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В Москве за сутки госпитализировали 1784 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1784 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве госпитализированы 1784 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах столицы находится 483 человека, сообщает оперативный штаб по контролю РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:10
2020-12-18T11:10
2020-12-18T11:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1784 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах столицы находится 483 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 6937 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1784 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 483 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что 11,2% среди заболевших - дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% – от 46 до 65 лет, еще 11,3% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва