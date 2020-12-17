https://ria.ru/20201217/zhigarev-1589726916.html

Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы РФ Сергея Жигарева

Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы РФ Сергея Жигарева

22 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея ЖИГАРЕВА, посвященную итогам 2020 года и планам на 2021 год.

2020-12-17T16:01

2020-12-17T16:01

2020-12-17T16:01

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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