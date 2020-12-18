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https://ria.ru/20201218/aguilera-1589557051.html
Маленькая девочка с большим голосом. У Кристины Агилеры юбилей
Маленькая девочка с большим голосом. У Кристины Агилеры юбилей
Кристина Агилера отмечает сорокалетие. Певице, которую поначалу воспринимали как вечную соперницу Бритни Спирс, удалось найти свой стиль, превратившись из... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T08:00
2020-12-18T08:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. Кристина Агилера отмечает сорокалетие. Певице, которую поначалу воспринимали как вечную соперницу Бритни Спирс, удалось найти свой стиль, превратившись из кумира подростков в яркую исполнительницу. Голос у обладательницы пяти "Грэмми", конечно, ангельский, чего не скажешь о характере. О том, почему Агилера затаила обиду на Эминема, как победила тягу к алкоголю и зачем красит губы красной помадой, — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хиты, шоу-бизнес, маршалл брюс мэтерс (эминем), звезды, райан гослинг, lady gaga (стефани джерманотта), фото, музыка, знаменитости, кристина агилера, бритни спирс, шер, джастин тимберлейк

Маленькая девочка с большим голосом. У Кристины Агилеры юбилей

08:00 18.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. Кристина Агилера отмечает сорокалетие. Певице, которую поначалу воспринимали как вечную соперницу Бритни Спирс, удалось найти свой стиль, превратившись из кумира подростков в яркую исполнительницу. Голос у обладательницы пяти "Грэмми", конечно, ангельский, чего не скажешь о характере. О том, почему Агилера затаила обиду на Эминема, как победила тягу к алкоголю и зачем красит губы красной помадой, — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : предоставлено Sony Pictures Releasing

"Здравствуйте, меня зовут Кристина, и я вас обожаю. Готова хоть пить воду из вашей ванны", — выпалила ярко накрашенная блондинка, смущенно улыбаясь и протягивая Шер руку. Та в ответ усмехнулась, окинув новую знакомую оценивающим взглядом: песни этой девицы последние лет десять звучали отовсюду. Шер вздохнула, повернулась к продюсерам и бросила: "Ну ладно, я согласна". 

Так, по словам Агилеры, ей удалось уговорить сыграть в одном фильме вместе с ней, непрофессиональной актрисой, "такую легенду". 

Правда, кинодебют Кристины, ленту "Бурлеск" (2010), восприняли сдержанно: уж очень она напоминала "Шоугерлз". Очередная амбициозная провинциалка приезжает в большой город, где долго и упорно добивается славы и места на сцене. Совсем не похоже на историю самой Агилеры, которую заметили с детства. Хотя, впрочем, оно было совсем непростым. 

(На фото: Кристина Агилера в фильме "Бурлеск")

Кристина Агилера в фильме Бурлеск
1 из 10

"Здравствуйте, меня зовут Кристина, и я вас обожаю. Готова хоть пить воду из вашей ванны", — выпалила ярко накрашенная блондинка, смущенно улыбаясь и протягивая Шер руку. Та в ответ усмехнулась, окинув новую знакомую оценивающим взглядом: песни этой девицы последние лет десять звучали отовсюду. Шер вздохнула, повернулась к продюсерам и бросила: "Ну ладно, я согласна". 

Так, по словам Агилеры, ей удалось уговорить сыграть в одном фильме вместе с ней, непрофессиональной актрисой, "такую легенду". 

Правда, кинодебют Кристины, ленту "Бурлеск" (2010), восприняли сдержанно: уж очень она напоминала "Шоугерлз". Очередная амбициозная провинциалка приезжает в большой город, где долго и упорно добивается славы и места на сцене. Совсем не похоже на историю самой Агилеры, которую заметили с детства. Хотя, впрочем, оно было совсем непростым. 

(На фото: Кристина Агилера в фильме "Бурлеск")

© Фото : предоставлено Sony Pictures Releasing
© YouTube/TheMMCchannel

"The little girl with the big voice" (маленькая девочка с большим голосом) — так называли Кристину соседи. Когда отец, сержант Вооруженных сил США, в очередной раз колотил ее мать, она включала магнитофон на полную громкость. И изо всех сил подпевала, чтобы не слышать криков из другой комнаты.

Родители развелись. Вместе с матерью и младшей сестрой из Нью-Йорка шестилетняя Кристина переехала к бабушке в небольшой городок около Питтсбурга.

Вместо привычных небоскребов, сверкающих витрин и вечных пробок — низенькие домики с аккуратными газонами, тихие дороги. "Везде слушали радио, но там крутили одни и те же песни. И я думала: однажды мой голос тоже будет звучать из каждого утюга", — говорила Кристина. 

Кристина Агилера в шоу Клуб Микки Мауса
2 из 10

"The little girl with the big voice" (маленькая девочка с большим голосом) — так называли Кристину соседи. Когда отец, сержант Вооруженных сил США, в очередной раз колотил ее мать, она включала магнитофон на полную громкость. И изо всех сил подпевала, чтобы не слышать криков из другой комнаты.

Родители развелись. Вместе с матерью и младшей сестрой из Нью-Йорка шестилетняя Кристина переехала к бабушке в небольшой городок около Питтсбурга.

Вместо привычных небоскребов, сверкающих витрин и вечных пробок — низенькие домики с аккуратными газонами, тихие дороги. "Везде слушали радио, но там крутили одни и те же песни. И я думала: однажды мой голос тоже будет звучать из каждого утюга", — говорила Кристина. 

© YouTube/TheMMCchannel
© AP Photo / Mark J. Terrill

В восемь лет Агилера выступила на конкурсе юных талантов Star Search с песней своего кумира — Уитни Хьюстон. Ее фирменная манера исполнения — с характерным "рыком" — чувствовалась уже тогда. Через три года девочка, можно сказать, собрала стадион: ее пригласили исполнять национальный гимн США на спортивных играх в Питтсбурге.

В 1992-м в Америке перезапустили известное телешоу "Клуб Микки-Мауса". По формату это было что-то среднее между нашей "Утренней звездой" и современными детскими ютьюб-каналами.

Кристина стала одной из его участниц — вместе с Бритни Спирс, Джастином Тимберлейком и Райаном Гослингом. Эти времена Агилера вспоминать не очень любит. Пару лет назад она призналась, что на съемках влюбилась в Тимберлейка, но он предпочел ей Бритни. По которой, кстати, безответно вздыхал и Гослинг. В общем, все было непросто.

Певица Кристина Агилера на репетиции ежегодной премии Грэмми. 18 февраля 2001 года
3 из 10

В восемь лет Агилера выступила на конкурсе юных талантов Star Search с песней своего кумира — Уитни Хьюстон. Ее фирменная манера исполнения — с характерным "рыком" — чувствовалась уже тогда. Через три года девочка, можно сказать, собрала стадион: ее пригласили исполнять национальный гимн США на спортивных играх в Питтсбурге.

В 1992-м в Америке перезапустили известное телешоу "Клуб Микки-Мауса". По формату это было что-то среднее между нашей "Утренней звездой" и современными детскими ютьюб-каналами.

Кристина стала одной из его участниц — вместе с Бритни Спирс, Джастином Тимберлейком и Райаном Гослингом. Эти времена Агилера вспоминать не очень любит. Пару лет назад она призналась, что на съемках влюбилась в Тимберлейка, но он предпочел ей Бритни. По которой, кстати, безответно вздыхал и Гослинг. В общем, все было непросто.

© AP Photo / Mark J. Terrill
© AP Photo / Michael Caulfield

Из-за постоянных съемок Кристина почти не ходила в школу. Окончив старшие классы экстерном, после завершения "Клуба Микки-Мауса" она уехала с матерью в Японию. Там певица провела два года и записала успешный трек "All I wanna do" с местным певцом Кейзо Наканиши. 

Японский язык девушка так и не выучила, зато рассказывала всем, как прониклась Азией. Слухи дошли до продюсеров студии Диснея, которые предложили Агилере спеть саундтрек к мультфильму "Мулан". Композицию "Reflection" номинировали на "Золотой глобус", а исполнительница смогла записать первый студийный альбом. 

Певица Кристина Агилера. 10 апреля 2001 года
4 из 10

Из-за постоянных съемок Кристина почти не ходила в школу. Окончив старшие классы экстерном, после завершения "Клуба Микки-Мауса" она уехала с матерью в Японию. Там певица провела два года и записала успешный трек "All I wanna do" с местным певцом Кейзо Наканиши. 

Японский язык девушка так и не выучила, зато рассказывала всем, как прониклась Азией. Слухи дошли до продюсеров студии Диснея, которые предложили Агилере спеть саундтрек к мультфильму "Мулан". Композицию "Reflection" номинировали на "Золотой глобус", а исполнительница смогла записать первый студийный альбом. 

© AP Photo / Michael Caulfield
© AP Photo / Tina Fineberg

Пластинка с незамысловатым названием "Christina Aguilera" вышла в 1999-м и имела огромный успех. Хотя принципиально нового образа продюсеры не придумали. Это был ориентированный на подростков тин-поп: простенькие тексты про первую любовь, танцевальный мотив, имидж старшеклассницы. 

Хотя Агилеру постоянно сравнивали с ее "заклятой подругой" Бритни, Кристина, в отличие от Спирс, скромницей никогда не притворялась. Ее дебютный сингл "Genie in a Bottle" ("Джинн в бутылке") за откровенный текст отказывались брать радиостанции. Потребовали, чтобы фразу "Ты должен правильно меня потереть" (You gonna rub me the right way) заменили на "Ты должен правильно со мной обращаться" (You gonna treat me the right way).

Певица Кристина Агилера на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. 29 августа 2002 года
5 из 10

Пластинка с незамысловатым названием "Christina Aguilera" вышла в 1999-м и имела огромный успех. Хотя принципиально нового образа продюсеры не придумали. Это был ориентированный на подростков тин-поп: простенькие тексты про первую любовь, танцевальный мотив, имидж старшеклассницы. 

Хотя Агилеру постоянно сравнивали с ее "заклятой подругой" Бритни, Кристина, в отличие от Спирс, скромницей никогда не притворялась. Ее дебютный сингл "Genie in a Bottle" ("Джинн в бутылке") за откровенный текст отказывались брать радиостанции. Потребовали, чтобы фразу "Ты должен правильно меня потереть" (You gonna rub me the right way) заменили на "Ты должен правильно со мной обращаться" (You gonna treat me the right way).

© AP Photo / Tina Fineberg
© AFP 2020 / Getty Images/Scott Gries

В следующей пластинке "Stripped" Агилера предстала законченной хулиганкой: ее провокационный клип "Dirty" (2002) запретили на многих каналах. Один из критиков тогда заметил, что Кристина — в образе "хорошей девочки, притворяющейся плохой", в то время как Спирс — наоборот.

Открытие церемонии вручения наград MTV в 2003 году многие помнят до сих пор. Спирс и Агилера вышли на сцену из огромного торта в белых свадебных платьях, затем появилась Мадонна в костюме жениха. Выступление троицы закончилось французским поцелуем. Позже Кристина говорила, что это была не импровизация: они долго репетировали с Мадонной. "Мне понравилось. А вот Бритни смущалась, пришлось ее уговаривать".

Певицы Бритни Спирс, Мадонна и Кристина Агилера выступают на церемонии MTV Video Music Awards 2003 года в Radio City Music Hall, Нью-Йорк
6 из 10

В следующей пластинке "Stripped" Агилера предстала законченной хулиганкой: ее провокационный клип "Dirty" (2002) запретили на многих каналах. Один из критиков тогда заметил, что Кристина — в образе "хорошей девочки, притворяющейся плохой", в то время как Спирс — наоборот.

Открытие церемонии вручения наград MTV в 2003 году многие помнят до сих пор. Спирс и Агилера вышли на сцену из огромного торта в белых свадебных платьях, затем появилась Мадонна в костюме жениха. Выступление троицы закончилось французским поцелуем. Позже Кристина говорила, что это была не импровизация: они долго репетировали с Мадонной. "Мне понравилось. А вот Бритни смущалась, пришлось ее уговаривать".

© AFP 2020 / Getty Images/Scott Gries
© AP Photo / Kevork Djansezian

Через год Кристина резко меняет имидж: больше никакого пирсинга (хотя у нее было больше десяти проколов) и дредов, теперь она — белокурая голливудская дива. Певица экспериментирует с джазом, блюзом и соулом — музыкальными стилями, которые обожала с детства. Здесь Агилере удалось в полной мере показать свой мощный голос: сопрано с диапазоном в четыре октавы.

Секретов мастерства не скрывает: несколько лет назад Кристина запустила вокальный тренинг. На уроках объясняет, как работать с дыханием и делать специальные разминки. А еще Агилера больше пяти лет была в числе наставников американского "Голоса". 

Певица Кристина Агилера на церемонии вручения премии Грэмми. 11 февраля 2007 года
7 из 10

Через год Кристина резко меняет имидж: больше никакого пирсинга (хотя у нее было больше десяти проколов) и дредов, теперь она — белокурая голливудская дива. Певица экспериментирует с джазом, блюзом и соулом — музыкальными стилями, которые обожала с детства. Здесь Агилере удалось в полной мере показать свой мощный голос: сопрано с диапазоном в четыре октавы.

Секретов мастерства не скрывает: несколько лет назад Кристина запустила вокальный тренинг. На уроках объясняет, как работать с дыханием и делать специальные разминки. А еще Агилера больше пяти лет была в числе наставников американского "Голоса". 

© AP Photo / Kevork Djansezian
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Певица давно борется с пристрастием к алкоголю и лишним весом. И если с первым ей еще удалось справиться, то вот с полнотой… В начале карьеры Агилера весила 47 килограммов при росте 157 сантиметров. Однако после первых родов в 2008 году она достаточно часто кочует от S к уверенному L. 

Кристина давно твердит, что нужно принимать себя такой, какая есть, не обращать внимание на навязанные стандарты красоты. При этом четыре года назад поклонники отметили, что певицу теперь не узнать. Ходят слухи, что Агилере не повезло с пластическим хирургом, но сама она это не подтверждает.

Певица Кристина Агилера выступает на концерте на стадионе ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо в Москве
8 из 10

Певица давно борется с пристрастием к алкоголю и лишним весом. И если с первым ей еще удалось справиться, то вот с полнотой… В начале карьеры Агилера весила 47 килограммов при росте 157 сантиметров. Однако после первых родов в 2008 году она достаточно часто кочует от S к уверенному L. 

Кристина давно твердит, что нужно принимать себя такой, какая есть, не обращать внимание на навязанные стандарты красоты. При этом четыре года назад поклонники отметили, что певицу теперь не узнать. Ходят слухи, что Агилере не повезло с пластическим хирургом, но сама она это не подтверждает.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© VEVO

Агилера — Посол доброй воли ООН и активно занимается благотворительностью, при этом белой и пушистой ее не назовешь. Она умудрилась поругаться со многими коллегами. Так, с Эминемом они враги уже много лет. Еще в начале нулевых Агилера обвинила рэпера в домашнем насилии по отношению к его музе Ким Мэтерс. Музыкант в долгу не остался: жестко проехался по Кристине в треке "The real slim shady". 

Про Леди Гагу, в подражании которой Агилеру подозревали после выхода ее альбома "Bionic", она как-то заявила: "Гага... Это вообще кто, мужчина или женщина?" 

Кадр из клипа Кристины Агилеры The Voice Within
9 из 10

Агилера — Посол доброй воли ООН и активно занимается благотворительностью, при этом белой и пушистой ее не назовешь. Она умудрилась поругаться со многими коллегами. Так, с Эминемом они враги уже много лет. Еще в начале нулевых Агилера обвинила рэпера в домашнем насилии по отношению к его музе Ким Мэтерс. Музыкант в долгу не остался: жестко проехался по Кристине в треке "The real slim shady". 

Про Леди Гагу, в подражании которой Агилеру подозревали после выхода ее альбома "Bionic", она как-то заявила: "Гага... Это вообще кто, мужчина или женщина?" 

© VEVO
© AP Photo / Matt Sayles

Агилера сама пишет песни. Причем не только для себя: например, для Келли Кларксон она сочинила хитовую композицию "Miss Independent". 

У Кристины давно сложился ритуал: она не начинает запись в студии, пока не накрасит губы ярко-розовой или красной помадой. Утверждает, что так ей легче войти в образ. "Красная помада для меня — это что-то вроде доспехов. За ярким макияжем удобно прятать нежность и ранимость". 

Скрыться ей, правда, все равно сложно — стоит только запеть. Когда пару лет назад вместе с шоуменом Джимми Фэллоном она спустилась в нью-йоркское метро, чтобы устроить небольшой концерт, огромная шляпа, очки и мешковатое платье никого не обманули. Так что, как бы Кристина ни менялась, ее выдает мощный голос — голос маленькой девочки, которая стала петь, чтобы унять боль. 

Певица Кристина Агилера выступает на церемонии American Music Awards. 21 ноября 2010 года
10 из 10

Агилера сама пишет песни. Причем не только для себя: например, для Келли Кларксон она сочинила хитовую композицию "Miss Independent". 

У Кристины давно сложился ритуал: она не начинает запись в студии, пока не накрасит губы ярко-розовой или красной помадой. Утверждает, что так ей легче войти в образ. "Красная помада для меня — это что-то вроде доспехов. За ярким макияжем удобно прятать нежность и ранимость". 

Скрыться ей, правда, все равно сложно — стоит только запеть. Когда пару лет назад вместе с шоуменом Джимми Фэллоном она спустилась в нью-йоркское метро, чтобы устроить небольшой концерт, огромная шляпа, очки и мешковатое платье никого не обманули. Так что, как бы Кристина ни менялась, ее выдает мощный голос — голос маленькой девочки, которая стала петь, чтобы унять боль. 

© AP Photo / Matt Sayles
 
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