https://ria.ru/20201218/brezhneva-1589747074.html
Вера Брежнева показала снимок с генсеком ЦК КПСС
Вера Брежнева показала снимок с генсеком ЦК КПСС
Певица Вера Брежнева разместила в Instgram созданный поклонниками шуточный коллаж. На снимке она "отдыхает" на море с бывшим генеральным секретарем ЦК КПСС... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T00:34
2020-12-18T00:34
2020-12-18T15:13
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Певица Вера Брежнева разместила в Instgram созданный поклонниками шуточный коллаж. На снимке она "отдыхает" на море с бывшим генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. "Скажу вам честно — только ленивый не прислал мне эту картинку. Но она мне определенно нравится. Кто сделал этот шедевр — у вас шикарное чувство юмора. Браво. Брежневы", — написала исполнительница.На снимке, стилизованном под 1960-е годы, бывший генсек и его однофамилица отдыхают то ли на яхте, то ли на корабле. Певица наслаждается палящим солнцем и загорает на белом кресле, а Леонид Брежнев смотрит вдаль, облокотившись на него. Несмотря на то, что кадр был создан с помощью фоторедактора, смотрится он весьма атмосферно и эффектно, что оценили многие подписчики Веры Брежневой."Брежневу тоже понравилась бы эта картинка. Я в этом уверен", "Бог фотошопинга. Вы прям тут будто в голливудской картине снимаетесь", — отметили пользователи.
https://ria.ru/20201017/brezhneva-1580258695.html
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знаменитости, звезды, кпсс, леонид брежнев, вера брежнева
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Певица Вера Брежнева разместила в Instgram созданный поклонниками шуточный коллаж. На снимке она "отдыхает" на море с бывшим генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым.
"Скажу вам честно — только ленивый не прислал мне эту картинку. Но она мне определенно нравится. Кто сделал этот шедевр — у вас шикарное чувство юмора. Браво. Брежневы", — написала исполнительница.
На снимке, стилизованном под 1960-е годы, бывший генсек и его однофамилица отдыхают то ли на яхте, то ли на корабле. Певица наслаждается палящим солнцем и загорает на белом кресле, а Леонид Брежнев смотрит вдаль, облокотившись на него.
Несмотря на то, что кадр был создан с помощью фоторедактора, смотрится он весьма атмосферно и эффектно, что оценили многие подписчики Веры Брежневой.
"Брежневу тоже понравилась бы эта картинка. Я в этом уверен", "Бог фотошопинга. Вы прям тут будто в голливудской картине снимаетесь", — отметили пользователи.