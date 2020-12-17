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В Госдуме оценили идею Жириновского по "спискам на арест" из-за роста цен
В Госдуме оценили идею Жириновского по "спискам на арест" из-за роста цен
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов считает, что в вопросе регулирования цен на продукты нужно не "составлять списки на арест", а переходить к... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:57
2020-12-17T10:57
2020-12-17T10:57
лдпр
госдума рф
единая россия
сергей вострецов
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владимир жириновский
экономика
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов считает, что в вопросе регулирования цен на продукты нужно не "составлять списки на арест", а переходить к делу – "посадить руководство торговых сетей, кто занимается спекуляцией".Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале предложил начать регулирование цен на продукты питания с составления "списков на арест"."Только не списки составлять надо, а от слов к делу перейти и посадить руководство торговых сетей - кто занимается спекуляцией, другие задумаются", - сказал Вострецов РИА Новости в четверг.Он добавил, что "мы только и занимается тем, что вечно списки какие-то составляем". "На то он и меч государственный, чтобы рубить хоть изредка, а то только пугаем", - утверждает депутат.Российские производители и ритейлеры ранее подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, рост стоимости которых обратил на себя внимание властей страны. Участники соглашений заявляют о готовности соблюдать их и указывают, что цены на продукты уже стали снижаться.Подписание соглашений по ценам на подсолнечное масло и сахар - часть мер правительства РФ по стабилизации ситуации на рынке продовольствия. О них было объявлено после того, как на рост цен обратил внимание президент России Владимир Путин. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о значительном повышении экспортной пошлины на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно, о поддержке мукомолов, а также о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.
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лдпр, госдума рф, единая россия, сергей вострецов, владимир путин, владимир жириновский, экономика
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости.
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов
считает, что в вопросе регулирования цен на продукты нужно не "составлять списки на арест", а переходить к делу – "посадить руководство торговых сетей, кто занимается спекуляцией".
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский
в своем Telegram-канале
предложил начать регулирование цен на продукты питания с составления "списков на арест".
"Только не списки составлять надо, а от слов к делу перейти и посадить руководство торговых сетей - кто занимается спекуляцией, другие задумаются", - сказал Вострецов РИА Новости в четверг.
Он добавил, что "мы только и занимается тем, что вечно списки какие-то составляем". "На то он и меч государственный, чтобы рубить хоть изредка, а то только пугаем", - утверждает депутат.
Российские производители и ритейлеры ранее подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, рост стоимости которых обратил на себя внимание властей страны. Участники соглашений заявляют о готовности соблюдать их и указывают, что цены на продукты уже стали снижаться.
Подписание соглашений по ценам на подсолнечное масло и сахар - часть мер правительства РФ по стабилизации ситуации на рынке продовольствия. О них было объявлено после того, как на рост цен обратил внимание президент России Владимир Путин
. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о значительном повышении экспортной пошлины на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно, о поддержке мукомолов, а также о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.