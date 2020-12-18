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Омская область
https://ria.ru/20201218/aviasoobschenie-1589916200.html
Омская область намерена возобновить международное авиасообщение
Омская область намерена возобновить международное авиасообщение
Омский аэропорт нуждается в поддержке Росавиации в вопросах модернизации действующего терминала и зэ-начала полетов за рубеж из Омска, сообщили в... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:31
2020-12-18T16:23
омская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
александр бурков
александр нерадько
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ОМСК 18 дек — РИА Новости. Омский аэропорт нуждается в поддержке Росавиации в вопросах модернизации действующего терминала и зэ-начала полетов за рубеж из Омска, сообщили в облправительстве.Состоялась встреча первого замминистра транспорта РФ, руководителя Росавиации Александра Нерадько с губернатором Омской области Бурковым."На встрече обсудили вопрос возобновления международного авиасообщения. Губернатор Омской области обратил внимание руководителя Росавиации на то, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции возможности развития региона ограничены, а отсутствие прямого международного авиасообщения существенно влияет на экономику Омской области", - говорится в сообщении."Аэропорт "Омск (Центральный)" наряду с другими аэропортами обеспечивает выполнение всех санитарно-эпидемиологических требований при организации обслуживания населения. В связи с этим Александр Бурков предложил поддержать предложение региона об открытии прямого международного сообщения из города Омска", - отмечает Росавиация.Сейчас полеты за рубеж возможны только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска."Александр Бурков обратился к главе Росавиации за содействием и поддержкой - через два года в Омске планируется проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею (декабрь 2022 - январь 2023 года). Обеспечение сборных команд, болельщиков и гостей мероприятия потребует обновления имеющегося терминала омского аэропорта и увеличения мест стоянок на перроне аэродрома", - добавили в пресс-службе правительства Омской области.Как отметили в правительстве региона, Нерадько порекомендовал губернатору Омской области проработать логистическую карту, которая позволит более точно определить потребности региона по провозным емкостям аэропорта и в дальнейшем оценить фактические объемы, необходимые для модернизации аэровокзала. Кроме того, руководитель Росавиации предложил рассмотреть возможность обновления терминальной части аэропорта с помощью легковозводимых конструкций.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами.
https://ria.ru/20201214/burkov-1589203094.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), александр бурков, александр нерадько

Омская область намерена возобновить международное авиасообщение

15:31 18.12.2020 (обновлено: 16:23 18.12.2020)
 
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиВстреча первого замминистра транспорта РФ, руководителя Росавиации Александра Нерадько с губернатором Омской области Бурковым
Встреча первого замминистра транспорта РФ, руководителя Росавиации Александра Нерадько с губернатором Омской области Бурковым - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
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ОМСК 18 дек — РИА Новости. Омский аэропорт нуждается в поддержке Росавиации в вопросах модернизации действующего терминала и зэ-начала полетов за рубеж из Омска, сообщили в облправительстве.
Состоялась встреча первого замминистра транспорта РФ, руководителя Росавиации Александра Нерадько с губернатором Омской области Бурковым.
"На встрече обсудили вопрос возобновления международного авиасообщения. Губернатор Омской области обратил внимание руководителя Росавиации на то, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции возможности развития региона ограничены, а отсутствие прямого международного авиасообщения существенно влияет на экономику Омской области", - говорится в сообщении.
"Аэропорт "Омск (Центральный)" наряду с другими аэропортами обеспечивает выполнение всех санитарно-эпидемиологических требований при организации обслуживания населения. В связи с этим Александр Бурков предложил поддержать предложение региона об открытии прямого международного сообщения из города Омска", - отмечает Росавиация.
Сейчас полеты за рубеж возможны только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.
"Александр Бурков обратился к главе Росавиации за содействием и поддержкой - через два года в Омске планируется проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею (декабрь 2022 - январь 2023 года). Обеспечение сборных команд, болельщиков и гостей мероприятия потребует обновления имеющегося терминала омского аэропорта и увеличения мест стоянок на перроне аэродрома", - добавили в пресс-службе правительства Омской области.
Как отметили в правительстве региона, Нерадько порекомендовал губернатору Омской области проработать логистическую карту, которая позволит более точно определить потребности региона по провозным емкостям аэропорта и в дальнейшем оценить фактические объемы, необходимые для модернизации аэровокзала. Кроме того, руководитель Росавиации предложил рассмотреть возможность обновления терминальной части аэропорта с помощью легковозводимых конструкций.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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Омская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Александр БурковАлександр Нерадько
 
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