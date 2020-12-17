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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/zhurnalist-1589780235.html
Исландский журналист восхитился форматом пресс-конференции Путина
Исландский журналист восхитился форматом пресс-конференции Путина
Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон, которому удалось пообщаться с Владимиром Путиным в ходе его пресс-конференции, рассказал, что не... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:46
2020-12-17T22:19
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
исландия
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон, которому удалось пообщаться с Владимиром Путиным в ходе его пресс-конференции, рассказал, что не боится хвалить российского президента и ругать западные СМИ – по его мнению, Россия идет правильным курсом, а вот Запад как раз не прав по отношению к ней.Во время ежегодной пресс-конференции российского президента Хаукссон рассказал Путину, что на Западе на самом деле многие "искренне любят Россию", а судить об отношении простых европейцев по высказыванию властей и СМИ не стоит. По его мнению, "BBC CNN, исландская пресса" ведут "большую войну" лично против президента РФ.Он также похвалил Путина за такой формат, как ежегодные пресс-конференции и прямые линии с россиянами, во время которых слышен голос простых людей. "Это уникальное событие во всем мире… Это прямая демократия, это заземление лидера", - сказал Хаукссон и предложил провести подобное общение не только с Путиным, но одновременно со многими мировыми лидерами, например, из Скандинавии.Путин поблагодарил журналиста за добрые слова и признал, что подобное "редко услышишь", а также предупредил, что ему "достанется от коллег" и посоветовал "потерпеть".После пресс-конференции Хаукссон рассказал РИА Новости, что надеется, что западные "президенты и канцлеры, короли и королевы будут практиковать демократию таким образом и присоединятся к Путину". "Это прямая демократия, с народом", - считает он.По оценке Хаукссона, на западе нет подобных форматов. "В прямом эфире нет. Они приходят (в студию)", - пояснил он.Критиковать западные СМИ журналист не боится. "Я ничего не боюсь… Я не работаю на недружественную (к России) редакцию, и наша политика – не как у Брюсселя и не западный мейнстрим", - заверил Хаукссон.По мнению журналиста, на информационную политику европейских СМИ, в том числе исландских, оказывает влияние Брюссель, то есть штаб-квартира НАТО, ведь Исландия является членом этого блока. Поэтому в СМИ даже этой далекой от России страны можно встретить мало положительной информации."Русских надо обязательно очернять, что-нибудь плохое только о России", - пояснил журналист.Про себя Хаукссон рассказал, что уже 30 лет живет в РФ – он приехал еще в 1990 году изучать русский язык и тогда же стал работать журналистом, поэтому хорошо помнит события тех лет."Да, я очень люблю Россию… Считаю, хорошая страна, которая идет правильным путем. Есть проблемы, естественно – воровство, коррупция. Но как Путин менял страну – это, наверное, уникально в новейшей истории. Такую махину, такую огромную территорию… Просто я могу сравнивать 90-е годы и сегодня. Запад немного неправильно себя ведет по отношению к себе и к России", - считает он.Сейчас он сотрудничает с исландским радио "Сага", а также выступает стрингером для других исландских СМИ. В своих публикациях он старается быть объективным."Я понимаю, что хватает проблем в России, много проблем – но мы все стороны берем, нейтрально", - заверил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления &gt;&gt;
https://ria.ru/20201217/rossiya-1589716775.html
https://ria.ru/20201217/putin-1589662571.html
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россия, владимир путин, исландия, в мире

Исландский журналист восхитился форматом пресс-конференции Путина

18:46 17.12.2020 (обновлено: 22:19 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон, которому удалось пообщаться с Владимиром Путиным в ходе его пресс-конференции, рассказал, что не боится хвалить российского президента и ругать западные СМИ – по его мнению, Россия идет правильным курсом, а вот Запад как раз не прав по отношению к ней.
Во время ежегодной пресс-конференции российского президента Хаукссон рассказал Путину, что на Западе на самом деле многие "искренне любят Россию", а судить об отношении простых европейцев по высказыванию властей и СМИ не стоит. По его мнению, "BBC CNN, исландская пресса" ведут "большую войну" лично против президента РФ.
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Он также похвалил Путина за такой формат, как ежегодные пресс-конференции и прямые линии с россиянами, во время которых слышен голос простых людей. "Это уникальное событие во всем мире… Это прямая демократия, это заземление лидера", - сказал Хаукссон и предложил провести подобное общение не только с Путиным, но одновременно со многими мировыми лидерами, например, из Скандинавии.
Путин поблагодарил журналиста за добрые слова и признал, что подобное "редко услышишь", а также предупредил, что ему "достанется от коллег" и посоветовал "потерпеть".
После пресс-конференции Хаукссон рассказал РИА Новости, что надеется, что западные "президенты и канцлеры, короли и королевы будут практиковать демократию таким образом и присоединятся к Путину". "Это прямая демократия, с народом", - считает он.
По оценке Хаукссона, на западе нет подобных форматов. "В прямом эфире нет. Они приходят (в студию)", - пояснил он.
Критиковать западные СМИ журналист не боится. "Я ничего не боюсь… Я не работаю на недружественную (к России) редакцию, и наша политика – не как у Брюсселя и не западный мейнстрим", - заверил Хаукссон.
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По мнению журналиста, на информационную политику европейских СМИ, в том числе исландских, оказывает влияние Брюссель, то есть штаб-квартира НАТО, ведь Исландия является членом этого блока. Поэтому в СМИ даже этой далекой от России страны можно встретить мало положительной информации.
"Русских надо обязательно очернять, что-нибудь плохое только о России", - пояснил журналист.
Про себя Хаукссон рассказал, что уже 30 лет живет в РФ – он приехал еще в 1990 году изучать русский язык и тогда же стал работать журналистом, поэтому хорошо помнит события тех лет.
"Да, я очень люблю Россию… Считаю, хорошая страна, которая идет правильным путем. Есть проблемы, естественно – воровство, коррупция. Но как Путин менял страну – это, наверное, уникально в новейшей истории. Такую махину, такую огромную территорию… Просто я могу сравнивать 90-е годы и сегодня. Запад немного неправильно себя ведет по отношению к себе и к России", - считает он.
Сейчас он сотрудничает с исландским радио "Сага", а также выступает стрингером для других исландских СМИ. В своих публикациях он старается быть объективным.
"Я понимаю, что хватает проблем в России, много проблем – но мы все стороны берем, нейтрально", - заверил он.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>
Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияВладимир ПутинИсландияВ мире
 
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