Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/case-in-1589923923.html
В VIII сезоне чемпионата CASE-IN участвовало более 10 тысяч человек
В VIII сезоне чемпионата CASE-IN участвовало более 10 тысяч человек
Международный инженерный чемпионат CASE-IN, входящий в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" объединил в 2020 году рекордное число участников – РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:01
2020-12-18T16:01
технологии
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579463340_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_f9a24c16019a7299d845bf8da18db337.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Международный инженерный чемпионат CASE-IN, входящий в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" объединил в 2020 году рекордное число участников – 10015 человек, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Восьмой сезон чемпионата, посвященный технологической модернизации России, стартовал в феврале, а затем был переведен в дистанционный формат в связи с противоэпидемическими мерами.Участники чемпионата соревновались были разделены на лиги: Школьную лигу, Лигу молодых специалистов, Студенческую лигу, а также Специальную лигу "ЭКО-CASE".В основном сезоне Школьной лиги, который продлился по сентябрь, приняли участие 813 школьников 6-11 классов из 26 регионов. В Осеннем кубке, прошедшем с октября по декабрь, встретились 713 учащихся из 44 регионов. Соревнования проходили в двух направлениях. Участники одного из них работали над решением кейсов по переработке пластиковых отходов и строительству искусственных островов как мест обитания человечества в будущем. Второе направление - конкурс инженерных решений, посвященный конструированию устройств, связанных с производством и передачей электроэнергии, а также изготовлением уменьшенных копий объектов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.Студенческая лига остается самым массовым соревнованием чемпионата, участниками основного сезона стали 4188 будущих специалистов из 84 вузов России и СНГ. В Осеннем кубке к ним присоединились еще 2353 студента 63 вузов. В основном сезоне студенты решали инженерные кейсы в одном из семи отраслевых направлений: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом и электроэнергетика. Студенческую лигу поддерживают крупнейшие отраслевые работодатели, которые объединились с целью качественной подготовки кадрового резерва ТЭК и МСК.Лига молодых специалистов охватила 374 молодых инженера из 74 компаний ТЭК и МСК в основном сезоне, а также 138 работников 33 компаний ТЭК и МСК в Осеннем кубке. В Специальной лиге "ЭКО-CASE", организованной при поддержке ГК "Росатом", приняли участие 455 будущих специалистов в области экологии, ядерной энергетики, атомной промышленности, нефтехимии, техносферной безопасности из 47 вузов России и Белоруссии. Студенты разрабатывали решения, позволяющие безопасно и эффективно утилизировать или перерабатывать радиоактивные отходы АЭС. Также впервые чемпионат проходил в сотрудничестве с конкурсом "Цифровой прорыв" – самым масштабным командным соревнованием для ИТ-специалистов, входящим в платформу "Россия – страна возможностей". Четыре команды программистов разрабатывали конструктор презентаций, который позволит участникам CASE-IN сэкономить время и сосредоточиться на инженерных решениях.IX сезон чемпионата "CASE-IN" стартует в январе 2021 года и будет посвящен теме "Устойчивое развитие".
https://ria.ru/20200910/chempionat-1577047301.html
https://ria.ru/20201211/case-in-1588845577.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579463340_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_25e124387a16dd1655d25b6127af3546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, образование - общество

В VIII сезоне чемпионата CASE-IN участвовало более 10 тысяч человек

16:01 18.12.2020
 
© Фото : Международный инженерный Чемпионат "CASE-IN"Финал инженерного конкурса Школьной лиги чемпионата CASE-IN
Финал инженерного конкурса Школьной лиги чемпионата CASE-IN - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Международный инженерный Чемпионат "CASE-IN"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Международный инженерный чемпионат CASE-IN, входящий в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" объединил в 2020 году рекордное число участников – 10015 человек, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Восьмой сезон чемпионата, посвященный технологической модернизации России, стартовал в феврале, а затем был переведен в дистанционный формат в связи с противоэпидемическими мерами.
"В этом сезоне главным для нас было обеспечить доступность конкурса для любого молодого человека, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. Чемпионат проводится на платформе "Россия – страна возможностей" уже второй год подряд, и в этом году его участниками стали 10015 человек практически из всех регионов России. Мы расширили возможности для участников: уже 32 вуза предоставляют призерам и победителям от 1 до 10 баллов ЕГЭ, а студенты могут поступить на льготных условиях в магистратуру и аспирантуру 20 вузов-партнеров чемпионата", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "РСВ" Владислава Даванкова.
Участники чемпионата соревновались были разделены на лиги: Школьную лигу, Лигу молодых специалистов, Студенческую лигу, а также Специальную лигу "ЭКО-CASE".
В основном сезоне Школьной лиги, который продлился по сентябрь, приняли участие 813 школьников 6-11 классов из 26 регионов. В Осеннем кубке, прошедшем с октября по декабрь, встретились 713 учащихся из 44 регионов. Соревнования проходили в двух направлениях. Участники одного из них работали над решением кейсов по переработке пластиковых отходов и строительству искусственных островов как мест обитания человечества в будущем. Второе направление - конкурс инженерных решений, посвященный конструированию устройств, связанных с производством и передачей электроэнергии, а также изготовлением уменьшенных копий объектов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
Осенний кубок чемпионата CASE-IN - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 16:03
Финал чемпионата CASE-IN стартовал в Москве
Студенческая лига остается самым массовым соревнованием чемпионата, участниками основного сезона стали 4188 будущих специалистов из 84 вузов России и СНГ. В Осеннем кубке к ним присоединились еще 2353 студента 63 вузов. В основном сезоне студенты решали инженерные кейсы в одном из семи отраслевых направлений: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом и электроэнергетика. Студенческую лигу поддерживают крупнейшие отраслевые работодатели, которые объединились с целью качественной подготовки кадрового резерва ТЭК и МСК.
Лига молодых специалистов охватила 374 молодых инженера из 74 компаний ТЭК и МСК в основном сезоне, а также 138 работников 33 компаний ТЭК и МСК в Осеннем кубке.
В Специальной лиге "ЭКО-CASE", организованной при поддержке ГК "Росатом", приняли участие 455 будущих специалистов в области экологии, ядерной энергетики, атомной промышленности, нефтехимии, техносферной безопасности из 47 вузов России и Белоруссии. Студенты разрабатывали решения, позволяющие безопасно и эффективно утилизировать или перерабатывать радиоактивные отходы АЭС.
Также впервые чемпионат проходил в сотрудничестве с конкурсом "Цифровой прорыв" – самым масштабным командным соревнованием для ИТ-специалистов, входящим в платформу "Россия – страна возможностей". Четыре команды программистов разрабатывали конструктор презентаций, который позволит участникам CASE-IN сэкономить время и сосредоточиться на инженерных решениях.
IX сезон чемпионата "CASE-IN" стартует в январе 2021 года и будет посвящен теме "Устойчивое развитие".
Торжественное объявление победителей и призеров финала второго Осеннего кубка международного инженерного чемпионата CASE-IN - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 20:02
Победителями Осеннего кубка CASE-IN стали 28 человек из 9 регионов
 
ТехнологииОбразование - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина рассказала о возможном введении цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
15:58Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
15:56Мурманский Минздрав прокомментировал жалобу на амбулаторию в Алакуртти
15:55Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии
15:54В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:50В ЮАР ввели новые ограничения из-за коронавируса
15:47Набиуллина выступила против административных мер сдерживания инфляции
15:45В Южной Калифорнии в реанимациях не осталось свободных мест
15:44"Хаябуса-2" доставил с астероида в 50 раз больше грунта, чем ожидалось
Лента новостейМолния