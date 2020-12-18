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https://ria.ru/20201218/galkin-1589875733.html
Максим Галкин высказался об отсутствии у него звания народного артиста
Максим Галкин высказался об отсутствии у него звания народного артиста
Телеведущий Максим Галкин, обсуждая с Валерием Меладзе и Jony треки современных исполнителей в недавнем выпуске YouTube-шоу, рассказал, что думает по поводу... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:51
2020-12-18T15:51
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин, обсуждая с Валерием Меладзе и Jony треки современных исполнителей в недавнем выпуске YouTube-шоу, рассказал, что думает по поводу отсутствия у него званий народного и заслуженного артиста. Они размышляли на тему: "Каким ты видишь себя через десять лет?" Меладзе предположил, что, скорее всего, тогда звания народный или заслуженный артист уже не будут иметь значения. "Вот ты — известнее многих народных артистов России, но у тебя нет ни одного звания", — сказал он Галкину. Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе отметил, что, безусловно, это почетно и дает "преференции после смерти"."Зачем нужны эти преференции после смерти?" — спросил Галкин. "Кто-то, вероятно, думает, что его на лучшее место уложат, если он будет иметь звание", — предположил певец."Это очень важно", — отшутился юморист.
https://ria.ru/20201208/galkin-1588205926.html
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знаменитости, звезды, валерий меладзе, максим галкин

Максим Галкин высказался об отсутствии у него звания народного артиста

15:51 18.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин, обсуждая с Валерием Меладзе и Jony треки современных исполнителей в недавнем выпуске YouTube-шоу, рассказал, что думает по поводу отсутствия у него званий народного и заслуженного артиста.
Они размышляли на тему: "Каким ты видишь себя через десять лет?" Меладзе предположил, что, скорее всего, тогда звания народный или заслуженный артист уже не будут иметь значения.
"Вот ты — известнее многих народных артистов России, но у тебя нет ни одного звания", — сказал он Галкину.

"Да слава богу!" — ответил ему юморист.

Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе отметил, что, безусловно, это почетно и дает "преференции после смерти".
"Зачем нужны эти преференции после смерти?" — спросил Галкин.
"Кто-то, вероятно, думает, что его на лучшее место уложат, если он будет иметь звание", — предположил певец.
"Это очень важно", — отшутился юморист.
Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным перед премьерой нового фильма режиссера Никиты Михалкова Солнечный удар в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 16:56Шоубиз
В Сети раскритиковали Галкина за шутку над Пугачевой
 
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