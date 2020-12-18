https://ria.ru/20201218/elka-1589659968.html

Дорого и сладко: знаменитости показали, как украсили дома к новому году

Дорого и сладко: знаменитости показали, как украсили дома к новому году

После трудностей уходящего года многие начали создавать дома новогоднюю атмосферу задолго до праздника, в том числе и знаменитости. О том, кто и как уже украсил РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T19:45

2020-12-18T19:45

2020-12-18T19:45

знаменитости

звезды

елена ваенга (хрулева)

кристина орбакайте

шоубиз

лера кудрявцева

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. После трудностей уходящего года многие начали создавать дома новогоднюю атмосферу задолго до праздника, в том числе и знаменитости. О том, кто и как уже украсил свои дома к Новому году, — в подборке РИА Новости.Лера КудрявцеваПо словам телеведущей, у нее "никогда не было такой красивой елки". Главный символ Нового года Лере Кудрявцевой помогла нарядить актриса Елена Ксенофонтова. Она придумала дизайн в арктическо-сладкой теме, украсив елку игрушками в виде белых медведей и аппетитных пирожных.У подписчиков мнения разошлись. Некоторые написали, что это "перебор" и "безвкусица", а кто-то отметил, что елка выглядит очень нарядно и "уютно". Рената ЛитвиноваАктриса и режиссер Рената Литвинова украсила елку антикварными игрушками и дождиком. Гирлянду выбрала с теплым цветом. Кроме того, Литвинова рассказала, что уже начала "репетировать" макияж с длинными стрелками и прическу в стиле француженки Милен Демонжо. Литвинова планирует быть в новогоднюю ночь таинственной незнакомкой. Кристина ОрбакайтеПевица тоже продемонстрировала в сторис Instagram огромное дерево, украшенное шарами, бусами и гирляндами. "Наша елка", — подписала ролик певица. Елена ВаенгаОна сделала "двойную" елку, украсив ее деревянными игрушками, стилизованными под русские народные промыслы, а также фигурками в виде различных персонажей ручной работы, выполненными в технике папье-маше. Елена Ваенга теперь гордо называет свою елку "русской папье-машевской". Анастасия ВолочковаБалерина поставила дома гигантскую четырехметровую елку, украшения для которой подобрали декораторы. За основу они взяли золотую цветовую гамму, разбавив ее светло-бежевыми и молочными оттенками и синими лампочками, которые выигрышно контрастируют на общем фоне. Анастасия Волочкова осталась довольна. "Восхищаюсь теми, кто умеет создавать красоту" — призналась танцовщица.

https://ria.ru/20201217/imidzh-1589534863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, елена ваенга (хрулева), кристина орбакайте, лера кудрявцева