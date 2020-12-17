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Нижегородский губернатор выяснил ситуацию с выплатами медикам

Нижегородский губернатор выяснил ситуацию с выплатами медикам

Сотрудники военного госпиталя в Нижнем Новгороде получили выплаты за третий квартал, заявили губернатору Глебу Никитину в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:42

2020-12-17T14:42

2020-12-17T14:52

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

владимир путин

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

глеб никитин

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Сотрудники военного госпиталя в Нижнем Новгороде получили выплаты за третий квартал, заявили губернатору Глебу Никитину в Минобороны РФ.В ходе ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучала жалоба на то, что сотрудники военного госпиталя в Нижнем Новгороде последний раз получали выплаты за работу с коронавирусной инфекцией в сентябре. В минздраве региона заявили РИА Новости, что сотрудники медучреждений области получают все выплаты за работу с ковидными пациентами, а за военный госпиталь в Нижнем Новгороде отвечает Минобороны.Ранее сообщалось, что следователи СК начали проверку информации о невыплатах с сентября надбавок врачам, работающим в Нижнем Новгороде с больными коронавирусом.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

нижний новгород

россия

нижегородская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, владимир путин, россия, глеб никитин, нижегородская область