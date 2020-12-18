https://ria.ru/20201218/bolgariya-1589940867.html
МИД Болгарии дал российскому дипломату 72 часа, чтобы покинуть страну
МИД Болгарии дал российскому дипломату 72 часа, чтобы покинуть страну
МИД Болгарии объявил персоной нон грата дипломата из российского посольства в Софии и дал ему 72 часа, чтобы покинуть страну из-за действий, несовместимых с его РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:11
2020-12-18T17:11
2020-12-18T17:29
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. МИД Болгарии объявил персоной нон грата дипломата из российского посольства в Софии и дал ему 72 часа, чтобы покинуть страну из-за действий, несовместимых с его дипломатическим статусом, говорится в сообщении на сайте ведомства.Согласно сообщению, нота с таким содержанием была передана заместителю руководителя дипломатической миссии, который был вызван в здание МИД."Вице-премьер и министр иностранных дел Екатерина Захариева получила письмо от генерального прокурора Ивана Гешева о том, что в рамках досудебного производства было установлено, что рассматриваемый дипломат собирал информацию, представляющую государственную тайну", - сообщили в болгарском МИД.В ведомстве добавили, что поскольку дипломат пользуется иммунитетом, досудебное производство прекращено.Ранее агентство Рейтер сообщило, что София высылает за шпионаж российского дипломата. По данным болгарской прокуратуры, гражданин России подозревается в сборе военной информации.В посольстве РФ в Софии заявили, что высылка Болгарией российского дипломата безосновательна и не способствует развитию диалога. Кроме того, российская сторона оставляет за собой право ответных мер.
https://ria.ru/20201210/krym-1588612532.html
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россия, мид болгарии, в мире
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. МИД Болгарии
объявил персоной нон грата дипломата из российского посольства в Софии и дал ему 72 часа, чтобы покинуть страну из-за действий, несовместимых с его дипломатическим статусом, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Согласно сообщению, нота с таким содержанием была передана заместителю руководителя дипломатической миссии, который был вызван в здание МИД.
"Вице-премьер и министр иностранных дел Екатерина Захариева получила письмо от генерального прокурора Ивана Гешева о том, что в рамках досудебного производства было установлено, что рассматриваемый дипломат собирал информацию, представляющую государственную тайну", - сообщили в болгарском МИД.
В ведомстве добавили, что поскольку дипломат пользуется иммунитетом, досудебное производство прекращено.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что София высылает за шпионаж российского дипломата. По данным болгарской прокуратуры, гражданин России подозревается в сборе военной информации.
В посольстве РФ в Софии заявили, что высылка Болгарией
российского дипломата безосновательна и не способствует развитию диалога. Кроме того, российская сторона оставляет за собой право ответных мер.