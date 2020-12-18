Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/klienty-1589938929.html
ВИП-клиенты ВТБ вложили 1,5 млрд рублей в Pre-IPO фонд
ВИП-клиенты ВТБ вложили 1,5 млрд рублей в Pre-IPO фонд
ВТБ Капитал Инвестиции завершил новый этап привлечения средств в ЗПИКФ "ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд", предназначенный для квалифицированных инвесторов; в рамках... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:01
2020-12-18T17:01
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f33504495a8a8f8b0510af6235140576.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции завершил новый этап привлечения средств в ЗПИКФ "ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд", предназначенный для квалифицированных инвесторов; в рамках допэмиссии клиенты банка вложили в фонд свыше 1,5 миллиардов рублей, сообщает ВТБ.Это уже третья допэмиссия фонда, созданного в апреле 2019 года. На первом этапе в него было привлечено более 1 миллиарда рублей, на втором – в феврале-марте 2020 года – еще порядка 900 миллионов рублей. "Третий этап стал рекордным, превысив внутренние ожидания более, чем на 50%. К настоящему моменту СЧА фонда составляют 4 миллиарда рублей. В дальнейшем предполагается провести еще 2-3 допэмиссии в Фонд в ближайшие 2 года. Максимальный размер фонда может составить до 10 миллиардов рублей", - отметили в ВТБ.Фонд зарегистрирован с общим сроком жизни восемь лет. Паи Фонда залистингованы на Московской бирже в секторе "Рынок инвестиций и инноваций" и обеспечивают освобождение от налога на прибыль/НДФЛ при реализации паев.Как отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов, фонд предоставляет альтернативную возможность для инвестирования средств, при этом ВТБ участвует в росте новых отраслей российской экономики, развитии качественных компаний, у которых есть амбиции провести в дальнейшем публичные размещения. По его словам, в ВТБ видят более 50 компаний, подходящих под инвестпараметры фонда, и в настоящее время рассматривается возможность заключения ряда сделок.
https://realty.ria.ru/20201217/pnk-1589636545.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f3f340abe631a691cbd77091b08e7703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости компаний - экономика

ВИП-клиенты ВТБ вложили 1,5 млрд рублей в Pre-IPO фонд

17:01 18.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции завершил новый этап привлечения средств в ЗПИКФ "ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд", предназначенный для квалифицированных инвесторов; в рамках допэмиссии клиенты банка вложили в фонд свыше 1,5 миллиардов рублей, сообщает ВТБ.
"Основная часть средств пришлась на клиентов Private Banking ВТБ. Фонд инвестирует средства в успешные технологические быстрорастущие компании с планами по выходу на IPO или продаже стратегическому инвестору в ближайшие 2-4 года", - говорится в сообщении.
Это уже третья допэмиссия фонда, созданного в апреле 2019 года. На первом этапе в него было привлечено более 1 миллиарда рублей, на втором – в феврале-марте 2020 года – еще порядка 900 миллионов рублей. "Третий этап стал рекордным, превысив внутренние ожидания более, чем на 50%. К настоящему моменту СЧА фонда составляют 4 миллиарда рублей. В дальнейшем предполагается провести еще 2-3 допэмиссии в Фонд в ближайшие 2 года. Максимальный размер фонда может составить до 10 миллиардов рублей", - отметили в ВТБ.
Фонд зарегистрирован с общим сроком жизни восемь лет. Паи Фонда залистингованы на Московской бирже в секторе "Рынок инвестиций и инноваций" и обеспечивают освобождение от налога на прибыль/НДФЛ при реализации паев.
Как отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов, фонд предоставляет альтернативную возможность для инвестирования средств, при этом ВТБ участвует в росте новых отраслей российской экономики, развитии качественных компаний, у которых есть амбиции провести в дальнейшем публичные размещения.
По его словам, в ВТБ видят более 50 компаний, подходящих под инвестпараметры фонда, и в настоящее время рассматривается возможность заключения ряда сделок.
"Многие компании в последнее время откладывали свои планы по выходу на IPO, что сформировало отложенное предложение готовых к IPO качественных проектов. На фоне снижения ставок по депозитам и растущего интереса наших клиентов к инвестированию (во время пандемии инвестиционный портфель Private Banking ВТБ увеличился на 450 миллиардов рублей и превысил 1 триллион рублей) и благодаря грамотному премаркетингу перед стартом продаж ЗПИФ "Pre-IPO" стал очень привлекательной и своевременной идеей", - добавил старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Подмосковный логистический парк Валищево - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 11:15
Структура ВТБ приобрела 45 тысяч "квадратов" в логопарках PNK
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики
07:59В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19
07:54В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска
07:32Названы семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой
07:15VLADEY проведет последний в этом году аукцион
07:04Немцы рассказали, почему живая елка на Новый год лучше пластиковой
06:43Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы
06:37Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
06:32Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
06:24Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
06:11Помпео назвал Россию врагом США
06:10В госдепе рассказали о прекращении работы консульств в России
06:04"Победа" занялась "полетами в никуда"
05:57Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
05:47Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино
05:08Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха
05:05Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19
04:53В Британии проверяют влияние приписываемых российским хакерам атак
04:50В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
04:37Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния