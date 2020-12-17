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ФБР ищет виновных во взломах американских учреждений
ФБР ищет виновных во взломах американских учреждений
Ситуация со взломом ведомств США продолжает развиваться, говорится в совместном заявлении офиса директора нацразведки, ФБР и Агентства по кибербезопасности и... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T04:10
2020-12-17T04:10
2020-12-17T04:24
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Ситуация со взломом ведомств США продолжает развиваться, говорится в совместном заявлении офиса директора нацразведки, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA).В заявлении атаки на американские ведомства названы "значительной, продолжающейся кампанией", хотя не сказано, кто может за ней стоять."ФБР ведет расследование и собирает разведывательную информацию, чтобы установить виновников этой угрозы, преследовать их и нарушить их планы", - говорится в заявлении. Офис директора национальной разведки, в свою очередь, задействовал "все необходимые ресурсы разведсообщества".Ранее американские СМИ сообщали о том, что целый ряд министерств и ведомств США подверглись хакерской атаке. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.
https://ria.ru/20201216/pompeo-1589417406.html
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