https://ria.ru/20201218/gospitalizatsiya-1589854566.html

В Москве за сутки госпитализировали 1784 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1784 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве госпитализированы 1784 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах столицы находится 483 человека, сообщает оперативный штаб по контролю РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:10

2020-12-18T11:10

2020-12-18T11:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1784 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах столицы находится 483 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 6937 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1784 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 483 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что 11,2% среди заболевших - дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% – от 46 до 65 лет, еще 11,3% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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