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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201218/chernogoriya-1589861585.html
Кабмин Черногории одобрил поправки к спорному закону о церквях
Кабмин Черногории одобрил поправки к спорному закону о церквях
Правительство Черногории одобрило поправки к спорному закону о религиозных объединениях, вызвавшему массовые протесты в 2019-2020 годах, и передаст обновленный... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:43
2020-12-18T11:43
религия и мировоззрение
здравко кривокапич
сербская православная церковь
новости - религия и мировоззрение
черногория
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БЕЛГРАД, 18 дек - РИА Новости. Правительство Черногории одобрило поправки к спорному закону о религиозных объединениях, вызвавшему массовые протесты в 2019-2020 годах, и передаст обновленный документ на утверждение в парламент, сообщил премьер Здравко Кривокапич.Депутаты Скупщины (парламента) Черногории 4 декабря большинством голосов избрали новый состав правительства во главе с университетским профессором Здравко Кривокапичем. В четверг он сообщил, что кабмин одобрил поправки к спорному закону, которые являются "переходным решением", и передаст их на утверждение в парламент."Сегодня мы сделали первый формально-правовой шаг, чтобы лишить силы дискриминационный закон о свободе вероисповедания. Новым законным решением исправим несправедливость прошлого режима, а все религиозные общины в Черногории будут равны перед законом", - написал глава правительства в Twitter.В конце 2019 года прошлый созыв черногорского парламента принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который вызвал сопротивление верующих Сербской православной церкви. В защиту храмов и монастырей, которые согласно документу могли быть переданы в собственность государству, несколько месяцев по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах правившей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича.
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здравко кривокапич, сербская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, черногория

Кабмин Черногории одобрил поправки к спорному закону о церквях

11:43 18.12.2020
 
© РИА Новости / Даниил Африн / Перейти в фотобанкУчастники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Участники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Даниил Африн
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БЕЛГРАД, 18 дек - РИА Новости. Правительство Черногории одобрило поправки к спорному закону о религиозных объединениях, вызвавшему массовые протесты в 2019-2020 годах, и передаст обновленный документ на утверждение в парламент, сообщил премьер Здравко Кривокапич.
Депутаты Скупщины (парламента) Черногории 4 декабря большинством голосов избрали новый состав правительства во главе с университетским профессором Здравко Кривокапичем. В четверг он сообщил, что кабмин одобрил поправки к спорному закону, которые являются "переходным решением", и передаст их на утверждение в парламент.
"Сегодня мы сделали первый формально-правовой шаг, чтобы лишить силы дискриминационный закон о свободе вероисповедания. Новым законным решением исправим несправедливость прошлого режима, а все религиозные общины в Черногории будут равны перед законом", - написал глава правительства в Twitter.
Руководитель Черногорского отделения Фонда единства православных народов Славко Крстаич - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 19:56Религия и мировоззрение
Черногория избежала украинского церковного сценария, считает эксперт
В конце 2019 года прошлый созыв черногорского парламента принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который вызвал сопротивление верующих Сербской православной церкви. В защиту храмов и монастырей, которые согласно документу могли быть переданы в собственность государству, несколько месяцев по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах правившей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича.
 
Религия и мировоззрениеЗдравко КривокапичСербская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеЧерногория
 
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