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Минздрав контролирует ситуацию с выплатами медикам
Минздрав контролирует ситуацию с выплатами медикам
Минздрав РФ после слов президента Владимира Путина заявил, что держит на контроле ситуацию с выплатами медикам, которые работают с пациентами с COVID-19. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:39
2020-12-17T13:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минздрав РФ после слов президента Владимира Путина заявил, что держит на контроле ситуацию с выплатами медикам, которые работают с пациентами с COVID-19.Ранее Путин пообещал отреагировать на данные, что в ряде городов медики не получают надбавки за работу в "красной зоне" с зараженными COVID пациентами."Минздрав России держит ситуацию с выплатами медикам на контроле",- говорится в сообщении министерства здравоохранения.Так, например, объем стимулирующих выплат медицинским работникам Кольской центральной районной больницы в Мурманской области, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, составил 72,2 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе. Объём специальной социальной доплаты, выплаченной непосредственно на банковские карты 172 работников больницы за ноябрь, составил более 15 миллионов рублей, пояснили в министерстве.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав контролирует ситуацию с выплатами медикам

13:39 17.12.2020 (обновлено: 13:53 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минздрав РФ после слов президента Владимира Путина заявил, что держит на контроле ситуацию с выплатами медикам, которые работают с пациентами с COVID-19.
Ранее Путин пообещал отреагировать на данные, что в ряде городов медики не получают надбавки за работу в "красной зоне" с зараженными COVID пациентами.
"Минздрав России держит ситуацию с выплатами медикам на контроле",- говорится в сообщении министерства здравоохранения.
Так, например, объем стимулирующих выплат медицинским работникам Кольской центральной районной больницы в Мурманской области, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, составил 72,2 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе. Объём специальной социальной доплаты, выплаченной непосредственно на банковские карты 172 работников больницы за ноябрь, составил более 15 миллионов рублей, пояснили в министерстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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