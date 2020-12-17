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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/vybory-1589690539.html
В ЦИК заявили, что избирательная система России защищена от вмешательства
В ЦИК заявили, что избирательная система России защищена от вмешательства
Техническая часть проведения избирательных кампаний в России имеет серьезную защиту, Центризбирком РФ не видит опасности вмешательства на этом уровне, заявил... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:09
2020-12-17T14:24
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
цик рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Техническая часть проведения избирательных кампаний в России имеет серьезную защиту, Центризбирком РФ не видит опасности вмешательства на этом уровне, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии Николай Булаев.Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил уверенность, что вмешательство в выборы будет, но страна к этому готовится и сможет эффективно противостоять."ЦИК всегда находится в состоянии, при котором понимает, что интерес к избирательным процессам в РФ проявляют многие люди, в том числе и с не самыми благовидными целями. Все, что касается технической части, которая обеспечивает проведение избирательных кампаний, то, на мой взгляд, она имеет серьезную защиту, и мы пока не видим опасности для этого", - сказал Булаев агентству.Он подчеркнул, что поддерживать безопасное состояние Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" ЦИК помогают "коллеги, которые обслуживают систему".По его словам, с точки зрения технической безопасности система всегда находится в рабочем состоянии."Она всегда у нас в очень хорошем состоянии, мы все наши защитные инструменты, естественно, актуализируем и держим в дееспособном виде", - отметил Булаев.Зампред ЦИК также полагает, что граждане России уже научились отличать попытки информационного вмешательства."Что касается других возможностей для вмешательства - на уровне СМИ, на уровне, может быть, каком-то ином, -&nbsp; то в этой части ЦИК не имеет полномочий, да и не наша это задача. Что касается людей, которые все это будут смотреть и слушать, я думаю, что они умеют уже отличить желание вмешаться, навязать свою волю людей, которые не живут в нашей стране. Я думаю, что они давно научились отличать зло от добра", - считает Булаев.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Путин: мы готовы ко вмешательству в выборы
ПУТИН УВЕРЕН, ЧТО В ВЫБОРЫ В РФ БУДУТ ВМЕШИВАТЬСЯ: МЫ К ЭТОМУ ГОТОВИМСЯ И СМОЖЕМ ЭФФЕКТИВНО ПРОТИВОСТОЯТЬ
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видео, россия, цик рф, владимир путин, политика
В ЦИК заявили, что избирательная система России защищена от вмешательства
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Техническая часть проведения избирательных кампаний в России имеет серьезную защиту, Центризбирком РФ не видит опасности вмешательства на этом уровне, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии Николай Булаев.
2020-12-17T14:09
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В ЦИК заявили, что избирательная система России защищена от вмешательства

14:09 17.12.2020 (обновлено: 14:24 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Техническая часть проведения избирательных кампаний в России имеет серьезную защиту, Центризбирком РФ не видит опасности вмешательства на этом уровне, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии Николай Булаев.
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил уверенность, что вмешательство в выборы будет, но страна к этому готовится и сможет эффективно противостоять.
"ЦИК всегда находится в состоянии, при котором понимает, что интерес к избирательным процессам в РФ проявляют многие люди, в том числе и с не самыми благовидными целями. Все, что касается технической части, которая обеспечивает проведение избирательных кампаний, то, на мой взгляд, она имеет серьезную защиту, и мы пока не видим опасности для этого", - сказал Булаев агентству.
Он подчеркнул, что поддерживать безопасное состояние Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" ЦИК помогают "коллеги, которые обслуживают систему".
По его словам, с точки зрения технической безопасности система всегда находится в рабочем состоянии.
"Она всегда у нас в очень хорошем состоянии, мы все наши защитные инструменты, естественно, актуализируем и держим в дееспособном виде", - отметил Булаев.
Зампред ЦИК также полагает, что граждане России уже научились отличать попытки информационного вмешательства.
"Что касается других возможностей для вмешательства - на уровне СМИ, на уровне, может быть, каком-то ином, -  то в этой части ЦИК не имеет полномочий, да и не наша это задача. Что касается людей, которые все это будут смотреть и слушать, я думаю, что они умеют уже отличить желание вмешаться, навязать свою волю людей, которые не живут в нашей стране. Я думаю, что они давно научились отличать зло от добра", - считает Булаев.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияЦИК РФВладимир ПутинПолитика
 
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