https://ria.ru/20201218/dom-kultury-1589939382.html

Дом культуры откроют в Липецком селе к новогодним праздникам

Дом культуры откроют в Липецком селе к новогодним праздникам

Власти Липецкой области в канун Нового года откроют в селе Дубовое Чаплыгинского района новый дом культуры, на его строительство были выделены 30 миллионов... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T17:03

2020-12-18T17:03

2020-12-18T17:03

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области в канун Нового года откроют в селе Дубовое Чаплыгинского района новый дом культуры, на его строительство были выделены 30 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, строительство сельского дома культуры велось в рамках национального проекта "Культура".В новом досуговом центре оборудован большой концертный зал на двести человек, кружковые комнаты, библиотека. Внутренний дизайн отвечает современным требованиям. Созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. Вокруг дома культуры большая территория, которая уже сейчас частично благоустраивается. Появились спортивные площадки, а в планах установить еще и хоккейную коробку. Весной оборудуют сквер и детскую площадку.Это уже второй дом культуры, который появится в Чаплыгинском районе в рамках нацпроекта "Культура".

https://ria.ru/20201218/restorany-1589931414.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область