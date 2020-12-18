Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука НГ 2021
Наука
https://ria.ru/20201218/ispytanie-1589969501.html
В России испытали двигатель для новой ракеты "Союз-5"
В России испытали двигатель для новой ракеты "Союз-5"
НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") провело огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ для первой ступени ракеты-носителя... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T19:39
2020-12-18T23:27
наука
рд-171мв
энергомаш
космос - риа наука
союз
роскосмос
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155796/09/1557960913_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_8cf350ced28f794451c4055a672e7b73.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") провело огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ для первой ступени ракеты-носителя "Союз-5", заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Все параметры в норме", — написал он в твиттере, отметив, что это стало первым полноразмерным огневым испытанием двигателя.Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" началась в 2016 году взамен производимой на Украине ракеты "Зенит". На первой ступени "Союза-5" планируют использовать РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит". На второй ступени производившийся на Украине двигатель РД-120 заменит РД-0124МС — модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".В июле 2018 года "Роскосмос" заключил с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") госконтракт на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить не менее трех пусков "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется выполнять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".Реализация совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.
https://ria.ru/20201031/kosmos-1582448437.html
https://ria.ru/20201216/raketa-1589419489.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155796/09/1557960913_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_03c101fe2dee22f08fef988b6b33e4ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рд-171мв, энергомаш, космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин

В России испытали двигатель для новой ракеты "Союз-5"

19:39 18.12.2020 (обновлено: 23:27 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-171, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-171, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") провело огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ для первой ступени ракеты-носителя "Союз-5", заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Все параметры в норме", — написал он в твиттере, отметив, что это стало первым полноразмерным огневым испытанием двигателя.
Ракета-носитель Союз во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 15:07Наука
Рогозин назвал сроки начала пусков ракеты "Союз-5" с Байконура
Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" началась в 2016 году взамен производимой на Украине ракеты "Зенит". На первой ступени "Союза-5" планируют использовать РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит". На второй ступени производившийся на Украине двигатель РД-120 заменит РД-0124МС — модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".
В июле 2018 года "Роскосмос" заключил с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") госконтракт на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить не менее трех пусков "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется выполнять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".
Реализация совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.
Ракета тяжелого класса АнгараА5 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 04:03Новое оружие России
Источник рассказал об особенностях новой российской сверхтяжелой ракеты
 
НаукаРД-171МВЭнергомашКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосДмитрий Рогозин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики
07:59В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19
07:54В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска
07:32Названы семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой
07:15VLADEY проведет последний в этом году аукцион
07:04Немцы рассказали, почему живая елка на Новый год лучше пластиковой
06:43Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы
06:37Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
06:32Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
06:24Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
06:11Помпео назвал Россию врагом США
06:10В госдепе рассказали о прекращении работы консульств в России
06:04"Победа" занялась "полетами в никуда"
05:57Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
05:47Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино
05:08Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха
05:05Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19
04:53В Британии проверяют влияние приписываемых российским хакерам атак
04:50В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
04:37Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния