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ВИП-клиенты ВТБ вложили 1,5 млрд рублей в Pre-IPO фонд
ВИП-клиенты ВТБ вложили 1,5 млрд рублей в Pre-IPO фонд
ВТБ Капитал Инвестиции завершил новый этап привлечения средств в ЗПИКФ "ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд", предназначенный для квалифицированных инвесторов; в рамках... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:01
2020-12-18T17:01
2020-12-18T17:01
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции завершил новый этап привлечения средств в ЗПИКФ "ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд", предназначенный для квалифицированных инвесторов; в рамках допэмиссии клиенты банка вложили в фонд свыше 1,5 миллиардов рублей, сообщает ВТБ.Это уже третья допэмиссия фонда, созданного в апреле 2019 года. На первом этапе в него было привлечено более 1 миллиарда рублей, на втором – в феврале-марте 2020 года – еще порядка 900 миллионов рублей. "Третий этап стал рекордным, превысив внутренние ожидания более, чем на 50%. К настоящему моменту СЧА фонда составляют 4 миллиарда рублей. В дальнейшем предполагается провести еще 2-3 допэмиссии в Фонд в ближайшие 2 года. Максимальный размер фонда может составить до 10 миллиардов рублей", - отметили в ВТБ.Фонд зарегистрирован с общим сроком жизни восемь лет. Паи Фонда залистингованы на Московской бирже в секторе "Рынок инвестиций и инноваций" и обеспечивают освобождение от налога на прибыль/НДФЛ при реализации паев.Как отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов, фонд предоставляет альтернативную возможность для инвестирования средств, при этом ВТБ участвует в росте новых отраслей российской экономики, развитии качественных компаний, у которых есть амбиции провести в дальнейшем публичные размещения. По его словам, в ВТБ видят более 50 компаний, подходящих под инвестпараметры фонда, и в настоящее время рассматривается возможность заключения ряда сделок.
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втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ВТБ
Капитал Инвестиции завершил новый этап привлечения средств в ЗПИКФ "ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд", предназначенный для квалифицированных инвесторов; в рамках допэмиссии клиенты банка вложили в фонд свыше 1,5 миллиардов рублей, сообщает ВТБ.
"Основная часть средств пришлась на клиентов Private Banking ВТБ. Фонд инвестирует средства в успешные технологические быстрорастущие компании с планами по выходу на IPO или продаже стратегическому инвестору в ближайшие 2-4 года", - говорится в сообщении.
Это уже третья допэмиссия фонда, созданного в апреле 2019 года. На первом этапе в него было привлечено более 1 миллиарда рублей, на втором – в феврале-марте 2020 года – еще порядка 900 миллионов рублей. "Третий этап стал рекордным, превысив внутренние ожидания более, чем на 50%. К настоящему моменту СЧА фонда составляют 4 миллиарда рублей. В дальнейшем предполагается провести еще 2-3 допэмиссии в Фонд в ближайшие 2 года. Максимальный размер фонда может составить до 10 миллиардов рублей", - отметили в ВТБ.
Фонд зарегистрирован с общим сроком жизни восемь лет. Паи Фонда залистингованы на Московской бирже
в секторе "Рынок инвестиций и инноваций" и обеспечивают освобождение от налога на прибыль/НДФЛ при реализации паев.
Как отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов, фонд предоставляет альтернативную возможность для инвестирования средств, при этом ВТБ участвует в росте новых отраслей российской экономики, развитии качественных компаний, у которых есть амбиции провести в дальнейшем публичные размещения.
По его словам, в ВТБ видят более 50 компаний, подходящих под инвестпараметры фонда, и в настоящее время рассматривается возможность заключения ряда сделок.
"Многие компании в последнее время откладывали свои планы по выходу на IPO, что сформировало отложенное предложение готовых к IPO качественных проектов. На фоне снижения ставок по депозитам и растущего интереса наших клиентов к инвестированию (во время пандемии инвестиционный портфель Private Banking ВТБ увеличился на 450 миллиардов рублей и превысил 1 триллион рублей) и благодаря грамотному премаркетингу перед стартом продаж ЗПИФ "Pre-IPO" стал очень привлекательной и своевременной идеей", - добавил старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.