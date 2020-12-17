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Путин прокомментировал заявления о переизбытке вузов
Путин прокомментировал заявления о переизбытке вузов
Некоторые специалисты считают, что в России есть переизбыток вузов, в том числе и в Москве, надо подходить к вопросу оптимизации числа вузов аккуратно, сообщил... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:10
2020-12-17T14:10
2020-12-17T14:15
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большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
москва
образование - общество
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Некоторые специалисты считают, что в России есть переизбыток вузов, в том числе и в Москве, надо подходить к вопросу оптимизации числа вузов аккуратно, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции."Некоторые специалисты считают, что их слишком много, особенно в столичных городах, их надо объединять во всяком случае. Такой вопрос давно поставлен специалистами в области высшего и среднего образования. Мы стараемся делать, я во всяком случае, к этому вопросу подхожу крайне аккуратно, здесь нельзя ничего преувеличивать, забегать вперед нельзя", - сообщил Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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