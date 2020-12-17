https://ria.ru/20201217/zhirinovskiy-1589603492.html

Жириновский назвал способ снизить цены на продукты питания

Жириновский назвал способ снизить цены на продукты питания

Депутат Госдумы, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил в Telegram способ снизить цены на некоторые продукты питания. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T03:35

2020-12-17T03:35

2020-12-17T08:26

россия

telegram (приложение)

лдпр

владимир путин

владимир жириновский

продукты

общество

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил в Telegram способ снизить цены на некоторые продукты питания.По его мнению, подобная мера сможет привести не только к падению цен, но и к "наведению порядка".Однако парламентарий не стал уточнять, против кого он бы применил предлагаемую инициативу. Вопрос о необоснованном росте цен на базовые продукты питания поднял на прошлой неделе президент Владимир Путин. Он обратил внимание на то, что в стране значительно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия и хлеб. По его словам, такой рост цен не мог стать следствием пандемии коронавируса, это попытка подогнать внутренние цены под мировые. Глава государства поручил срочно разобраться в ситуации.Впоследствии правительство объявило о комплексе мер по стабилизации цен.

https://ria.ru/20201216/tseny-1589551156.html

россия

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2020

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россия, telegram (приложение), лдпр, владимир путин, владимир жириновский, продукты, общество