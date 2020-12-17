https://ria.ru/20201217/zyuganov-1589758101.html
Зюганов поддержал заявление Путина про увеличение поддержки Донбасса
Зюганов поддержал заявление Путина про увеличение поддержки Донбасса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал заявление президента РФ Владимира Путина про увеличение поддержки для Донбасса. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:31
2020-12-17T17:31
2020-12-17T17:31
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал заявление президента РФ Владимира Путина про увеличение поддержки для Донбасса.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит помогать Донбассу и будет наращивать такую поддержку. Он также отметил, что власти Украины ничего не сделали для политического урегулирования в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201217/donbass-1589720507.html
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