные формы неоколониализма: от торговых войн до односторонних принудительных мер, от двойных стандартов в признании правительств до манипуляций с вопросами прав человека.
https://ria.ru/20201008/reforma-1578897627.html
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россия, дмитрий полянский, земля, латинская америка, москва, оон, политика

Зампостпреда России при ООН назвал причины сохранения колониализма

02:07 18.12.2020
 
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / Angela Weiss
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ООН, 18 дек – РИА Новости. Россия продолжит делать все возможное для борьбы с колониализмом, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в рамках мероприятия, приуроченного к 60-летию Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.
Деколонизация освободила более 750 миллионов человек в Азии, Африке, Латинской Америке и Океании, предоставив им гарантированное Уставом ООН право на самоопределение. В результате этого процесса появилось более 80 новых государств. Проект Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам был внесен в сентябре 1960 года на рассмотрение сессии ГА ООН именно советской делегацией.
По словам Полянского, Москва надеется, что государства-члены ООН удвоят свои усилия для скорейшего завершения процесса деколонизации на Земле.
"Со своей стороны, мы готовы продолжать делать все, что в наших силах, чтобы положить конец колониализму на нашей планете. Поэтому мы выступаем за реформу Совета Безопасности, которая исправила бы историческую несправедливость по отношению к африканским и другим развивающимся странам и увеличила их представленность в этой структуре, занимающейся вопросами мира и безопасности", - сказал Полянский.
Как указал дипломат, несмотря на то, что большинство колониальных территорий стали независимыми, процесс деколонизации далек от завершения. "Существует не менее 17 не самоуправляемых территорий с населением около 1,6 миллиона человек, которые еще не реализовали свое неотъемлемое право на самоопределение", - отметил первый зампостпреда.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 18:20
Зампостпреда России при ООН допустил реформу Совета Безопасности
По его словам, процесс деколонизации давно бы завершился, если бы не сохранившаяся имперская логика бывших метрополий, которые, вероятно, с трудом расстаются с верой в собственную исключительность.
"Именно по этой причине многие из наших западных партнеров… продолжают искаженно истолковывать фундаментальные нормы и принципы международного права и Устава ООН, пытаясь оправдать свои амбиции", - заявил Полянский.
"Именно из-за этого стремления к господству мы стали свидетелями многочисленных попыток заменить систему международного права, основанную на Уставе ООН, такими концепциями, как международный порядок, основанный на правилах, или альянсы за мультилатерализм", - добавил он.
Он указал, что давнее желание обладать большими правами, чем другие, подарило миру различные формы неоколониализма: от торговых войн до односторонних принудительных мер, от двойных стандартов в признании правительств до манипуляций с вопросами прав человека.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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