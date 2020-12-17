https://ria.ru/20201217/vzlomy-1589604734.html

ФБР ищет виновных во взломах американских учреждений

ФБР ищет виновных во взломах американских учреждений

Ситуация со взломом ведомств США продолжает развиваться, говорится в совместном заявлении офиса директора нацразведки, ФБР и Агентства по кибербезопасности и... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T04:10

2020-12-17T04:10

2020-12-17T04:24

россия

вашингтон

дмитрий песков

сша

фбр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151407/42/1514074229_0:144:2972:1816_1920x0_80_0_0_ff28b118341579f04dfecdea9379f946.jpg

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Ситуация со взломом ведомств США продолжает развиваться, говорится в совместном заявлении офиса директора нацразведки, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA).В заявлении атаки на американские ведомства названы "значительной, продолжающейся кампанией", хотя не сказано, кто может за ней стоять."ФБР ведет расследование и собирает разведывательную информацию, чтобы установить виновников этой угрозы, преследовать их и нарушить их планы", - говорится в заявлении. Офис директора национальной разведки, в свою очередь, задействовал "все необходимые ресурсы разведсообщества".Ранее американские СМИ сообщали о том, что целый ряд министерств и ведомств США подверглись хакерской атаке. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.

https://ria.ru/20201216/pompeo-1589417406.html

россия

вашингтон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон, дмитрий песков, сша, фбр, в мире