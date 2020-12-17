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Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы РФ Сергея Жигарева
Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы РФ Сергея Жигарева
22 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея ЖИГАРЕВА, посвященную итогам 2020 года и планам на 2021 год.
2020-12-17T16:01
2020-12-17T16:01
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96
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353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
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Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы РФ Сергея Жигарева

16:01 17.12.2020
 
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22 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея ЖИГАРЕВА, посвященную итогам 2020 года и планам на 2021 год.
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Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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