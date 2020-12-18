https://ria.ru/20201218/bayden-1589846705.html

Эксперт оценил перспективы российско-американских отношений при Байдене

Эксперт оценил перспективы российско-американских отношений при Байдене

С приходом администрации Джо Байдена вряд ли стоит рассчитывать на улучшение российско-американских отношений, но продление СНВ-3 может дать пространство хотя... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T10:24

2020-12-18T10:24

2020-12-18T10:24

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ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. С приходом администрации Джо Байдена вряд ли стоит рассчитывать на улучшение российско-американских отношений, но продление СНВ-3 может дать пространство хотя бы для развития диалога по контролю над вооружениями, считает директор программы по Европе, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Хезер Конли.Ранее президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия исходит из того, что Байден будет решать проблемы в отношениях Москвы и Вашингтона."Ответственность за изменение природы американо-российских отношений лежит не на избранном президенте Байдене, хотя я могу понять, почему президент Путин считает, что это так. Почти каждый президент США пытался "перезагрузить" американо-российские отношения в начале нового президентского срока, но это более практически невозможно из-за действий России на Украине и в других местах, вмешательства в американские выборы 2016 года и, из последнего, совершения самых масштабных кибератак на американские власти и компании. Двусторонние отношения находятся и останутся в глубоком кризисе", - сказала она в пятницу РИА Новости.Запад неоднократно обвинял РФ во вмешательстве в дела Украины. РФ отвергала обвинения, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в урегулировании на востоке страны.Ранее американские СМИ сообщали о том, что целый ряд министерств и ведомств США подверглись хакерской атаке. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. В четверг нацразведка, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) США заявили, что ситуация со взломом продолжает развиваться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем.По мнению собеседницы агентства, это катастрофический удар для двусторонних отношений и свидетельство небольшой заинтересованности в налаживании отношений. Конли не исключила, что решительный ответ со стороны США может последовать еще до вступления Байдена в должность."Думаю, подвижки в двусторонних отношениях будут в части контроля над вооружениями и продления договора СНВ-3, что обе стороны, судя по всему, хотят сделать. Однако договоренности продлить его, хотя до сих пор есть вопрос, будет ли это продление на один год или на пять, будет легкой частью", - считает Конли.Гораздо сложнее, по ее словам, будет эффективно использовать пространство для маневра, которое даст продление СНВ-3, чтобы восстановить более содержательный двусторонний и многосторонний диалог о контроле над вооружениями."Я принимала участие в недавней серии диалогов по второму треку между российскими и американскими экспертами в области контроля над вооружениями и могу сказать, что это будет непросто сделать, но это может быть первым шагом в какой-то стабилизации американо-российских отношений", - сказала эксперт.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Президент России предложил Вашингтону продлить СНВ-3 на один год без предварительных условий, но Белый дом заявил, что не хочет обсуждать это предложение.

https://ria.ru/20201216/obschestvo-1589466144.html

https://ria.ru/20201215/bayden-1589381940.html

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фбр, джо байден, дмитрий песков, вашингтон (город), сша, украина, в мире