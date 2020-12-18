https://ria.ru/20201218/ekonomika-1589895868.html

В ЦБ рассказали, когда экономика возобновит рост

В ЦБ рассказали, когда экономика возобновит рост

Устойчивое возобновление роста российской экономики ожидается весной 2021 года, когда ситуация с пандемией коронавируса пойдет на спад, говорится в заявлении ЦБ РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T14:04

2020-12-18T14:04

2020-12-18T14:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

цены на нефть

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Устойчивое возобновление роста российской экономики ожидается весной 2021 года, когда ситуация с пандемией коронавируса пойдет на спад, говорится в заявлении ЦБ РФ.В пятницу, 18 декабря, регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%."Весной 2021 года ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации с заболеваемостью", - говорится в сообщении.Там отмечается, что на среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать динамика пандемии коронавируса в России и в мире, характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса, а также предстоящая бюджетная консолидация."Мягкая денежно-кредитная политика продолжит оказывать поддержку экономике в следующем году", - отмечает регулятор.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), экономика