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https://ria.ru/20201218/inflyatsiya-1589924402.html
В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
Если меры кабмина РФ по продуктам дадут эффект в декабре, они снизят инфляцию на 0,1 процентного пункта, но, скорее всего, эффект растянется на январь, заявила... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:03
2020-12-18T16:03
россия
цены
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Если меры кабмина РФ по продуктам дадут эффект в декабре, они снизят инфляцию на 0,1 процентного пункта, но, скорее всего, эффект растянется на январь, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров по ключевой ставке."Меры правительства, которые принимаются, если они в полной мере будут реализованы и весь эффект от них реализуется до конца декабря, что, я думаю, маловероятно, скорее всего, эффект продлится на январь, но если бы он реализовался до конца декабря, это бы дало эффект – некоторое снижение инфляции на 0,1 процентного пункта", - сказала она.Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина в начале декабря. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых в третий раз подряд. Согласно ожиданиям регулятора, инфляция в России на конец 2020 года составит 4,6-4,9%, а на 14 декабря она уже составила 4,7%.
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россия, цены, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика

В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию

16:03 18.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМешки с сахаром на полке магазина
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Если меры кабмина РФ по продуктам дадут эффект в декабре, они снизят инфляцию на 0,1 процентного пункта, но, скорее всего, эффект растянется на январь, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров по ключевой ставке.
"Меры правительства, которые принимаются, если они в полной мере будут реализованы и весь эффект от них реализуется до конца декабря, что, я думаю, маловероятно, скорее всего, эффект продлится на январь, но если бы он реализовался до конца декабря, это бы дало эффект – некоторое снижение инфляции на 0,1 процентного пункта", - сказала она.
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
12:16
Российские магазины начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар
Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина в начале декабря. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых в третий раз подряд. Согласно ожиданиям регулятора, инфляция в России на конец 2020 года составит 4,6-4,9%, а на 14 декабря она уже составила 4,7%.
Введение госконтроля за ценами на базовые продукты - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 13:05Инфографика
Как выросли цены на сахар, муку и подсолнечное масло в 2020 году
 
РоссияЦеныЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинЭкономика
 
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