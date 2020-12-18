https://ria.ru/20201218/kolonializm-1589822423.html

Зампостпреда России при ООН назвал причины сохранения колониализма

Зампостпреда России при ООН назвал причины сохранения колониализма

Россия продолжит делать все возможное для борьбы с колониализмом, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в рамках мероприятия, приуроченного к... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T02:07

2020-12-18T02:07

2020-12-18T02:07

россия

дмитрий полянский

земля

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ООН, 18 дек – РИА Новости. Россия продолжит делать все возможное для борьбы с колониализмом, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в рамках мероприятия, приуроченного к 60-летию Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.Деколонизация освободила более 750 миллионов человек в Азии, Африке, Латинской Америке и Океании, предоставив им гарантированное Уставом ООН право на самоопределение. В результате этого процесса появилось более 80 новых государств. Проект Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам был внесен в сентябре 1960 года на рассмотрение сессии ГА ООН именно советской делегацией.По словам Полянского, Москва надеется, что государства-члены ООН удвоят свои усилия для скорейшего завершения процесса деколонизации на Земле.Как указал дипломат, несмотря на то, что большинство колониальных территорий стали независимыми, процесс деколонизации далек от завершения. "Существует не менее 17 не самоуправляемых территорий с населением около 1,6 миллиона человек, которые еще не реализовали свое неотъемлемое право на самоопределение", - отметил первый зампостпреда.По его словам, процесс деколонизации давно бы завершился, если бы не сохранившаяся имперская логика бывших метрополий, которые, вероятно, с трудом расстаются с верой в собственную исключительность."Именно по этой причине многие из наших западных партнеров… продолжают искаженно истолковывать фундаментальные нормы и принципы международного права и Устава ООН, пытаясь оправдать свои амбиции", - заявил Полянский."Именно из-за этого стремления к господству мы стали свидетелями многочисленных попыток заменить систему международного права, основанную на Уставе ООН, такими концепциями, как международный порядок, основанный на правилах, или альянсы за мультилатерализм", - добавил он.Он указал, что давнее желание обладать большими правами, чем другие, подарило миру различные формы неоколониализма: от торговых войн до односторонних принудительных мер, от двойных стандартов в признании правительств до манипуляций с вопросами прав человека.

https://ria.ru/20201008/reforma-1578897627.html

https://ria.ru/20200922/sovbez-1577621686.html

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россия, дмитрий полянский, земля, латинская америка, москва, оон, политика