В России испытали двигатель для новой ракеты "Союз-5"
19:39 18.12.2020 (обновлено: 23:27 18.12.2020)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-171, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") провело огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ для первой ступени ракеты-носителя "Союз-5", заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Все параметры в норме", — написал он в твиттере, отметив, что это стало первым полноразмерным огневым испытанием двигателя.
31 октября, 15:07НаукаРогозин назвал сроки начала пусков ракеты "Союз-5" с Байконура
Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" началась в 2016 году взамен производимой на Украине ракеты "Зенит". На первой ступени "Союза-5" планируют использовать РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит". На второй ступени производившийся на Украине двигатель РД-120 заменит РД-0124МС — модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".
В июле 2018 года "Роскосмос" заключил с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") госконтракт на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить не менее трех пусков "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется выполнять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".
Реализация совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.