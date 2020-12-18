Маленькая девочка с большим голосом. У Кристины Агилеры юбилей

"Здравствуйте, меня зовут Кристина, и я вас обожаю. Готова хоть пить воду из вашей ванны", — выпалила ярко накрашенная блондинка, смущенно улыбаясь и протягивая Шер руку. Та в ответ усмехнулась, окинув новую знакомую оценивающим взглядом: песни этой девицы последние лет десять звучали отовсюду. Шер вздохнула, повернулась к продюсерам и бросила: "Ну ладно, я согласна".

Так, по словам Агилеры, ей удалось уговорить сыграть в одном фильме вместе с ней, непрофессиональной актрисой, "такую легенду".

Правда, кинодебют Кристины, ленту "Бурлеск" (2010), восприняли сдержанно: уж очень она напоминала "Шоугерлз". Очередная амбициозная провинциалка приезжает в большой город, где долго и упорно добивается славы и места на сцене. Совсем не похоже на историю самой Агилеры, которую заметили с детства. Хотя, впрочем, оно было совсем непростым.

(На фото: Кристина Агилера в фильме "Бурлеск")