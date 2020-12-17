https://ria.ru/20201217/zemletryasenie-1589814190.html

В Милане произошло самое сильное за последние 500 лет землетрясение

В Милане произошло самое сильное за последние 500 лет землетрясение

Самое сильное за последние 500 лет землетрясение произошло в четверг вечером в Милане, сообщила представитель Национального института геофизики и вулканологии... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T22:30

2020-12-17T22:30

2020-12-17T22:30

милан

италия

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РИМ, 17 дек - РИА Новости, Сергей Старцев. Самое сильное за последние 500 лет землетрясение произошло в четверг вечером в Милане, сообщила представитель Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) Лучия Лудзи.Землетрясение магнитудой 3,9 было зарегистрировано специалистами Ingv в 16.59 (18.59 мск). Его эпицентр находился всего в 6 км к западу от Милана на глубине 56 км от земной поверхности.Подземные толчки ощущались в различных районах "северной столицы" Италии, а также в ее пригородах. Как стало известно РИА Новости, на верхних этажах некоторых зданий раскачивались люстры, передвигалась мебель. На номера различных городских служб поступили сотни телефонных звонков обеспокоенных граждан, которые пытались выяснить, что происходит. Однако, по информации сотрудников провинциальной пожарной службы Милана, никто из жителей города за помощью не обращался, жертв и разрушений нет. Землетрясение вызвало лишь некоторое замедление движения автотранспорта в городе и опоздания ряда поездов местной железнодорожной кампании Trenord."Подземные толчки, происшедшие сегодня в Милане, сопоставимы с землетрясением, которое было зарегистрировано в этом районе 500 лет назад. Единственное более сильное землетрясение магнитудой около 5 произошло здесь 26 ноября 1396 года. Его эпицентр находился тогда в городе Монца (ныне пригород Милана – ред.)", - заявила Лудзи, которая возглавляет миланское отделение Ingv.Согласно действующей в Италии классификации сейсмически опасных зон, район Милана относится к третьей категории, то есть вероятность серьезных землетрясений там расценивается как "низкая". Этим и объясняется тот факт, что миланцы с большой обеспокоенностью восприняли сегодняшние колебаний земной поверхности, которые в их городе происходят крайне редко.

https://ria.ru/20201213/zemletryasenie-1588979522.html

https://ria.ru/20201210/baykal-1588542887.html

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милан, италия, в мире