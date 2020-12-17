https://ria.ru/20201217/vyplata-1589665768.html

Путин оценил ситуацию с невыплатой надбавок за работу с COVID-19

Путин оценил ситуацию с невыплатой надбавок за работу с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что случаи невыплат положенных надбавок врачам за работу в "красной зоне" с больными коронавирусом единичны. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:56

2020-12-17T12:56

2020-12-17T13:15

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус в россии

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коронавирусы

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владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что случаи невыплат положенных надбавок врачам за работу в "красной зоне" с больными коронавирусом единичны."В основном все деньги из федерального бюджета, даже не в основном, я думаю - целиком, перечислены в регионы РФ. Некоторые губернаторы, а я с ними в постоянном контакте, докладывают… что там все в порядке, все выдается. Ну бывают, конечно, единичные случаи. Может быть, надеюсь, что это так и есть, но судя по количеству обращений, на эту тему все-таки это вопросы не единичного характера, а проблема общего. Посмотрим на это повнимательней", - сказал Путин на большой ежегодной пресс-конференции, комментируя вопрос о жалобах врачей из "красной зоны", которые не получали надбавку за работу с больными COVID-19 пациентами.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201216/strakhovka-1589591659.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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