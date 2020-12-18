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Липецкая область
https://ria.ru/20201218/dom-kultury-1589939382.html
Дом культуры откроют в Липецком селе к новогодним праздникам
Дом культуры откроют в Липецком селе к новогодним праздникам
Власти Липецкой области в канун Нового года откроют в селе Дубовое Чаплыгинского района новый дом культуры, на его строительство были выделены 30 миллионов... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:03
2020-12-18T17:03
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области в канун Нового года откроют в селе Дубовое Чаплыгинского района новый дом культуры, на его строительство были выделены 30 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, строительство сельского дома культуры велось в рамках национального проекта "Культура".В новом досуговом центре оборудован большой концертный зал на двести человек, кружковые комнаты, библиотека. Внутренний дизайн отвечает современным требованиям. Созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. Вокруг дома культуры большая территория, которая уже сейчас частично благоустраивается. Появились спортивные площадки, а в планах установить еще и хоккейную коробку. Весной оборудуют сквер и детскую площадку.Это уже второй дом культуры, который появится в Чаплыгинском районе в рамках нацпроекта "Культура".
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игорь артамонов, липецкая область

Дом культуры откроют в Липецком селе к новогодним праздникам

17:03 18.12.2020
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиНовый дом культуры в селе Дубовое
Новый дом культуры в селе Дубовое - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области в канун Нового года откроют в селе Дубовое Чаплыгинского района новый дом культуры, на его строительство были выделены 30 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, строительство сельского дома культуры велось в рамках национального проекта "Культура".
"Старый дом культуры был в аварийном состоянии. Была опасность обрушения крыши. Но в селе с населением тысяча человек дом культуры необходим", - сказал Артамонов.
В новом досуговом центре оборудован большой концертный зал на двести человек, кружковые комнаты, библиотека. Внутренний дизайн отвечает современным требованиям. Созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. Вокруг дома культуры большая территория, которая уже сейчас частично благоустраивается. Появились спортивные площадки, а в планах установить еще и хоккейную коробку. Весной оборудуют сквер и детскую площадку.
Это уже второй дом культуры, который появится в Чаплыгинском районе в рамках нацпроекта "Культура".
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