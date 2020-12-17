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ФБР ищет виновных во взломах американских учреждений
ФБР ищет виновных во взломах американских учреждений
Ситуация со взломом ведомств США продолжает развиваться, говорится в совместном заявлении офиса директора нацразведки, ФБР и Агентства по кибербезопасности и... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T04:10
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фбр
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Ситуация со взломом ведомств США продолжает развиваться, говорится в совместном заявлении офиса директора нацразведки, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA).В заявлении атаки на американские ведомства названы "значительной, продолжающейся кампанией", хотя не сказано, кто может за ней стоять."ФБР ведет расследование и собирает разведывательную информацию, чтобы установить виновников этой угрозы, преследовать их и нарушить их планы", - говорится в заявлении. Офис директора национальной разведки, в свою очередь, задействовал "все необходимые ресурсы разведсообщества".Ранее американские СМИ сообщали о том, что целый ряд министерств и ведомств США подверглись хакерской атаке. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.
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россия, вашингтон, дмитрий песков, сша, фбр, в мире

ФБР ищет виновных во взломах американских учреждений

04:10 17.12.2020 (обновлено: 04:24 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Ситуация со взломом ведомств США продолжает развиваться, говорится в совместном заявлении офиса директора нацразведки, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA).
В заявлении атаки на американские ведомства названы "значительной, продолжающейся кампанией", хотя не сказано, кто может за ней стоять.
"Ситуация развивается. Мы продолжаем работу над пониманием всего масштаба этой кампании, но мы уже знаем, что были задействованы и скомпрометированы сети федерального правительства", - говорится в заявлении.
"ФБР ведет расследование и собирает разведывательную информацию, чтобы установить виновников этой угрозы, преследовать их и нарушить их планы", - говорится в заявлении. Офис директора национальной разведки, в свою очередь, задействовал "все необходимые ресурсы разведсообщества".
Ранее американские СМИ сообщали о том, что целый ряд министерств и ведомств США подверглись хакерской атаке. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.
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