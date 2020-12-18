https://ria.ru/20201218/epivakkorona-1589916342.html

Роспотребнадзор оценил эффективность "ЭпиВакКороны" при мутации COVID-19

Роспотребнадзор оценил эффективность "ЭпиВакКороны" при мутации COVID-19

При разработке вакцины "ЭпиВакКорона" учитывались возможные мутации вируса, поэтому вакцина будет актуальна и в будущем, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:32

2020-12-18T15:32

2020-12-18T15:35

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. При разработке вакцины "ЭпиВакКорона" учитывались возможные мутации вируса, поэтому вакцина будет актуальна и в будущем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Согласно имеющимся данным и результатам исследований, новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций – большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен",- говорится в сообщении.Для создания вакцины "ЭпиВакКорона" были выбраны консервативные части генома, которые не меняются со времен, поэтому вакцина будет эффективна даже при естественных изменениях вируса, уточнили в пресс-службе.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589857890.html

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