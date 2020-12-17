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Минздрав контролирует ситуацию с выплатами медикам

Минздрав контролирует ситуацию с выплатами медикам

Минздрав РФ после слов президента Владимира Путина заявил, что держит на контроле ситуацию с выплатами медикам, которые работают с пациентами с COVID-19. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:39

2020-12-17T13:39

2020-12-17T13:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минздрав РФ после слов президента Владимира Путина заявил, что держит на контроле ситуацию с выплатами медикам, которые работают с пациентами с COVID-19.Ранее Путин пообещал отреагировать на данные, что в ряде городов медики не получают надбавки за работу в "красной зоне" с зараженными COVID пациентами."Минздрав России держит ситуацию с выплатами медикам на контроле",- говорится в сообщении министерства здравоохранения.Так, например, объем стимулирующих выплат медицинским работникам Кольской центральной районной больницы в Мурманской области, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, составил 72,2 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе. Объём специальной социальной доплаты, выплаченной непосредственно на банковские карты 172 работников больницы за ноябрь, составил более 15 миллионов рублей, пояснили в министерстве.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/strakhovka-1589591659.html

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