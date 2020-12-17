https://ria.ru/20201217/whatsapp-1589597824.html

Названы способы узнать, не заблокировал ли вас пользователь WhatsApp

Названы способы узнать, не заблокировал ли вас пользователь WhatsApp

Существует несколько способов с высокой степенью вероятности определяющих, что вас заблокировали в мессенджере WhatsApp, рассказал агентству "Прайм" гендиректор РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T03:14

2020-12-17T03:14

2020-12-17T03:14

россия

арсений щельцин

whatsapp inc.

технологии

общество

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Как узнать, что вас заблокировали в WhatsApp

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Существует несколько способов с высокой степенью вероятности определяющих, что вас заблокировали в мессенджере WhatsApp, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Можно попытаться добавить контакт в совместный чат или группу.Если при звонке абоненту вызов сбрасывается много раз подряд, вас наверняка заблокировали.Если при отправке сообщений вы видите только одну галочку, это означает, что сообщение ушло, но не доставлено в устройство вашего контакта. Такое бывает и при выключении гаджета, и если вы заблокированы."Если галочки не проставляются длительное время, вероятность блокировки возрастает", — уточняет специалист.Индикатором блокировки может быть и время последнего посещения приложения, и пропажа информации о контакте, однако такое возможно и при сетевом сбое. Если все пункты в вашем случае совпали, то можно на 99 процентов быть уверенными в том, что вас заблокировали, оставшийся 1 процент — возможность удаления из мессенджера самого контакта. Чтобы избежать блокировки, лучше соблюдать этику интернет-коммуникаций, подытожил Щельцин.

https://ria.ru/20201212/smartfon-1588869624.html

https://ria.ru/20201202/messendzher-1587388388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арсений щельцин, whatsapp inc., технологии, общество