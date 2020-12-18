https://ria.ru/20201218/inflyatsiya-1589924402.html

В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию

В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию

Если меры кабмина РФ по продуктам дадут эффект в декабре, они снизят инфляцию на 0,1 процентного пункта, но, скорее всего, эффект растянется на январь, заявила... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:03

2020-12-18T16:03

2020-12-18T16:03

россия

цены

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Если меры кабмина РФ по продуктам дадут эффект в декабре, они снизят инфляцию на 0,1 процентного пункта, но, скорее всего, эффект растянется на январь, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров по ключевой ставке."Меры правительства, которые принимаются, если они в полной мере будут реализованы и весь эффект от них реализуется до конца декабря, что, я думаю, маловероятно, скорее всего, эффект продлится на январь, но если бы он реализовался до конца декабря, это бы дало эффект – некоторое снижение инфляции на 0,1 процентного пункта", - сказала она.Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина в начале декабря. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых в третий раз подряд. Согласно ожиданиям регулятора, инфляция в России на конец 2020 года составит 4,6-4,9%, а на 14 декабря она уже составила 4,7%.

https://ria.ru/20201218/tseny-1589868344.html

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россия, цены, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика