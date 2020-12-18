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Екатерина Прокопьева: нам нужно вместе пройти через трудности

Екатерина Прокопьева: нам нужно вместе пройти через трудности

Законодательная власть в Архангельской области, как и в других регионах России, в этом году приняла сложный вызов пандемии: депутатам приходилось менять бюджет... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:34

2020-12-18T12:34

2020-12-18T12:34

архангельская область

интервью

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Законодательная власть в Архангельской области, как и в других регионах России, в этом году приняла сложный вызов пандемии: депутатам приходилось менять бюджет буквально "на ходу", вырабатывать меры поддержки незащищенных жителей и поддерживать экономику. О доходах и расходах нынешнего и будущего бюджетов, эффективных инструментах для бизнеса и перспективах развития арктических территорий РИА Новости рассказала председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.- Екатерина Владимировна, уходящий год оказался сложным для бюджетов всех российских регионов. Что стало самым серьезным вызовом?- Уходящий год, с одной стороны, оказался непростым, с другой - необычным. Он принес множество вызовов, которые трудно было предугадать. И умение не просто принимать решения, а делать это оперативно, стало важной составляющей.Начнем с того, что из года в год мы принимаем дефицитный бюджет, и плановые расходы оказываются больше, чем предполагаемые доходы. Особенностью этого года стало то, что мы не понимали, какими будут доходы бюджета. Мы предполагали, что они снизятся, но нужно было принимать меры, которые не позволили бы допустить ещё больших рисков. Поэтому мы поддержали малый и средний бизнес – предоставили и преференции по налогам, по имуществу организаций. Для нас было принципиально важно было помочь предпринимателям и сохранить рабочие места, поэтому мы пошли на такие серьезные шаги, даже несмотря на то, что выпадающие доходы от налоговых льгот превысили один миллиард рублей. Но если бы мы не вводили преференции для бизнеса, то сегодня, возможно, говорили бы о других цифрах. Важно отметить, что регионы не оставались один на один с этими проблемами. Уже в самом начале на федеральном уровне был принят целый пакет мер по борьбе с коронавирусом, у нас появился механизм для решения вопросов, к примеру, регионам в этом году разрешили не выплачивать бюджетные кредиты. Для Архангельской области – это примерно 1,2 миллиарда рублей на 2020 год. Но выделенные средства мы должны были тратить целевым образом только на меры борьбы с коронавирусом. И это позволило нам незамедлительно приступить, прежде всего, к оборудованию медицинских учреждений. Ведь когда мы говорим о разворачивании дополнительных мощностей, это не просто расстановка мебели — это серьезное оборудование, подведение кислорода, это процедуры, которые требуют и времени, и денег – а у нас в тот момент не хватало и того, и другого. Так что мы получили серьезную поддержку из федерального центра, появились и новые бюджетные правила, когда расходы можно производить до внесения в региональный закон о бюджете – мы это делали задним числом. Ситуация, когда всем – и исполнительной, и законодательной власти – пришлось работать в тяжелых условиях и быстро принимать решения, показала уровень доверия друг к другу. Поэтому в очень короткие сроки в Архангельской области, как и по всей стране, были развёрнуты медицинские мощности для размещения пациентов. И не только это: ведь мы первые анализы на коронавирус возили из Архангельска в Новосибирск! А сегодня в разных частях нашей области работает большое количество лабораторий, потому что расстояния между населенными пунктами — сотни километров. Так что пришлось оперативно преодолевать инфраструктурные сложности, чтобы эффективно решать другие проблемы.Я должна отметить очень чееткую работу Роспотребнадзора. И, если поначалу мы задействовали волонтеров для доставки информации по итогам тестирования, то сейчас регион переходит в режим смс-информирования – этот программный продукт правительство запустило вместе с Роспотребнадзором. Всё это требует дополнительных усилий в части организации процесса, выделения финансовых средств, и многого другого, но в конечном итоге получается.- Как власти области поддерживали самые уязвимые и незащищенные категории населения, тем более, в условиях дефицита бюджета?- Да, действительно, решения принимались буквально "в ручном режиме". Конечно, повторюсь, необходимо было поддержать бизнес — человеку, далёкому от этой сферы, может быть непонятно, для чего это делается. Но это важно для сохранения рабочих мест. Уровень жизни населения сегодня еще не очень высокий, и если у человека нет возможности получать заработную плату, то о каком социальном самочувствии мы можем говорить? Поэтому были предприняты шаги, направленные непосредственно на сохранение уровня жизни людей, в первую очередь, самых незащищенных,– это и разовая региональная выплата на детей большим и малоимущим семьям, и отмена транспортного налога за 2019 год для многодетных, и продление регионального материнского капитала и многое другое.Сколько было трудностей, когда переходили на дистанционное обучение! Мы оперативно меняли законодательство, чтобы стало возможно за счёт контрактов, благотворителей, пожертвований приобретать необходимое оборудование – искали любые способы, чтобы не прекращать образовательный процесс. Правительство вышло с инициативой увеличить выплату по социальному контракту для индивидуальных предпринимателей с 80 тысяч до 250 тысяч рублей. На недавней сессии депутаты приняли это важное решение.Мы предложили дополнить существующие меры поддержки семьям. Например, чтобы больше молодых мам могли получать региональную выплату при рождении первого ребёнка, мы изменили возрастные параметры. В прошлом году ввели компенсацию взамен предоставления земельного участка многодетным семьям в 210 тысяч рублей, а сейчас расширили возможности ее получения. И теперь уже цифры показывают: даже в такое сложное время люди не остановились в реализации своих планов - почти тысяча многодетных семей в Архангельской области смогла воспользоваться этой альтернативной мерой. Конечно, свою роль сыграли и федеральные меры — я говорю сейчас о льготной ипотеке. Всё вместе позволяет не отчаиваться, не опускать руки.Когда федеральный центр разрешил всем регионам ввести новый налоговый режим для самозанятых, мы разработали региональный закон, который помог микробизнесу выйти из тени. Эта возможность появилась всего за полгода! И на сегодняшний день, по данным налоговой службы, почти 2,5 тысячи человек уже выбрали для себя этот формат работы.Можно долго анализировать плюсы и минусы, но сейчас мы четко видим, что многие из тех, кто раньше предпочитал работать в "серой зоне", теперь из нее выходят, потому что стала очевидной выгода от работы на честных условиях с государством – можно рассчитывать на поддержку, ведь одним оказалось не под силу справиться с трудностями. Областное правительство разработало систему "одного окна", при которой те, кто хочет создать или уже имеет бизнес, могут получать консультации, сопровождение и преференции в виде микрокредитов, отсрочек по процентам, дополнительную поддержку на время пандемии и многое другое. Роль депутатского корпуса – в том, чтобы держать руку на пульсе и вести постоянный диалог с людьми. Даже когда решения принимались не на региональном, а на федеральном уровне, обратная связь позволяла корректировать ситуацию. Поговоришь с людьми и понимаешь – то не учли, здесь недоработали, например, по выплатам медикам, семьям с детьми. При такой скорости принятия решений это объяснимо, но надо отдать должное – ошибки исправлялись быстро. И я испытываю огромное уважение к людям, которые с пониманием и терпением относятся к этому. Мы находились в постоянном тонусе, каждый осознавал, насколько велика ответственность за каждый шаг. Знаете, на что я обратила внимание? Практически сошли на нет ненужные споры, и правительство, и депутаты понимают, что сейчас мы работаем на скорейший результат. Это время стало испытанием и проверкой для всех нас, и во многих людях оно проявило лучшие качества, в том числе сострадание, милосердие, доброту. Сотни волонтеров помогали пожилым, разносили лекарства и продукты, неравнодушные люди обеспечивали медиков горячими обедами и средствами защиты. Все они достойны общественного признания, поэтому мы приняли закон, который вводит новое звание "Почетный доброволец Архангельской области". Таких позитивных примеров, на которые нужно равняться и перед которыми преклоняешься – их гораздо больше, чем негатива.- Конец декабря – время принятия бюджета на следующий год. Каким он будет? - Конечно, мы живем в режиме подготовки к следующему, 2021-му году, и часть мер, которые приняты на законодательном уровне для снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в связи с распространением коронавируса, сохранятся. Но есть и те льготы, которые действуют только в 2020 году. Работа продолжается – только что на сессии продлены налоговые преференции для тех, кто работает по упрощенной системе "доходы минус расходы", расширен список патентов, чтобы поддержкой могло воспользоваться большее число предпринимателей. Это важно, учитывая, что сегодня они принимают решения о выборе системы налогообложения в связи с отменой в следующем году ЕНВД. Необходимо было помочь сейчас, чтобы бизнес понимал, связывать ли дальнейшую деятельность с нашим регионом. Возможно, будут корректировки, но я уверена, что они коснутся только расширения списка преференций, а никак не сокращения. С инициативами выступает и региональное правительство, и депутатский корпус, ведь в такой ситуации вместе можно сделать гораздо больше: мощности и расчеты предоставляет исполнительная власть, депутаты, встречаясь с людьми на местах, получают обратный отклик - что мы не учли. И эта работа не для галочки, она нацелена на конкретный результат – чтобы северянам действительно помогли решения, которые были выработаны на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. - Около 13 миллиардов рублей выпадающих доходов – серьезная цифра. Как бюджет будет их компенсировать?- Да, это прямые выпадающие доходы, и если бы мы остались один на один с этой ситуацией, можно было бы руки опустить. Но мы получили непрямую финансовую поддержку в виде переноса платежей по бюджетным кредитам. Плюс антикризисный транш из федерального центра – вначале это было 3,4 миллиарда рублей, сейчас еще около 3 миллиардов. У нас очень хороший диалог с федерацией – и у губернатора, и у правительства региона, у областного Собрания депутатов. Это позволяет нам не допустить срывов в части выполнения социальных обязательств. Безусловно, какие-то инвестиционные проекты мы не сможем полностью реализовать, но это точечные решения. - В этом году на федеральном уровне были приняты важные документы, определяющие перспективы развития Арктической зоны России. Часть территории Архангельской области входит в АЗРФ. Какие возможности появились у бизнеса на севере?- Мы в этом году много работали для того, чтобы сохранить бизнес, но одновременно появились и новые возможности для арктического развития. Преференции для северных территорий, резидентов Арктической зоны очень долго обсуждались на уровне федерации, и не будем скрывать – многие не верили, что эти решения будут приняты так быстро. Мы были участниками этой дискуссии, и сегодня у нас есть надежда на то, что "на северах" появится больше возможностей для развития бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест. В развитие федеральных инициатив предусмотрены региональные налоговые льготы для резидентов Арктической зоны – пониженные ставки по налогу на имущество, прибыль организаций, поддержка для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Мы постарались сверстать эти планы на десять лет и уже видим первые результаты. Две компании в числе первых в стране получили этот статус, на очереди еще одна. Причем, будущий резидент хотел зарегистрироваться в другом регионе, но выбрал Архангельскую область, потому что меры, предусмотренные региональным законодательством, для него более привлекательны. Общий объем инвестиций от реализации трех проектов составит более миллиарда рублей, будет создано более 150 новых рабочих мест. Сегодня мы смотрим, какие нюансы были не учтены на уровне государства и региона, чтобы создать максимально комфортные условия для будущих резидентов. Есть положения, которые не подходят бизнесу. Например, одно из условий получения статуса резидента – капитальные вложения в недвижимость, хотя многие предприниматели арендуют помещения, например, частные детские сады, медицинские центры.На федеральном уровне уже разработан проект закона, который должен исключить такие ограничения. Свои предложения направило и региональное правительство. Наша главная задача – не создать видимость льгот и механизмов, а найти решения, которые бы позволили людям оставаться на севере, несмотря на непростые климатические условия, труднодоступность территорий, высокую стоимость электроэнергии. И не просто жить, а работать и получать достойную зарплату. Арктические вопросы для Архангельской области в этом году получили просто невероятный прорыв – я говорю не только о федеральном законе о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне, но и об инициативах регионального правительства и областного Собрания. В этом году два муниципальных образования Архангельской области вошли в Арктическую зону России. Лешуконский и Пинежский районы находятся поблизости от Мезенского – здесь одинаковые климатические условия, плотность населения, инфраструктурные трудности. Но в одном районе были возможности для создания арктического бизнеса, а два других, схожих по всем параметрам, оказались обделены. Это была долгая и непростая подготовительная работа – для обоснования привлекались различные научные институты, инициативу продвигали исполнительная и законодательная власть, депутаты Госдумы от региона, большую поддержку нам оказали и на федеральном уровне.Благодаря такому решению, малый и средний бизнес в этих муниципалитетах, инвестируя от одного миллиона рублей, может получить статус резидента Арктической зоны и налоговые льготы. Мы видим хорошие примеры развития бизнеса – разработаны туристические маршруты по самым красивым северным деревням.– Одна из проблем, которую властям Архангельской области предстоит решать в ближайшие годы, – большой объем ветхого и аварийного жилья. Какие шаги намечены в этом направлении?– Действительно, исторически так сложилось, что Архангельская область – это лесной край, и дома здесь возводили из дерева, а не из камня. Сегодня деревянный жилой фонд обветшал, при этом много домов не вошло в программу переселения. В Архангельске, к примеру, из 900 домов, признанных аварийными, в программу включены только треть. Для решения нужны очень мощные механизмы. Будем говорить прямо - у региона их нет в связи с масштабностью проблемы. Нет системного подхода и на федеральном уровне – есть регионы, где нет столько деревянного жилья. Единственный вариант – точечная поддержка Архангельской области по участию в государственных программах.Губернатор комплексно подходит к этому вопросу, понимая, что решать его нужно срочно. В регионе в этом году побывали все профильные министры и руководители фондов, сегодня ведется плотная работа с федеральным центром. В этом году мы получили дополнительное финансирование для расселения аварийного жилья. На ближайшие годы рассматривается вопрос о выделении большего количества средств Архангельской области. Хотя вопрос не только в деньгах, но и в готовности строительной отрасли. Поэтому мы со своей стороны прорабатываем возможности для решения этой задачи при выделении дополнительного финансирования. Это сложнейший вопрос, но в нем наметилась цепочка конкретных шагов.- В этом году президент России подписал закон об увеличении максимального срока предоставления в пользование участков недр в Архангельской области для геологического изучения с пяти до семи лет. Что это дает региону?- Короткий световой день, слабо развитая транспортная сеть и географическое положение Архангельской области усложняют геологическое изучение недр и затягивают время изыскательских работ, снижают инвестиционную привлекательность территорий. По сравнению с другими арктическими регионами, например, Якутией, Республикой Коми, Ненецким автономным округом, где этот срок составляет семь лет, Архангельская область была поставлена в заведомо неравные условия. Так что получается, что в этом году мы одержали еще одну победу для северных территорий – Архангельская область получила возможность дольше заниматься геологоразведкой, а значит, появились перспективы для открытия новых производств. У нас много полезных ископаемых – это источники для пополнения доходов бюджета, для создания рабочих мест. Нужно сделать все, чтобы этот ресурс использовался.- Заксобрание в этом году поддержало предложение гидрографов Северного флота, открывших новые территории, и присвоило островам и мысам имена заслуженных ветеранов отрасли. Насколько была сложной эта работа для органа законодательной власти? - Начнем с того, что для нас это вообще был первый опыт подобной работы. Было много людей, которые продвигали эту инициативу, исходя из понимания значимости арктической территории, геополитических интересов и просто из уважения к своей стране. А для нас было важно все сделать в соответствии с законодательством – это касалось сбора и рассмотрения документов, общественного обсуждения и поддержки на уровне заксобрания региона. Мы впервые проходили этот путь и старались сделать все без ошибок и точно.Но ведь не так часто в нашей повестке появляется тема открытия новых земель. Эта история удивительная. Мы становимся свидетелями того, как на карте России появляются новые объекты, новые названия. Важно, что десяти островам и мысам присвоены имена гидрографов, которые много сделали для развития Арктики. Так что очень приятно, что арктические территории в этом году получили поддержку по многим направлениям.И если продолжить тему, то в этом году есть еще одно достижение, мимо которого нельзя пройти. Сколько времени Архангельская и Мурманская области по отдельности сражались за создание научно-образовательного центра! И ничего не получалось, но как только они объединились и их поддержал Ненецкий автономный округ, произошло невероятное по важности событие – принято решение о создании в Архангельске одного из пяти новых НОЦ мирового уровня. Этот проект еще только предстоит реализовать с пользой для страны и всех его участников, но это еще один пример, когда мы перестали спорить и сделали одно большое хорошее дело. - Как выстраивается сегодня диалог депутатов и жителей региона? Что можно сделать для еще более эффективной работы народных избранников?- Знаете, жителям, по большому счету, все равно, кто перед ними - депутат или чиновник от исполнительной власти. Многие об этом даже не задумываются. Ты – власть. Здесь важно самому депутату понимать ответственность – что твой статус нужен для решения не личных вопросов, а тех, что ставят перед тобой люди. В этом году было сложно проводить встречи с жителями из-за коронавируса, но мы научились использовать различные методы и каналы связи. И я могу сегодня сказать, что обращений меньше не стало. Да, на первый план вышли вопросы здравоохранения, но задача депутатов в том, чтобы проанализировать отдельно взятые истории, выстроить их в систему и помочь исполнительной власти увидеть болевые для людей точки. Да, остается еще много претензий со стороны общества, жалоб и недовольства. Но этот год показал, что отношение людей во многом очень изменилось – они не ищут подтекста в виде политической или личной составляющей, понимают, что сейчас не до политики, а просто всем нужно достойно пройти через трудности. Я знаю, что мои коллеги делают сегодня все, чтобы быть нужными и полезными людям.

https://ria.ru/20201216/biznespodderzhka-1589538562.html

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https://ria.ru/20201118/byudzhet-1585145020.html

https://ria.ru/20201120/kompetentsiya-1585544032.html

https://ria.ru/20200713/1574302403.html

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