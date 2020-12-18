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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201218/izvinenie-1589925901.html
Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
Житель Мурманской области Юрий Краснянский, который пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на амбулаторию в селе Алакуртти, попросил прощения у врача... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:07
2020-12-18T16:07
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
здоровье - общество
владимир путин
мурманская область
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Житель Мурманской области Юрий Краснянский, который пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на амбулаторию в селе Алакуртти, попросил прощения у врача Татьяны Яковлевой.В ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ в четверг житель села Алакуртти на юге Мурманской области сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины"."Я сказал, что у нас одна бригада, да, одна бригада, но машин у нас две, нам подарил мэр. Но водителей-то больше не стало. Понимаете, в чем смысл-то? Подарить можно и десять машин, а водителей-то все равно три останется", - добавил мужчина.Ранее Яковлева рассказала журналистам, что пока остается работать в амбулатории, но решает вопрос о подаче заявления в следственные органы за клевету. Она рассказала, что стаж ее работы – более 40 лет, в амбулатории села Алакуртти она работает с 1989 года. Яковлева также отметила, что многие жители села ее поддержали, присылали смс, призывали не расстраиваться. Также с ней связывались губернатор Андрей Чибис и министр здравоохранения Дмитрий Панычев.
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здоровье - общество, владимир путин, мурманская область, общество

Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину

16:07 18.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Житель Мурманской области Юрий Краснянский, который пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на амбулаторию в селе Алакуртти, попросил прощения у врача Татьяны Яковлевой.
В ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ в четверг житель села Алакуртти на юге Мурманской области сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".

"Я прошу у вас прощения. Извините меня, пожалуйста, я был неправ", - сказал Краснянский на видео, которое было показано в эфире Первого канала.

"Я сказал, что у нас одна бригада, да, одна бригада, но машин у нас две, нам подарил мэр. Но водителей-то больше не стало. Понимаете, в чем смысл-то? Подарить можно и десять машин, а водителей-то все равно три останется", - добавил мужчина.
Ранее Яковлева рассказала журналистам, что пока остается работать в амбулатории, но решает вопрос о подаче заявления в следственные органы за клевету. Она рассказала, что стаж ее работы – более 40 лет, в амбулатории села Алакуртти она работает с 1989 года. Яковлева также отметила, что многие жители села ее поддержали, присылали смс, призывали не расстраиваться. Также с ней связывались губернатор Андрей Чибис и министр здравоохранения Дмитрий Панычев.
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