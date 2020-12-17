Путин не увидел заговора в деле Сафронова
16:55 17.12.2020 (обновлено: 17:29 17.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В деле Ивана Сафронова нет никакого заговора, это чушь собачья, так же как нет желающих его преследовать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У него нет врагов, поймите, у него нет врагов. Но то, что человек работает в сфере информации, собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, это очевидный факт, будем из этого исходить... Если он собирал информацию закрытого секретного характера и понимая, что он передает ее представителям спецслужб, делал это, ну это другая, видимо, история, правда? В этом все дела, там нет никакого заговора. Господи, чушь собачья", - сказал Путин журналистам.
По его словам, необходимо, чтобы следствие спокойно разобралось в этом деле.
"Там же нет желающих его преследовать. Вы что думаете, там у него какие-то враги собрались в ФСБ или Следственном комитете? Да нет их там, никаких личных врагов. Что он там, наступил на пятки кому-то там? Прищучил в чем-то там, обвинил? Ну, нет же такого, не было. Вопрос в другом: то, что он сделал, подпадает в ту квалификацию, которая сформулирована, под то преступление, которое инкриминируется ему, или нет? Следователи говорят, что в передаче секретной информации представителям спецслужб западных стран. Это прямое обвинение. Вот и все", - отметил Путин.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. В конце ноября арест обвиняемому продлили до 7 марта.
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.