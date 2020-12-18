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МИД Болгарии дал российскому дипломату 72 часа, чтобы покинуть страну
МИД Болгарии дал российскому дипломату 72 часа, чтобы покинуть страну
МИД Болгарии объявил персоной нон грата дипломата из российского посольства в Софии и дал ему 72 часа, чтобы покинуть страну из-за действий, несовместимых с его РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:11
2020-12-18T17:29
россия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. МИД Болгарии объявил персоной нон грата дипломата из российского посольства в Софии и дал ему 72 часа, чтобы покинуть страну из-за действий, несовместимых с его дипломатическим статусом, говорится в сообщении на сайте ведомства.Согласно сообщению, нота с таким содержанием была передана заместителю руководителя дипломатической миссии, который был вызван в здание МИД."Вице-премьер и министр иностранных дел Екатерина Захариева получила письмо от генерального прокурора Ивана Гешева о том, что в рамках досудебного производства было установлено, что рассматриваемый дипломат собирал информацию, представляющую государственную тайну", - сообщили в болгарском МИД.В ведомстве добавили, что поскольку дипломат пользуется иммунитетом, досудебное производство прекращено.Ранее агентство Рейтер сообщило, что София высылает за шпионаж российского дипломата. По данным болгарской прокуратуры, гражданин России подозревается в сборе военной информации.В посольстве РФ в Софии заявили, что высылка Болгарией российского дипломата безосновательна и не способствует развитию диалога. Кроме того, российская сторона оставляет за собой право ответных мер.
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россия, мид болгарии, в мире

МИД Болгарии дал российскому дипломату 72 часа, чтобы покинуть страну

17:11 18.12.2020 (обновлено: 17:29 18.12.2020)
 
© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Fotolia / Astrug
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. МИД Болгарии объявил персоной нон грата дипломата из российского посольства в Софии и дал ему 72 часа, чтобы покинуть страну из-за действий, несовместимых с его дипломатическим статусом, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Согласно сообщению, нота с таким содержанием была передана заместителю руководителя дипломатической миссии, который был вызван в здание МИД.
"Вице-премьер и министр иностранных дел Екатерина Захариева получила письмо от генерального прокурора Ивана Гешева о том, что в рамках досудебного производства было установлено, что рассматриваемый дипломат собирал информацию, представляющую государственную тайну", - сообщили в болгарском МИД.
В ведомстве добавили, что поскольку дипломат пользуется иммунитетом, досудебное производство прекращено.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что София высылает за шпионаж российского дипломата. По данным болгарской прокуратуры, гражданин России подозревается в сборе военной информации.
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В посольстве РФ в Софии заявили, что высылка Болгарией российского дипломата безосновательна и не способствует развитию диалога. Кроме того, российская сторона оставляет за собой право ответных мер.
 
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