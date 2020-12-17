https://ria.ru/20201217/vuzy-1589690912.html

Путин прокомментировал заявления о переизбытке вузов

Путин прокомментировал заявления о переизбытке вузов

Некоторые специалисты считают, что в России есть переизбыток вузов, в том числе и в Москве, надо подходить к вопросу оптимизации числа вузов аккуратно, сообщил... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:10

2020-12-17T14:10

2020-12-17T14:15

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большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

москва

образование - общество

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Некоторые специалисты считают, что в России есть переизбыток вузов, в том числе и в Москве, надо подходить к вопросу оптимизации числа вузов аккуратно, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции."Некоторые специалисты считают, что их слишком много, особенно в столичных городах, их надо объединять во всяком случае. Такой вопрос давно поставлен специалистами в области высшего и среднего образования. Мы стараемся делать, я во всяком случае, к этому вопросу подхожу крайне аккуратно, здесь нельзя ничего преувеличивать, забегать вперед нельзя", - сообщил Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/vuzy-1589678986.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, владимир путин, москва, образование - общество, общество