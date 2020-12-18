https://ria.ru/20201218/klienty-1589938929.html

ВИП-клиенты ВТБ вложили 1,5 млрд рублей в Pre-IPO фонд

ВИП-клиенты ВТБ вложили 1,5 млрд рублей в Pre-IPO фонд

ВТБ Капитал Инвестиции завершил новый этап привлечения средств в ЗПИКФ "ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд", предназначенный для квалифицированных инвесторов; в рамках... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T17:01

2020-12-18T17:01

2020-12-18T17:01

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции завершил новый этап привлечения средств в ЗПИКФ "ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд", предназначенный для квалифицированных инвесторов; в рамках допэмиссии клиенты банка вложили в фонд свыше 1,5 миллиардов рублей, сообщает ВТБ.Это уже третья допэмиссия фонда, созданного в апреле 2019 года. На первом этапе в него было привлечено более 1 миллиарда рублей, на втором – в феврале-марте 2020 года – еще порядка 900 миллионов рублей. "Третий этап стал рекордным, превысив внутренние ожидания более, чем на 50%. К настоящему моменту СЧА фонда составляют 4 миллиарда рублей. В дальнейшем предполагается провести еще 2-3 допэмиссии в Фонд в ближайшие 2 года. Максимальный размер фонда может составить до 10 миллиардов рублей", - отметили в ВТБ.Фонд зарегистрирован с общим сроком жизни восемь лет. Паи Фонда залистингованы на Московской бирже в секторе "Рынок инвестиций и инноваций" и обеспечивают освобождение от налога на прибыль/НДФЛ при реализации паев.Как отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов, фонд предоставляет альтернативную возможность для инвестирования средств, при этом ВТБ участвует в росте новых отраслей российской экономики, развитии качественных компаний, у которых есть амбиции провести в дальнейшем публичные размещения. По его словам, в ВТБ видят более 50 компаний, подходящих под инвестпараметры фонда, и в настоящее время рассматривается возможность заключения ряда сделок.

https://realty.ria.ru/20201217/pnk-1589636545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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