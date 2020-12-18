Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Житель Мурманской области Юрий Краснянский, который пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на амбулаторию в селе Алакуртти, попросил прощения у врача Татьяны Яковлевой.
В ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ в четверг житель села Алакуртти на юге Мурманской области сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".
"Я прошу у вас прощения. Извините меня, пожалуйста, я был неправ", - сказал Краснянский на видео, которое было показано в эфире Первого канала.
"Я сказал, что у нас одна бригада, да, одна бригада, но машин у нас две, нам подарил мэр. Но водителей-то больше не стало. Понимаете, в чем смысл-то? Подарить можно и десять машин, а водителей-то все равно три останется", - добавил мужчина.
Ранее Яковлева рассказала журналистам, что пока остается работать в амбулатории, но решает вопрос о подаче заявления в следственные органы за клевету. Она рассказала, что стаж ее работы – более 40 лет, в амбулатории села Алакуртти она работает с 1989 года. Яковлева также отметила, что многие жители села ее поддержали, присылали смс, призывали не расстраиваться. Также с ней связывались губернатор Андрей Чибис и министр здравоохранения Дмитрий Панычев.