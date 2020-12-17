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Жириновский назвал способ снизить цены на продукты питания
Жириновский назвал способ снизить цены на продукты питания
Депутат Госдумы, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил в Telegram способ снизить цены на некоторые продукты питания. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T03:35
2020-12-17T08:26
россия
telegram (приложение)
лдпр
владимир путин
владимир жириновский
продукты
общество
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил в Telegram способ снизить цены на некоторые продукты питания.По его мнению, подобная мера сможет привести не только к падению цен, но и к "наведению порядка".Однако парламентарий не стал уточнять, против кого он бы применил предлагаемую инициативу. Вопрос о необоснованном росте цен на базовые продукты питания поднял на прошлой неделе президент Владимир Путин. Он обратил внимание на то, что в стране значительно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия и хлеб. По его словам, такой рост цен не мог стать следствием пандемии коронавируса, это попытка подогнать внутренние цены под мировые. Глава государства поручил срочно разобраться в ситуации.Впоследствии правительство объявило о комплексе мер по стабилизации цен.
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россия, telegram (приложение), лдпр, владимир путин, владимир жириновский, продукты, общество

Жириновский назвал способ снизить цены на продукты питания

03:35 17.12.2020 (обновлено: 08:26 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил в Telegram способ снизить цены на некоторые продукты питания.

"Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест", — считает он.

По его мнению, подобная мера сможет привести не только к падению цен, но и к "наведению порядка".
Однако парламентарий не стал уточнять, против кого он бы применил предлагаемую инициативу.
Вопрос о необоснованном росте цен на базовые продукты питания поднял на прошлой неделе президент Владимир Путин. Он обратил внимание на то, что в стране значительно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия и хлеб. По его словам, такой рост цен не мог стать следствием пандемии коронавируса, это попытка подогнать внутренние цены под мировые. Глава государства поручил срочно разобраться в ситуации.
Впоследствии правительство объявило о комплексе мер по стабилизации цен.
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