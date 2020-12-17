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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/vyplata-1589665768.html
Путин оценил ситуацию с невыплатой надбавок за работу с COVID-19
Путин оценил ситуацию с невыплатой надбавок за работу с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что случаи невыплат положенных надбавок врачам за работу в "красной зоне" с больными коронавирусом единичны. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:56
2020-12-17T13:15
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что случаи невыплат положенных надбавок врачам за работу в "красной зоне" с больными коронавирусом единичны."В основном все деньги из федерального бюджета, даже не в основном, я думаю - целиком, перечислены в регионы РФ. Некоторые губернаторы, а я с ними в постоянном контакте, докладывают… что там все в порядке, все выдается. Ну бывают, конечно, единичные случаи. Может быть, надеюсь, что это так и есть, но судя по количеству обращений, на эту тему все-таки это вопросы не единичного характера, а проблема общего. Посмотрим на это повнимательней", - сказал Путин на большой ежегодной пресс-конференции, комментируя вопрос о жалобах врачей из "красной зоны", которые не получали надбавку за работу с больными COVID-19 пациентами.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин оценил ситуацию с невыплатой надбавок за работу с COVID-19

12:56 17.12.2020 (обновлено: 13:15 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что случаи невыплат положенных надбавок врачам за работу в "красной зоне" с больными коронавирусом единичны.
"В основном все деньги из федерального бюджета, даже не в основном, я думаю - целиком, перечислены в регионы РФ. Некоторые губернаторы, а я с ними в постоянном контакте, докладывают… что там все в порядке, все выдается. Ну бывают, конечно, единичные случаи. Может быть, надеюсь, что это так и есть, но судя по количеству обращений, на эту тему все-таки это вопросы не единичного характера, а проблема общего. Посмотрим на это повнимательней", - сказал Путин на большой ежегодной пресс-конференции, комментируя вопрос о жалобах врачей из "красной зоны", которые не получали надбавку за работу с больными COVID-19 пациентами.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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