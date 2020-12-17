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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
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Нижегородский губернатор выяснил ситуацию с выплатами медикам
Нижегородский губернатор выяснил ситуацию с выплатами медикам
Сотрудники военного госпиталя в Нижнем Новгороде получили выплаты за третий квартал, заявили губернатору Глебу Никитину в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:42
2020-12-17T14:52
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
владимир путин
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
глеб никитин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Сотрудники военного госпиталя в Нижнем Новгороде получили выплаты за третий квартал, заявили губернатору Глебу Никитину в Минобороны РФ.В ходе ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучала жалоба на то, что сотрудники военного госпиталя в Нижнем Новгороде последний раз получали выплаты за работу с коронавирусной инфекцией в сентябре. В минздраве региона заявили РИА Новости, что сотрудники медучреждений области получают все выплаты за работу с ковидными пациентами, а за военный госпиталь в Нижнем Новгороде отвечает Минобороны.Ранее сообщалось, что следователи СК начали проверку информации о невыплатах с сентября надбавок врачам, работающим в Нижнем Новгороде с больными коронавирусом.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
нижний новгород
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здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, владимир путин, россия, глеб никитин, нижегородская область

Нижегородский губернатор выяснил ситуацию с выплатами медикам

14:42 17.12.2020 (обновлено: 14:52 17.12.2020)
 
© Фото : Правительство Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : Правительство Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Сотрудники военного госпиталя в Нижнем Новгороде получили выплаты за третий квартал, заявили губернатору Глебу Никитину в Минобороны РФ.
В ходе ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучала жалоба на то, что сотрудники военного госпиталя в Нижнем Новгороде последний раз получали выплаты за работу с коронавирусной инфекцией в сентябре. В минздраве региона заявили РИА Новости, что сотрудники медучреждений области получают все выплаты за работу с ковидными пациентами, а за военный госпиталь в Нижнем Новгороде отвечает Минобороны.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оперативно провел консультации с Минобороны РФ. По информации министерства, вопрос выплат находится на постоянном контроле. За третий квартал все выплаты были произведены. Действительно, были единичные технические проблемы с доведением средств за четвертый квартал, и сейчас они решены. Все средства доведены до учреждения", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что следователи СК начали проверку информации о невыплатах с сентября надбавок врачам, работающим в Нижнем Новгороде с больными коронавирусом.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Здоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородВладимир ПутинРоссияГлеб НикитинНижегородская область
 
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