https://ria.ru/20201218/dolschiki-1589929408.html

Липецкие власти обещают решить проблемы дольщиков в 2021 году

Липецкие власти обещают решить проблемы дольщиков в 2021 году

Власти Липецкой области решат проблемы дольщиков Липецкой области к концу следующего года, заявил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:21

2020-12-18T16:21

2020-12-18T16:21

липецкая область

игорь артамонов

жилье

липецкая область

липецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/17460/58/174605870_0:245:4700:2889_1920x0_80_0_0_9a543e3fcca59ad558826b40f5e85946.jpg

ЛИПЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области решат проблемы дольщиков Липецкой области к концу следующего года, заявил губернатор региона Игорь Артамонов.Он сообщил, что в пятницу в Липецке введен в эксплуатацию 17-этажный долгострой, квартиры в котором получат 142 дольщика, 54 из них ждут жилья с 2016 года. В текущем году это уже третий по счету сданный долгострой.Губернатор уточнил, что строительство многоквартирного жилого дома началось в 2014 году. Застройщик планировал сдать дом в декабре 2016 года и заселить 168 квартир. Однако в установленные сроки строительство дома не было завершено, и в том же году объект был признан проблемным. Пострадавшими признали 54 человека.Строительные работы и продажи квартир возобновились спустя три года, в сентябре 2019, когда решением арбитражного суда права и обязанности на дом были переданы компании "Липецкстрой-Л".Артамонов напомнил, что в 2019 году были введено в строй семь проблемных домов.

https://ria.ru/20201217/byudzhet-1589705076.html

липецкая область

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, жилье, липецкая область, липецк