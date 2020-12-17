Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201217/zyuganov-1589758101.html
Зюганов поддержал заявление Путина про увеличение поддержки Донбасса
Зюганов поддержал заявление Путина про увеличение поддержки Донбасса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал заявление президента РФ Владимира Путина про увеличение поддержки для Донбасса. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:31
2020-12-17T17:31
луганская народная республика
донецкая народная республика
геннадий зюганов
владимир путин
минск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570399021_0:51:2815:1634_1920x0_80_0_0_31c9c416659488e27a005aeaf47da19e.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал заявление президента РФ Владимира Путина про увеличение поддержки для Донбасса.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит помогать Донбассу и будет наращивать такую поддержку. Он также отметил, что власти Украины ничего не сделали для политического урегулирования в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201217/donbass-1589720507.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570399021_430:0:2815:1789_1920x0_80_0_0_86923f45b5a9ba50519b02d45f20ca34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика, донецкая народная республика, геннадий зюганов, владимир путин, минск, оон, в мире

Зюганов поддержал заявление Путина про увеличение поддержки Донбасса

17:31 17.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛидер КПРФ Геннадий Зюганов на акции, приуроченной к 150-летию лет со дня рождения В. И. Ленина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на акции, приуроченной к 150-летию лет со дня рождения В. И. Ленина - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал заявление президента РФ Владимира Путина про увеличение поддержки для Донбасса.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит помогать Донбассу и будет наращивать такую поддержку. Он также отметил, что власти Украины ничего не сделали для политического урегулирования в Донбассе.
Советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник во время видеомоста в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 15:42Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Донбассу нужна помощь и прямое сотрудничество с Россией, заявили в ЛНР
"Он (Путин) сейчас выступал по Донбассу, очень правильно сказал. ... Абсолютно твердая и ясная позиция", - сказал Зюганов журналистам.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГеннадий ЗюгановВладимир ПутинМинскООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Суд в Кузбассе взыскал с ПФР выплату 92-летнему ветерану к юбилею Победы
09:20ПФР разъяснил порядок новогодних выплат на детей
09:18Трамп вряд ли уйдет в политику, считает эксперт из США
09:16"Офицеры России" потребовали вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:14Исследование выяснило траты россиян на подготовку дома к Новому году
09:11Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы
09:10Институт Склифосовского выполнил более 1,1 миллиона тестов на COVID-19
09:10СМИ: российские компании сообщили о сложностях при экспорте пшеницы
09:06В Москве 5821 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:05Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного
09:04Правительство утвердило правила компенсации части затрат на выпуск хлеба
09:01Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
09:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
Лента новостейМолния