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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/vybory-1589663749.html
Путин рассказал о готовности России противостоять вмешательству в выборы
Путин рассказал о готовности России противостоять вмешательству в выборы
Президент РФ Владимир Путин уверен, что вмешательство в выборы будет, но страна к этому готовится и сможет эффективно противостоять. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:51
2020-12-17T13:33
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что вмешательство в выборы будет, но страна к этому готовится и сможет эффективно противостоять."Конечно, будут пытаться вмешиваться, все время так делают, и не только в наши выборы – по всему миру практически.. это же глобальная политика – как база по всему миру, так и вмешательство по всему миру. Мы это знаем, к этому готовимся", - заявил Путин на ежегодной пресс-конференции.Он назвал условия, при которых можно эффективно бороться с такими угрозами."Если подавляющее число наших граждан будут понимать, что: а) это вмешательство; б) мы обязаны этому противостоять; и в) что это недопустимо и мы сами должны определить свою судьбу. Это чрезвычайно важное внутреннее состояние нашего общества", - заключил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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353
60
Путин: мы готовы ко вмешательству в выборы
ПУТИН УВЕРЕН, ЧТО В ВЫБОРЫ В РФ БУДУТ ВМЕШИВАТЬСЯ: МЫ К ЭТОМУ ГОТОВИМСЯ И СМОЖЕМ ЭФФЕКТИВНО ПРОТИВОСТОЯТЬ
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60
владимир путин, политика

Путин рассказал о готовности России противостоять вмешательству в выборы

12:51 17.12.2020 (обновлено: 13:33 17.12.2020)
 
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что вмешательство в выборы будет, но страна к этому готовится и сможет эффективно противостоять.
"Конечно, будут пытаться вмешиваться, все время так делают, и не только в наши выборы – по всему миру практически.. это же глобальная политика – как база по всему миру, так и вмешательство по всему миру. Мы это знаем, к этому готовимся", - заявил Путин на ежегодной пресс-конференции.
Он назвал условия, при которых можно эффективно бороться с такими угрозами.
"Если подавляющее число наших граждан будут понимать, что: а) это вмешательство; б) мы обязаны этому противостоять; и в) что это недопустимо и мы сами должны определить свою судьбу. Это чрезвычайно важное внутреннее состояние нашего общества", - заключил президент.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Владимир ПутинПолитика
 
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