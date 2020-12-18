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Липецкая область
https://ria.ru/20201218/dolschiki-1589929408.html
Липецкие власти обещают решить проблемы дольщиков в 2021 году
Липецкие власти обещают решить проблемы дольщиков в 2021 году
Власти Липецкой области решат проблемы дольщиков Липецкой области к концу следующего года, заявил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:21
2020-12-18T16:21
липецкая область
игорь артамонов
жилье
липецкая область
липецк
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ЛИПЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области решат проблемы дольщиков Липецкой области к концу следующего года, заявил губернатор региона Игорь Артамонов.Он сообщил, что в пятницу в Липецке введен в эксплуатацию 17-этажный долгострой, квартиры в котором получат 142 дольщика, 54 из них ждут жилья с 2016 года. В текущем году это уже третий по счету сданный долгострой.Губернатор уточнил, что строительство многоквартирного жилого дома началось в 2014 году. Застройщик планировал сдать дом в декабре 2016 года и заселить 168 квартир. Однако в установленные сроки строительство дома не было завершено, и в том же году объект был признан проблемным. Пострадавшими признали 54 человека.Строительные работы и продажи квартир возобновились спустя три года, в сентябре 2019, когда решением арбитражного суда права и обязанности на дом были переданы компании "Липецкстрой-Л".Артамонов напомнил, что в 2019 году были введено в строй семь проблемных домов.
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игорь артамонов, жилье, липецкая область, липецк

Липецкие власти обещают решить проблемы дольщиков в 2021 году

16:21 18.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбманутые дольщики захватили две квартиры в городе Щербинка Московской области
Обманутые дольщики захватили две квартиры в городе Щербинка Московской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛИПЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области решат проблемы дольщиков Липецкой области к концу следующего года, заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он сообщил, что в пятницу в Липецке введен в эксплуатацию 17-этажный долгострой, квартиры в котором получат 142 дольщика, 54 из них ждут жилья с 2016 года. В текущем году это уже третий по счету сданный долгострой.
Губернатор уточнил, что строительство многоквартирного жилого дома началось в 2014 году. Застройщик планировал сдать дом в декабре 2016 года и заселить 168 квартир. Однако в установленные сроки строительство дома не было завершено, и в том же году объект был признан проблемным. Пострадавшими признали 54 человека.
Строительные работы и продажи квартир возобновились спустя три года, в сентябре 2019, когда решением арбитражного суда права и обязанности на дом были переданы компании "Липецкстрой-Л".
Артамонов напомнил, что в 2019 году были введено в строй семь проблемных домов.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 14:53Липецкая область
Депутаты Липецкой области приняли бюджет на ближайшие три года
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЖильеЛипецкая областьЛипецк
 
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