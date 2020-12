Маленькая девочка с большим голосом. У Кристины Агилеры юбилей

© AP Photo / Tina Fineberg

Пластинка с незамысловатым названием "Christina Aguilera" вышла в 1999-м и имела огромный успех. Хотя принципиально нового образа продюсеры не придумали. Это был ориентированный на подростков тин-поп: простенькие тексты про первую любовь, танцевальный мотив, имидж старшеклассницы.

Хотя Агилеру постоянно сравнивали с ее "заклятой подругой" Бритни, Кристина, в отличие от Спирс, скромницей никогда не притворялась. Ее дебютный сингл "Genie in a Bottle" ("Джинн в бутылке") за откровенный текст отказывались брать радиостанции. Потребовали, чтобы фразу "Ты должен правильно меня потереть" (You gonna rub me the right way) заменили на "Ты должен правильно со мной обращаться" (You gonna treat me the right way).