https://ria.ru/20201217/yunesko-1589627803.html
Верблюжьи бега и кускус внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Верблюжьи бега и кускус внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Верблюжьи бега и арабское блюдо кускус вошли в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщила организация. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:41
2020-12-17T10:41
2020-12-17T10:41
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Верблюжьи бега и арабское блюдо кускус вошли в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщила организация."Верблюжьи бега, социальная практика и праздничное наследие, связанное с верблюдами, были только что вписаны в список нематериального наследия", - сообщается в заявлении ЮНЕСКО.Отмечается, что заявка на внесение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была подана Оманом и ОАЭ.Верблюжьи бега являются популярным видом спорта в аравийских монархиях Персидского залива. Подготовка верблюдов к гонкам состоит из нескольких этапов, их отбирают по виду, происхождению и возрасту. Сами соревнования проводятся на специально подготовленных полях."Знания и практики, связанные с приготовлением и потреблением кускуса, внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - сообщила организация на своем сайте.Блюдо кускус готовится из особого вида пшеничной крупы и подается как правило с тушеными овощами и мясом, однако имеется много разновидностей блюда, в том числе с рыбой и морепродуктами.Заявка на внесение кускуса в список была подана Алжиром, Мавританией, Марокко и Тунисом, где это блюдо пользуется наибольшей популярностью.Как отмечает организация, приготовление кускуса является целой церемонией. "Кускус это блюдо, насыщенное символами, смыслами, культурными и социальными элементами, связанными со сплоченностью и праздничным настроением", - сообщила ЮНЕСКО.Также ЮНЕСКО сообщила о внесении в список особой техники рыбной ловли в Тунисе, позволяющей бережно относиться к сохранению разнообразия морской фауны, а также искусство ткачества на юге Египта.
https://ria.ru/20201126/tunis-1586303887.html
https://ria.ru/20201116/spisok-yunesko-1584511521.html
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стиль жизни, новости культуры, персидский залив, юнеско, алжир (республика), оман, марокко, мавритания, оаэ, египет
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Верблюжьи бега и арабское блюдо кускус вошли в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщила организация.
"Верблюжьи бега, социальная практика и праздничное наследие, связанное с верблюдами, были только что вписаны в список нематериального наследия", - сообщается в заявлении ЮНЕСКО.
Отмечается, что заявка на внесение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была подана Оманом и ОАЭ.
Верблюжьи бега являются популярным видом спорта в аравийских монархиях Персидского залива. Подготовка верблюдов к гонкам состоит из нескольких этапов, их отбирают по виду, происхождению и возрасту. Сами соревнования проводятся на специально подготовленных полях.
"Знания и практики, связанные с приготовлением и потреблением кускуса, внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - сообщила организация на своем сайте.
Блюдо кускус готовится из особого вида пшеничной крупы и подается как правило с тушеными овощами и мясом, однако имеется много разновидностей блюда, в том числе с рыбой и морепродуктами.
Заявка на внесение кускуса в список была подана Алжиром, Мавританией, Марокко и Тунисом, где это блюдо пользуется наибольшей популярностью.
Как отмечает организация, приготовление кускуса является целой церемонией. "Кускус это блюдо, насыщенное символами, смыслами, культурными и социальными элементами, связанными со сплоченностью и праздничным настроением", - сообщила ЮНЕСКО.
Также ЮНЕСКО сообщила о внесении в список особой техники рыбной ловли в Тунисе, позволяющей бережно относиться к сохранению разнообразия морской фауны, а также искусство ткачества на юге Египта.