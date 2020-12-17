Нижегородский губернатор выяснил ситуацию с выплатами медикам
14:42 17.12.2020 (обновлено: 14:52 17.12.2020)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Сотрудники военного госпиталя в Нижнем Новгороде получили выплаты за третий квартал, заявили губернатору Глебу Никитину в Минобороны РФ.
В ходе ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучала жалоба на то, что сотрудники военного госпиталя в Нижнем Новгороде последний раз получали выплаты за работу с коронавирусной инфекцией в сентябре. В минздраве региона заявили РИА Новости, что сотрудники медучреждений области получают все выплаты за работу с ковидными пациентами, а за военный госпиталь в Нижнем Новгороде отвечает Минобороны.
"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оперативно провел консультации с Минобороны РФ. По информации министерства, вопрос выплат находится на постоянном контроле. За третий квартал все выплаты были произведены. Действительно, были единичные технические проблемы с доведением средств за четвертый квартал, и сейчас они решены. Все средства доведены до учреждения", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что следователи СК начали проверку информации о невыплатах с сентября надбавок врачам, работающим в Нижнем Новгороде с больными коронавирусом.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>