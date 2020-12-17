https://ria.ru/20201217/vyplata-1589665768.html
Путин оценил ситуацию с невыплатой надбавок за работу с COVID-19
Путин оценил ситуацию с невыплатой надбавок за работу с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что случаи невыплат положенных надбавок врачам за работу в "красной зоне" с больными коронавирусом единичны. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:56
2020-12-17T12:56
2020-12-17T13:15
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589658152_0:286:3131:2047_1920x0_80_0_0_0377e6961c82cecd645d73b0968676a0.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что случаи невыплат положенных надбавок врачам за работу в "красной зоне" с больными коронавирусом единичны."В основном все деньги из федерального бюджета, даже не в основном, я думаю - целиком, перечислены в регионы РФ. Некоторые губернаторы, а я с ними в постоянном контакте, докладывают… что там все в порядке, все выдается. Ну бывают, конечно, единичные случаи. Может быть, надеюсь, что это так и есть, но судя по количеству обращений, на эту тему все-таки это вопросы не единичного характера, а проблема общего. Посмотрим на это повнимательней", - сказал Путин на большой ежегодной пресс-конференции, комментируя вопрос о жалобах врачей из "красной зоны", которые не получали надбавку за работу с больными COVID-19 пациентами.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20201216/strakhovka-1589591659.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589658152_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_baf3f4a219660e585f537ed26edcd034.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество