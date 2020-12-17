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В ЦИК заявили, что избирательная система России защищена от вмешательства

В ЦИК заявили, что избирательная система России защищена от вмешательства

Техническая часть проведения избирательных кампаний в России имеет серьезную защиту, Центризбирком РФ не видит опасности вмешательства на этом уровне, заявил... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:09

2020-12-17T14:09

2020-12-17T14:24

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

цик рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Техническая часть проведения избирательных кампаний в России имеет серьезную защиту, Центризбирком РФ не видит опасности вмешательства на этом уровне, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии Николай Булаев.Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил уверенность, что вмешательство в выборы будет, но страна к этому готовится и сможет эффективно противостоять."ЦИК всегда находится в состоянии, при котором понимает, что интерес к избирательным процессам в РФ проявляют многие люди, в том числе и с не самыми благовидными целями. Все, что касается технической части, которая обеспечивает проведение избирательных кампаний, то, на мой взгляд, она имеет серьезную защиту, и мы пока не видим опасности для этого", - сказал Булаев агентству.Он подчеркнул, что поддерживать безопасное состояние Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" ЦИК помогают "коллеги, которые обслуживают систему".По его словам, с точки зрения технической безопасности система всегда находится в рабочем состоянии."Она всегда у нас в очень хорошем состоянии, мы все наши защитные инструменты, естественно, актуализируем и держим в дееспособном виде", - отметил Булаев.Зампред ЦИК также полагает, что граждане России уже научились отличать попытки информационного вмешательства."Что касается других возможностей для вмешательства - на уровне СМИ, на уровне, может быть, каком-то ином, - то в этой части ЦИК не имеет полномочий, да и не наша это задача. Что касается людей, которые все это будут смотреть и слушать, я думаю, что они умеют уже отличить желание вмешаться, навязать свою волю людей, которые не живут в нашей стране. Я думаю, что они давно научились отличать зло от добра", - считает Булаев.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: мы готовы ко вмешательству в выборы ПУТИН УВЕРЕН, ЧТО В ВЫБОРЫ В РФ БУДУТ ВМЕШИВАТЬСЯ: МЫ К ЭТОМУ ГОТОВИМСЯ И СМОЖЕМ ЭФФЕКТИВНО ПРОТИВОСТОЯТЬ 2020-12-17T14:09 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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