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В ЦИК заявили, что избирательная система России защищена от вмешательства
В ЦИК заявили, что избирательная система России защищена от вмешательства
Техническая часть проведения избирательных кампаний в России имеет серьезную защиту, Центризбирком РФ не видит опасности вмешательства на этом уровне, заявил... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:09
2020-12-17T14:09
2020-12-17T14:24
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
цик рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Техническая часть проведения избирательных кампаний в России имеет серьезную защиту, Центризбирком РФ не видит опасности вмешательства на этом уровне, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии Николай Булаев.Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил уверенность, что вмешательство в выборы будет, но страна к этому готовится и сможет эффективно противостоять."ЦИК всегда находится в состоянии, при котором понимает, что интерес к избирательным процессам в РФ проявляют многие люди, в том числе и с не самыми благовидными целями. Все, что касается технической части, которая обеспечивает проведение избирательных кампаний, то, на мой взгляд, она имеет серьезную защиту, и мы пока не видим опасности для этого", - сказал Булаев агентству.Он подчеркнул, что поддерживать безопасное состояние Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" ЦИК помогают "коллеги, которые обслуживают систему".По его словам, с точки зрения технической безопасности система всегда находится в рабочем состоянии."Она всегда у нас в очень хорошем состоянии, мы все наши защитные инструменты, естественно, актуализируем и держим в дееспособном виде", - отметил Булаев.Зампред ЦИК также полагает, что граждане России уже научились отличать попытки информационного вмешательства."Что касается других возможностей для вмешательства - на уровне СМИ, на уровне, может быть, каком-то ином, - то в этой части ЦИК не имеет полномочий, да и не наша это задача. Что касается людей, которые все это будут смотреть и слушать, я думаю, что они умеют уже отличить желание вмешаться, навязать свою волю людей, которые не живут в нашей стране. Я думаю, что они давно научились отличать зло от добра", - считает Булаев.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин: мы готовы ко вмешательству в выборы
ПУТИН УВЕРЕН, ЧТО В ВЫБОРЫ В РФ БУДУТ ВМЕШИВАТЬСЯ: МЫ К ЭТОМУ ГОТОВИМСЯ И СМОЖЕМ ЭФФЕКТИВНО ПРОТИВОСТОЯТЬ
2020-12-17T14:09
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Техническая часть проведения избирательных кампаний в России имеет серьезную защиту, Центризбирком РФ не видит опасности вмешательства на этом уровне, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии Николай Булаев
.
Президент РФ Владимир Путин
в ходе большой пресс-конференции выразил уверенность, что вмешательство в выборы будет, но страна к этому готовится и сможет эффективно противостоять.
"ЦИК всегда находится в состоянии, при котором понимает, что интерес к избирательным процессам в РФ проявляют многие люди, в том числе и с не самыми благовидными целями. Все, что касается технической части, которая обеспечивает проведение избирательных кампаний, то, на мой взгляд, она имеет серьезную защиту, и мы пока не видим опасности для этого", - сказал Булаев агентству.
Он подчеркнул, что поддерживать безопасное состояние Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" ЦИК помогают "коллеги, которые обслуживают систему".
По его словам, с точки зрения технической безопасности система всегда находится в рабочем состоянии.
"Она всегда у нас в очень хорошем состоянии, мы все наши защитные инструменты, естественно, актуализируем и держим в дееспособном виде", - отметил Булаев.
Зампред ЦИК также полагает, что граждане России уже научились отличать попытки информационного вмешательства.
"Что касается других возможностей для вмешательства - на уровне СМИ, на уровне, может быть, каком-то ином, - то в этой части ЦИК не имеет полномочий, да и не наша это задача. Что касается людей, которые все это будут смотреть и слушать, я думаю, что они умеют уже отличить желание вмешаться, навязать свою волю людей, которые не живут в нашей стране. Я думаю, что они давно научились отличать зло от добра", - считает Булаев.