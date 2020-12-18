https://ria.ru/20201218/epivakkorona-1589916342.html
Роспотребнадзор оценил эффективность "ЭпиВакКороны" при мутации COVID-19
Роспотребнадзор оценил эффективность "ЭпиВакКороны" при мутации COVID-19
При разработке вакцины "ЭпиВакКорона" учитывались возможные мутации вируса, поэтому вакцина будет актуальна и в будущем, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:32
2020-12-18T15:32
2020-12-18T15:35
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576934337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3f952e8f35d209a11f17c637698421c.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. При разработке вакцины "ЭпиВакКорона" учитывались возможные мутации вируса, поэтому вакцина будет актуальна и в будущем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Согласно имеющимся данным и результатам исследований, новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций – большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен",- говорится в сообщении.Для создания вакцины "ЭпиВакКорона" были выбраны консервативные части генома, которые не меняются со времен, поэтому вакцина будет эффективна даже при естественных изменениях вируса, уточнили в пресс-службе.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589857890.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576934337_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6ea78e5b789d5eeef3dbdd58f776e28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество