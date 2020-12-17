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Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы РФ Сергея Жигарева
Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы РФ Сергея Жигарева
22 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея ЖИГАРЕВА, посвященную итогам 2020 года и планам на 2021 год.
2020-12-17T16:01
2020-12-17T16:01
2020-12-17T16:01
анонсы
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анонсы
Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы РФ Сергея Жигарева
22 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея ЖИГАРЕВА, посвященную итогам 2020 года и планам на 2021 год.