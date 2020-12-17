https://ria.ru/20201217/vybory-1589663749.html

Путин рассказал о готовности России противостоять вмешательству в выборы

Путин рассказал о готовности России противостоять вмешательству в выборы

Президент РФ Владимир Путин уверен, что вмешательство в выборы будет, но страна к этому готовится и сможет эффективно противостоять. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:51

2020-12-17T12:51

2020-12-17T13:33

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что вмешательство в выборы будет, но страна к этому готовится и сможет эффективно противостоять."Конечно, будут пытаться вмешиваться, все время так делают, и не только в наши выборы – по всему миру практически.. это же глобальная политика – как база по всему миру, так и вмешательство по всему миру. Мы это знаем, к этому готовимся", - заявил Путин на ежегодной пресс-конференции.Он назвал условия, при которых можно эффективно бороться с такими угрозами."Если подавляющее число наших граждан будут понимать, что: а) это вмешательство; б) мы обязаны этому противостоять; и в) что это недопустимо и мы сами должны определить свою судьбу. Это чрезвычайно важное внутреннее состояние нашего общества", - заключил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201216/nablyudenie-1589418375.html

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Путин: мы готовы ко вмешательству в выборы ПУТИН УВЕРЕН, ЧТО В ВЫБОРЫ В РФ БУДУТ ВМЕШИВАТЬСЯ: МЫ К ЭТОМУ ГОТОВИМСЯ И СМОЖЕМ ЭФФЕКТИВНО ПРОТИВОСТОЯТЬ 2020-12-17T12:51 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика