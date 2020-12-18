https://ria.ru/20201218/ispytanie-1589969501.html

В России испытали двигатель для новой ракеты "Союз-5"

В России испытали двигатель для новой ракеты "Союз-5"

НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") провело огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ для первой ступени ракеты-носителя... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T19:39

2020-12-18T19:39

2020-12-18T23:27

наука

рд-171мв

энергомаш

космос - риа наука

союз

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") провело огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ для первой ступени ракеты-носителя "Союз-5", заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Все параметры в норме", — написал он в твиттере, отметив, что это стало первым полноразмерным огневым испытанием двигателя.Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" началась в 2016 году взамен производимой на Украине ракеты "Зенит". На первой ступени "Союза-5" планируют использовать РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит". На второй ступени производившийся на Украине двигатель РД-120 заменит РД-0124МС — модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".В июле 2018 года "Роскосмос" заключил с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") госконтракт на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить не менее трех пусков "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется выполнять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".Реализация совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.

https://ria.ru/20201031/kosmos-1582448437.html

https://ria.ru/20201216/raketa-1589419489.html

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рд-171мв, энергомаш, космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин