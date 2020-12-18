https://ria.ru/20201218/galkin-1589875733.html

Максим Галкин высказался об отсутствии у него звания народного артиста

Максим Галкин высказался об отсутствии у него звания народного артиста

Телеведущий Максим Галкин, обсуждая с Валерием Меладзе и Jony треки современных исполнителей в недавнем выпуске YouTube-шоу, рассказал, что думает по поводу... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:51

2020-12-18T15:51

2020-12-18T15:51

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин, обсуждая с Валерием Меладзе и Jony треки современных исполнителей в недавнем выпуске YouTube-шоу, рассказал, что думает по поводу отсутствия у него званий народного и заслуженного артиста. Они размышляли на тему: "Каким ты видишь себя через десять лет?" Меладзе предположил, что, скорее всего, тогда звания народный или заслуженный артист уже не будут иметь значения. "Вот ты — известнее многих народных артистов России, но у тебя нет ни одного звания", — сказал он Галкину. Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе отметил, что, безусловно, это почетно и дает "преференции после смерти"."Зачем нужны эти преференции после смерти?" — спросил Галкин. "Кто-то, вероятно, думает, что его на лучшее место уложат, если он будет иметь звание", — предположил певец."Это очень важно", — отшутился юморист.

https://ria.ru/20201208/galkin-1588205926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, валерий меладзе, максим галкин