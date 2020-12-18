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Итоги года: голубь Банка России подхватил коронавирус и стал снегирем
Итоги года: голубь Банка России подхватил коронавирус и стал снегирем
Банк России весь уходящий год боролся за здоровье российской экономики после нанесенного ей пандемией коронавируса вреда, впервые применив свою главную "пилюлю" РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T22:55
2020-12-18T23:16
коронавирус covid-19
россия
эльвира набиуллина
росбанк
центральный банк рф (цб рф)
совкомбанк
экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Банк России весь уходящий год боролся за здоровье российской экономики после нанесенного ей пандемией коронавируса вреда, впервые применив свою главную "пилюлю" - стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате, уже летом регулятор снизил ставку до исторического минимума в 4,25% годовых.Однако обвалившийся курс рубля на фоне мягкой монетарной политики и беспрецедентных мер поддержки со стороны правительства разогнал инфляцию, и уже в начале осени регулятор был вынужден поставить цикл смягчения на паузу. В ноябре темпы роста цен в России превысили прогноз финансовых властей и достигли 4,4%, а основной вклад в ускорение инфляции стали вносить цены на продукты. Ситуация обострилась настолько, что правительство решило вмешаться административными мерами - заключить соглашения с бизнесом о стабилизации цен на масло и сахар, ввести квоты на экспорт зерновых культур и повысить пошлины на подсолнечник.Последнее заседание совета директоров в уходящем году преподнесло неприятный сюрприз: похоже, что инфляция в России "заморозила" не только цены на продукты, но и ставку. Регулятор вновь не стал вносить изменения в свою политику и ужесточил сигнал по будущим действиям: теперь ЦБ будет оценивать дальнейшее развитие ситуации в экономике и наличие потенциала дополнительного снижения."Все еще остается неопределенность и в оценке влияния пандемии на потенциал российской экономики особенно с учетом текущего ухудшения эпидемической ситуации. Учитывая, какую высокую неоднородность тенденций в экономике и динамики цен при принятии решений по ключевой ставке в будущем необходимо дополнительно оценить, как будет развиваться ситуация, а также то, осталось ли еще пространство для снижения ставки. Сейчас сложно дать утвердительный ответ на этот вопрос", - пояснила изменение сигнала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Инфляционный штормБанк России на заседании в пятницу дал понять: любые дальнейшие решения по ставке будут сильно зависеть от развития инфляционных процессов. Пока регулятор ждет, что по итогам текущего года инфляция ускорится до 4,6-4,9% и в первом квартале поднимется до своего локального пика - 5%.Среди рисков, разгоняющих инфляцию, ЦБ особо выделил намечающийся дефицит рабочей силы по ряду специальностей, а также повышенные темпы роста цен на некоторые продовольственные товары. Несмотря на угрозу для инфляции со стороны динамики продуктовых цен, Набиуллина все же не поддерживает введенные кабмином административные меры по их сдерживанию: если ограничения будут продлены, то усугубят дисбаланс спроса и предложения.Банк России опасается и того, что влияние краткосрочных проинфляционных факторов на темпы роста цен может затянуться. Ситуацию, по мнению регулятора, затрудняют и повышающиеся инфляционные ожидания россиян и бизнеса."Инфляционные ожидания населения у нас пока незаякоренные. При этом, когда я говорю "незаякоренные", я имею в виду не уровень инфляционных ожиданий населения, а именно их реакцию на разовые факторы. ... Заметный рост цен на отдельные часто покупаемые товары приводит к тому, что люди начинают ожидать повышения цен по широкому кругу товаров и услуг. Это, в свою очередь, формирует готовность платить больше и подталкивает цены вверх", - пояснила Набиуллина.Тем не менее, пока в ЦБ не видят необходимости менять ни среднесрочный прогноз, ни таргет по инфляции, ведь уже к середине 2021 года темпы роста цен вернутся к целевому уровню в 4%, а к концу года инфляция опустится в диапазон 3,5-4%.Снизить нельзя оставитьНесмотря на ужесточение сигнала и увеличившуюся неопределенность, ЦБ не исключает, что основания для дополнительного движения вниз по ставке все-таки могут появиться."ЦБ в следующем году будет принимать во внимание возросшие инфляционные ожидания населения, возможность введения новых антироссийских санкций и вероятность продолжения низких темпов роста экономики из-за недостаточно высокого темпа вакцинации. Не исключаем, что в первом полугодии 2021 года возможно снижение ключевой ставки до 4% и ее задержку на этом уровне до конца 2021 года, при условии если не сработают негативные факторы, указанные выше", - прогнозирует руководитель направления управления активами "МКБ Инвестиции" Андрей Дюрягин.Видит возможность нового снижения в 2021 году до 4% и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, хотя и отмечает, что цикл монетарного смягчения подошёл к концу и уже видны признаки разворота в сторону нормализации денежно-кредитной политики. А вот главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев вовсе не видит весомых предпосылок для нового смягчения.Вне зависимости от того, обновит ключевая ставка исторический минимум в следующем году или нет, регулятор пообещал, что направленность денежно-кредитной политики будет мягкой на всем горизонте 2021 года. Набиуллина напомнила, что мягкий настрой ЦБ сыграл положительную роль в "этот острый период" и вместе с мерами правительства позволил уменьшить масштаб экономического спада."Пока восстановление не завершено. И поэтому у нас политика остается пока мягкой. И мы будем ужесточать именно тогда, когда будет к этому готова экономика, и, соответственно, исходя из прогноза, из состояния и прогноза развития экономики, инфляции будем принимать эти решения", - пообещала глава ЦБ.Новаторские решенияПандемия коронавируса заставила ЦБ не только перейти к проактивному стимулированию экономики, но и внедрять новации в свою коммуникационную политику. Так, глава Банка России на фоне проведения стабилизационных мер в экономике и введения режима самоизоляции в стране стала проводить еженедельные разъясняющие брифинги, которые затем трансформировались в пресс-конференции после каждого заседания совета директоров по денежно-кредитной политике, а не четыре раза в год.Банк России также уступил просьбам рынка и депутатов, согласившись публиковать прогноз траектории ключевой ставки. Пока ЦБ не определился ни со сроком начала публикации, ни с ее форматом. Известно лишь, что такая публикация может появиться в первой половине 2021 года, а затем будет выходить четыре раза в год вместе с ожиданиями регулятора по российской экономике.Наконец, Набиуллина каждый раз после решения ЦБ по ключевой ставке стала надевать тематическую брошку. Например, в период высокой нестабильности в марте она выбрала брошь-неваляшку, а в июне, когда регулятор впервые с 2015 года снизил ставку сразу на 1 процентный пункт, - брошь в виде голубя, который является символом мягкой политики. В сентябре послание было максимально буквальным - пиджак главы ЦБ украшала кнопка "play/pause". На последней пресс-конференции в году Набиуллина, кажется, наконец нашла ответ на вопрос, какая она птица, и надела брошь в виде снегиря.
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коронавирус covid-19, россия, эльвира набиуллина, росбанк, центральный банк рф (цб рф), совкомбанк, экономика

Итоги года: голубь Банка России подхватил коронавирус и стал снегирем

22:55 18.12.2020 (обновлено: 23:16 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Банк России весь уходящий год боролся за здоровье российской экономики после нанесенного ей пандемией коронавируса вреда, впервые применив свою главную "пилюлю" - стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате, уже летом регулятор снизил ставку до исторического минимума в 4,25% годовых.
Однако обвалившийся курс рубля на фоне мягкой монетарной политики и беспрецедентных мер поддержки со стороны правительства разогнал инфляцию, и уже в начале осени регулятор был вынужден поставить цикл смягчения на паузу. В ноябре темпы роста цен в России превысили прогноз финансовых властей и достигли 4,4%, а основной вклад в ускорение инфляции стали вносить цены на продукты. Ситуация обострилась настолько, что правительство решило вмешаться административными мерами - заключить соглашения с бизнесом о стабилизации цен на масло и сахар, ввести квоты на экспорт зерновых культур и повысить пошлины на подсолнечник.
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Последнее заседание совета директоров в уходящем году преподнесло неприятный сюрприз: похоже, что инфляция в России "заморозила" не только цены на продукты, но и ставку. Регулятор вновь не стал вносить изменения в свою политику и ужесточил сигнал по будущим действиям: теперь ЦБ будет оценивать дальнейшее развитие ситуации в экономике и наличие потенциала дополнительного снижения.
"Все еще остается неопределенность и в оценке влияния пандемии на потенциал российской экономики особенно с учетом текущего ухудшения эпидемической ситуации. Учитывая, какую высокую неоднородность тенденций в экономике и динамики цен при принятии решений по ключевой ставке в будущем необходимо дополнительно оценить, как будет развиваться ситуация, а также то, осталось ли еще пространство для снижения ставки. Сейчас сложно дать утвердительный ответ на этот вопрос", - пояснила изменение сигнала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Инфляционный шторм

Банк России на заседании в пятницу дал понять: любые дальнейшие решения по ставке будут сильно зависеть от развития инфляционных процессов. Пока регулятор ждет, что по итогам текущего года инфляция ускорится до 4,6-4,9% и в первом квартале поднимется до своего локального пика - 5%.
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Среди рисков, разгоняющих инфляцию, ЦБ особо выделил намечающийся дефицит рабочей силы по ряду специальностей, а также повышенные темпы роста цен на некоторые продовольственные товары. Несмотря на угрозу для инфляции со стороны динамики продуктовых цен, Набиуллина все же не поддерживает введенные кабмином административные меры по их сдерживанию: если ограничения будут продлены, то усугубят дисбаланс спроса и предложения.
Банк России опасается и того, что влияние краткосрочных проинфляционных факторов на темпы роста цен может затянуться. Ситуацию, по мнению регулятора, затрудняют и повышающиеся инфляционные ожидания россиян и бизнеса.
"Инфляционные ожидания населения у нас пока незаякоренные. При этом, когда я говорю "незаякоренные", я имею в виду не уровень инфляционных ожиданий населения, а именно их реакцию на разовые факторы. ... Заметный рост цен на отдельные часто покупаемые товары приводит к тому, что люди начинают ожидать повышения цен по широкому кругу товаров и услуг. Это, в свою очередь, формирует готовность платить больше и подталкивает цены вверх", - пояснила Набиуллина.
Тем не менее, пока в ЦБ не видят необходимости менять ни среднесрочный прогноз, ни таргет по инфляции, ведь уже к середине 2021 года темпы роста цен вернутся к целевому уровню в 4%, а к концу года инфляция опустится в диапазон 3,5-4%.
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Снизить нельзя оставить

Несмотря на ужесточение сигнала и увеличившуюся неопределенность, ЦБ не исключает, что основания для дополнительного движения вниз по ставке все-таки могут появиться.
"ЦБ в следующем году будет принимать во внимание возросшие инфляционные ожидания населения, возможность введения новых антироссийских санкций и вероятность продолжения низких темпов роста экономики из-за недостаточно высокого темпа вакцинации. Не исключаем, что в первом полугодии 2021 года возможно снижение ключевой ставки до 4% и ее задержку на этом уровне до конца 2021 года, при условии если не сработают негативные факторы, указанные выше", - прогнозирует руководитель направления управления активами "МКБ Инвестиции" Андрей Дюрягин.
Видит возможность нового снижения в 2021 году до 4% и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, хотя и отмечает, что цикл монетарного смягчения подошёл к концу и уже видны признаки разворота в сторону нормализации денежно-кредитной политики. А вот главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев вовсе не видит весомых предпосылок для нового смягчения.
Вне зависимости от того, обновит ключевая ставка исторический минимум в следующем году или нет, регулятор пообещал, что направленность денежно-кредитной политики будет мягкой на всем горизонте 2021 года. Набиуллина напомнила, что мягкий настрой ЦБ сыграл положительную роль в "этот острый период" и вместе с мерами правительства позволил уменьшить масштаб экономического спада.
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"Пока восстановление не завершено. И поэтому у нас политика остается пока мягкой. И мы будем ужесточать именно тогда, когда будет к этому готова экономика, и, соответственно, исходя из прогноза, из состояния и прогноза развития экономики, инфляции будем принимать эти решения", - пообещала глава ЦБ.

Новаторские решения

Пандемия коронавируса заставила ЦБ не только перейти к проактивному стимулированию экономики, но и внедрять новации в свою коммуникационную политику. Так, глава Банка России на фоне проведения стабилизационных мер в экономике и введения режима самоизоляции в стране стала проводить еженедельные разъясняющие брифинги, которые затем трансформировались в пресс-конференции после каждого заседания совета директоров по денежно-кредитной политике, а не четыре раза в год.
Банк России также уступил просьбам рынка и депутатов, согласившись публиковать прогноз траектории ключевой ставки. Пока ЦБ не определился ни со сроком начала публикации, ни с ее форматом. Известно лишь, что такая публикация может появиться в первой половине 2021 года, а затем будет выходить четыре раза в год вместе с ожиданиями регулятора по российской экономике.
Наконец, Набиуллина каждый раз после решения ЦБ по ключевой ставке стала надевать тематическую брошку. Например, в период высокой нестабильности в марте она выбрала брошь-неваляшку, а в июне, когда регулятор впервые с 2015 года снизил ставку сразу на 1 процентный пункт, - брошь в виде голубя, который является символом мягкой политики. В сентябре послание было максимально буквальным - пиджак главы ЦБ украшала кнопка "play/pause". На последней пресс-конференции в году Набиуллина, кажется, наконец нашла ответ на вопрос, какая она птица, и надела брошь в виде снегиря.
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