https://ria.ru/20201218/case-in-1589923923.html

В VIII сезоне чемпионата CASE-IN участвовало более 10 тысяч человек

В VIII сезоне чемпионата CASE-IN участвовало более 10 тысяч человек

Международный инженерный чемпионат CASE-IN, входящий в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" объединил в 2020 году рекордное число участников – РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:01

2020-12-18T16:01

2020-12-18T16:01

технологии

образование - общество

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Международный инженерный чемпионат CASE-IN, входящий в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" объединил в 2020 году рекордное число участников – 10015 человек, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Восьмой сезон чемпионата, посвященный технологической модернизации России, стартовал в феврале, а затем был переведен в дистанционный формат в связи с противоэпидемическими мерами.Участники чемпионата соревновались были разделены на лиги: Школьную лигу, Лигу молодых специалистов, Студенческую лигу, а также Специальную лигу "ЭКО-CASE".В основном сезоне Школьной лиги, который продлился по сентябрь, приняли участие 813 школьников 6-11 классов из 26 регионов. В Осеннем кубке, прошедшем с октября по декабрь, встретились 713 учащихся из 44 регионов. Соревнования проходили в двух направлениях. Участники одного из них работали над решением кейсов по переработке пластиковых отходов и строительству искусственных островов как мест обитания человечества в будущем. Второе направление - конкурс инженерных решений, посвященный конструированию устройств, связанных с производством и передачей электроэнергии, а также изготовлением уменьшенных копий объектов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.Студенческая лига остается самым массовым соревнованием чемпионата, участниками основного сезона стали 4188 будущих специалистов из 84 вузов России и СНГ. В Осеннем кубке к ним присоединились еще 2353 студента 63 вузов. В основном сезоне студенты решали инженерные кейсы в одном из семи отраслевых направлений: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом и электроэнергетика. Студенческую лигу поддерживают крупнейшие отраслевые работодатели, которые объединились с целью качественной подготовки кадрового резерва ТЭК и МСК.Лига молодых специалистов охватила 374 молодых инженера из 74 компаний ТЭК и МСК в основном сезоне, а также 138 работников 33 компаний ТЭК и МСК в Осеннем кубке. В Специальной лиге "ЭКО-CASE", организованной при поддержке ГК "Росатом", приняли участие 455 будущих специалистов в области экологии, ядерной энергетики, атомной промышленности, нефтехимии, техносферной безопасности из 47 вузов России и Белоруссии. Студенты разрабатывали решения, позволяющие безопасно и эффективно утилизировать или перерабатывать радиоактивные отходы АЭС. Также впервые чемпионат проходил в сотрудничестве с конкурсом "Цифровой прорыв" – самым масштабным командным соревнованием для ИТ-специалистов, входящим в платформу "Россия – страна возможностей". Четыре команды программистов разрабатывали конструктор презентаций, который позволит участникам CASE-IN сэкономить время и сосредоточиться на инженерных решениях.IX сезон чемпионата "CASE-IN" стартует в январе 2021 года и будет посвящен теме "Устойчивое развитие".

https://ria.ru/20200910/chempionat-1577047301.html

https://ria.ru/20201211/case-in-1588845577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, образование - общество