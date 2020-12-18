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В ЦБ рассказали, когда экономика возобновит рост
В ЦБ рассказали, когда экономика возобновит рост
Устойчивое возобновление роста российской экономики ожидается весной 2021 года, когда ситуация с пандемией коронавируса пойдет на спад, говорится в заявлении ЦБ РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:04
2020-12-18T14:04
2020-12-18T14:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
цены на нефть
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Устойчивое возобновление роста российской экономики ожидается весной 2021 года, когда ситуация с пандемией коронавируса пойдет на спад, говорится в заявлении ЦБ РФ.В пятницу, 18 декабря, регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%."Весной 2021 года ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации с заболеваемостью", - говорится в сообщении.Там отмечается, что на среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать динамика пандемии коронавируса в России и в мире, характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса, а также предстоящая бюджетная консолидация."Мягкая денежно-кредитная политика продолжит оказывать поддержку экономике в следующем году", - отмечает регулятор.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Устойчивое возобновление роста российской экономики ожидается весной 2021 года, когда ситуация с пандемией коронавируса пойдет на спад, говорится в заявлении ЦБ
РФ.
В пятницу, 18 декабря, регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.
"Весной 2021 года ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации с заболеваемостью", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что на среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать динамика пандемии коронавируса в России и в мире, характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса, а также предстоящая бюджетная консолидация.
"Мягкая денежно-кредитная политика продолжит оказывать поддержку экономике в следующем году", - отмечает регулятор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф