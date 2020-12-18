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https://ria.ru/20201218/elka-1589659968.html
Дорого и сладко: знаменитости показали, как украсили дома к новому году
Дорого и сладко: знаменитости показали, как украсили дома к новому году
После трудностей уходящего года многие начали создавать дома новогоднюю атмосферу задолго до праздника, в том числе и знаменитости. О том, кто и как уже украсил РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T19:45
2020-12-18T19:45
знаменитости
звезды
елена ваенга (хрулева)
кристина орбакайте
шоубиз
лера кудрявцева
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. После трудностей уходящего года многие начали создавать дома новогоднюю атмосферу задолго до праздника, в том числе и знаменитости. О том, кто и как уже украсил свои дома к Новому году, — в подборке РИА Новости.Лера КудрявцеваПо словам телеведущей, у нее "никогда не было такой красивой елки". Главный символ Нового года Лере Кудрявцевой помогла нарядить актриса Елена Ксенофонтова. Она придумала дизайн в арктическо-сладкой теме, украсив елку игрушками в виде белых медведей и аппетитных пирожных.У подписчиков мнения разошлись. Некоторые написали, что это "перебор" и "безвкусица", а кто-то отметил, что елка выглядит очень нарядно и "уютно". Рената ЛитвиноваАктриса и режиссер Рената Литвинова украсила елку антикварными игрушками и дождиком. Гирлянду выбрала с теплым цветом. Кроме того, Литвинова рассказала, что уже начала "репетировать" макияж с длинными стрелками и прическу в стиле француженки Милен Демонжо. Литвинова планирует быть в новогоднюю ночь таинственной незнакомкой. Кристина ОрбакайтеПевица тоже продемонстрировала в сторис Instagram огромное дерево, украшенное шарами, бусами и гирляндами. "Наша елка", — подписала ролик певица. Елена ВаенгаОна сделала "двойную" елку, украсив ее деревянными игрушками, стилизованными под русские народные промыслы, а также фигурками в виде различных персонажей ручной работы, выполненными в технике папье-маше. Елена Ваенга теперь гордо называет свою елку "русской папье-машевской". Анастасия ВолочковаБалерина поставила дома гигантскую четырехметровую елку, украшения для которой подобрали декораторы. За основу они взяли золотую цветовую гамму, разбавив ее светло-бежевыми и молочными оттенками и синими лампочками, которые выигрышно контрастируют на общем фоне. Анастасия Волочкова осталась довольна. "Восхищаюсь теми, кто умеет создавать красоту" — призналась танцовщица.
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РИА Новости
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знаменитости, звезды, елена ваенга (хрулева), кристина орбакайте, лера кудрявцева

Дорого и сладко: знаменитости показали, как украсили дома к новому году

19:45 18.12.2020
 
© Фото : Instagram @volochkova_artАнастасия Волочкова перед елью у себя дома на фото, опубликованном в ее инстаграме
Анастасия Волочкова перед елью у себя дома на фото, опубликованном в ее инстаграме - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Instagram @volochkova_art
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. После трудностей уходящего года многие начали создавать дома новогоднюю атмосферу задолго до праздника, в том числе и знаменитости. О том, кто и как уже украсил свои дома к Новому году, — в подборке РИА Новости.

Лера Кудрявцева

По словам телеведущей, у нее "никогда не было такой красивой елки". Главный символ Нового года Лере Кудрявцевой помогла нарядить актриса Елена Ксенофонтова. Она придумала дизайн в арктическо-сладкой теме, украсив елку игрушками в виде белых медведей и аппетитных пирожных.
У подписчиков мнения разошлись. Некоторые написали, что это "перебор" и "безвкусица", а кто-то отметил, что елка выглядит очень нарядно и "уютно".

Рената Литвинова

Актриса и режиссер Рената Литвинова украсила елку антикварными игрушками и дождиком. Гирлянду выбрала с теплым цветом. Кроме того, Литвинова рассказала, что уже начала "репетировать" макияж с длинными стрелками и прическу в стиле француженки Милен Демонжо.
Литвинова планирует быть в новогоднюю ночь таинственной незнакомкой.

Кристина Орбакайте

© Фото : orbakaite_kСкрин сторис из инстаграма певицы Кристины Орбакайте
Скрин сторис из инстаграма певицы Кристины Орбакайте - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : orbakaite_k
Скрин сторис из инстаграма певицы Кристины Орбакайте
Певица тоже продемонстрировала в сторис Instagram огромное дерево, украшенное шарами, бусами и гирляндами. "Наша елка", — подписала ролик певица.

Елена Ваенга

Она сделала "двойную" елку, украсив ее деревянными игрушками, стилизованными под русские народные промыслы, а также фигурками в виде различных персонажей ручной работы, выполненными в технике папье-маше. Елена Ваенга теперь гордо называет свою елку "русской папье-машевской".

Анастасия Волочкова

Балерина поставила дома гигантскую четырехметровую елку, украшения для которой подобрали декораторы. За основу они взяли золотую цветовую гамму, разбавив ее светло-бежевыми и молочными оттенками и синими лампочками, которые выигрышно контрастируют на общем фоне.
Анастасия Волочкова осталась довольна. "Восхищаюсь теми, кто умеет создавать красоту" — призналась танцовщица.
Регина Тодоренко - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 00:41Шоубиз
Звезды меняют имидж перед новым годом
 
ШоубизЗнаменитостизвездыЕлена Ваенга (Хрулева)Кристина ОрбакайтеЛера Кудрявцева
 
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