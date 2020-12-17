https://ria.ru/20201217/zagryaznenie-1589718046.html

Власти Магнитогорска рассказали о работе по снижению выбросов в атмосферу

Власти Магнитогорска рассказали о работе по снижению выбросов в атмосферу

Работа по сокращению загрязняющих выбросов в атмосферный воздух в Магнитогорске Челябинской области была активизирована властями в 2019 году, ежегодно до 2024... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:33

2020-12-17T15:33

2020-12-17T15:33

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

владимир путин

магнитогорск

челябинская область

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 дек – РИА Новости. Работа по сокращению загрязняющих выбросов в атмосферный воздух в Магнитогорске Челябинской области была активизирована властями в 2019 году, ежегодно до 2024 года ожидается снижение выбросов на 27,1 тонны, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, комментируя вопрос жителя Магнитогорска о загрязнении воздуха, сказал, что власти занимаются выстраиванием системы датчиков по стране, особенно там, где загрязнитель особенно активно работает, в первую очередь, в центрах металлургического производства. Глава государства отметил, что обладает информацией о том, что Магнитогорск вкладывал в последние годы много средств, ресурсов в обновление производств, именно для того, чтобы уменьшить количество выбросов. По имеющимся у Путина сведениям, выбросы уменьшались."В 2019 году работа по сокращению выбросов в Магнитогорске была активизирована при непосредственном участии губернатора региона Алексея Текслера. Так, по его инициативе заключено четырехстороннее соглашение о сокращении выбросов между Минприроды России, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и ПАО "Магнитогорский меткомбинат". Срок реализации − 2017-2024 годы, планируемый экологический эффект – снижение выбросов на 27,195 тысячи тонн в год", - говорится в сообщении.На сегодняшний день уже выполнены следующие мероприятия: построена и введена в эксплуатацию новая аглофабрика, в 2020 году произведена реконструкция и строительство аспирационной системы доменной печи №2, уточняется в сообщении. Конкретный эффект – за этот период выбросы снизились на 2,31 тысячи тонн, добавляется в сообщении.В результате, по данным Челябинского центра по гидрометеорологии, значение комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) для города Магнитогорска в 2019 году соответствовало градации "высокий" уровень загрязнения. Для сравнения: все предыдущие годы в Магнитогорске по ИЗА зафиксирован "очень высокий" уровень загрязнения, поясняет пресс-служба.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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магнитогорск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), владимир путин, магнитогорск, челябинская область, общество