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Дорого и сладко: знаменитости показали, как украсили дома к новому году
Дорого и сладко: знаменитости показали, как украсили дома к новому году
После трудностей уходящего года многие начали создавать дома новогоднюю атмосферу задолго до праздника, в том числе и знаменитости. О том, кто и как уже украсил РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T19:45
2020-12-18T19:45
2020-12-18T19:45
знаменитости
звезды
елена ваенга (хрулева)
кристина орбакайте
шоубиз
лера кудрявцева
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. После трудностей уходящего года многие начали создавать дома новогоднюю атмосферу задолго до праздника, в том числе и знаменитости. О том, кто и как уже украсил свои дома к Новому году, — в подборке РИА Новости.Лера КудрявцеваПо словам телеведущей, у нее "никогда не было такой красивой елки". Главный символ Нового года Лере Кудрявцевой помогла нарядить актриса Елена Ксенофонтова. Она придумала дизайн в арктическо-сладкой теме, украсив елку игрушками в виде белых медведей и аппетитных пирожных.У подписчиков мнения разошлись. Некоторые написали, что это "перебор" и "безвкусица", а кто-то отметил, что елка выглядит очень нарядно и "уютно". Рената ЛитвиноваАктриса и режиссер Рената Литвинова украсила елку антикварными игрушками и дождиком. Гирлянду выбрала с теплым цветом. Кроме того, Литвинова рассказала, что уже начала "репетировать" макияж с длинными стрелками и прическу в стиле француженки Милен Демонжо. Литвинова планирует быть в новогоднюю ночь таинственной незнакомкой. Кристина ОрбакайтеПевица тоже продемонстрировала в сторис Instagram огромное дерево, украшенное шарами, бусами и гирляндами. "Наша елка", — подписала ролик певица. Елена ВаенгаОна сделала "двойную" елку, украсив ее деревянными игрушками, стилизованными под русские народные промыслы, а также фигурками в виде различных персонажей ручной работы, выполненными в технике папье-маше. Елена Ваенга теперь гордо называет свою елку "русской папье-машевской". Анастасия ВолочковаБалерина поставила дома гигантскую четырехметровую елку, украшения для которой подобрали декораторы. За основу они взяли золотую цветовую гамму, разбавив ее светло-бежевыми и молочными оттенками и синими лампочками, которые выигрышно контрастируют на общем фоне. Анастасия Волочкова осталась довольна. "Восхищаюсь теми, кто умеет создавать красоту" — призналась танцовщица.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, елена ваенга (хрулева), кристина орбакайте, лера кудрявцева
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. После трудностей уходящего года многие начали создавать дома новогоднюю атмосферу задолго до праздника, в том числе и знаменитости. О том, кто и как уже украсил свои дома к Новому году, — в подборке РИА Новости.
Лера Кудрявцева
По словам телеведущей, у нее "никогда не было такой красивой елки". Главный символ Нового года Лере Кудрявцевой помогла нарядить актриса Елена Ксенофонтова. Она придумала дизайн в арктическо-сладкой теме, украсив елку игрушками в виде белых медведей и аппетитных пирожных.
У подписчиков мнения разошлись. Некоторые написали, что это "перебор" и "безвкусица", а кто-то отметил, что елка выглядит очень нарядно и "уютно".
Рената Литвинова
Актриса и режиссер Рената Литвинова украсила елку антикварными игрушками и дождиком. Гирлянду выбрала с теплым цветом. Кроме того, Литвинова рассказала, что уже начала "репетировать" макияж с длинными стрелками и прическу в стиле француженки Милен Демонжо.
Литвинова планирует быть в новогоднюю ночь таинственной незнакомкой.
Кристина Орбакайте
Певица тоже продемонстрировала в сторис Instagram огромное дерево, украшенное шарами, бусами и гирляндами. "Наша елка", — подписала ролик певица.
Елена Ваенга
Она сделала "двойную" елку, украсив ее деревянными игрушками, стилизованными под русские народные промыслы, а также фигурками в виде различных персонажей ручной работы, выполненными в технике папье-маше. Елена Ваенга теперь гордо называет свою елку "русской папье-машевской".
Анастасия Волочкова
Балерина поставила дома гигантскую четырехметровую елку, украшения для которой подобрали декораторы. За основу они взяли золотую цветовую гамму, разбавив ее светло-бежевыми и молочными оттенками и синими лампочками, которые выигрышно контрастируют на общем фоне.
Анастасия Волочкова осталась довольна. "Восхищаюсь теми, кто умеет создавать красоту" — призналась танцовщица.